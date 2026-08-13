Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Notcoin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Notcoin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre NOT

Informações sobre preços de NOT

O que é NOT

Whitepaper de NOT

Site oficial do NOT

Tokenomics de NOT

Previsão de preço de NOT

Histórico de preço de NOT

Guia de compra de NOT

Conversor de NOT para moeda Fiat

Spot NOT

Futuros USDT-M de NOT

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Notcoin (NOT) hoje

Análise técnica de Notcoin (NOT) hoje

A página de Análise de Notcoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NOT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Notcoin abaixo.

Variação de preço de Notcoin (NOT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0003552--+3.01%-4.26%-36.07%
Saiba mais sobre o preço de Notcoin

Indicadores técnicos de Notcoin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Notcoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 4
Compra 16
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 1Compra 9
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 3Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0003558
0.0003558
R2
0.0003558
0.0003557
R1
0.0003557
0.0003557
PP
0.0003557
0.0003557
S1
0.0003556
0.0003556
S2
0.0003556
0.0003556
S3
0.0003555
0.0003556

Sinais de mercado Notcoin

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.33M
$34.93 M
$36.26 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.24 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.23 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.53 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.53 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Notcoin

Entrada líquidaPreço de NOTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.04 M0.00
2026-08-11-$0.04 M0.00
2026-08-10-$0.01 M0.00
2026-08-09-$0.09 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Notcoin

Negocie Notcoin (NOT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Notcoin.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
NOT/USDT
$0.0003552
$0.0003552$0.0003552
-1.55%
192.44M (USDT)
NOT/USDC
$0.0003544
$0.0003544$0.0003544
-1.58%
152.90M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de NOT para USD

Montante

NOT
NOT
USD
USD

1 NOT = 0.0003552 USD