Análise técnica de Notcoin (NOT) hoje A página de Análise de Notcoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NOT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Notcoin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Notcoin (NOT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0003552 -- +3.01% -4.26% -36.07%

Indicadores técnicos de Notcoin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Notcoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 6 Neutro 4 Compra 16 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 9 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 3 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0003558 0.0003558 R2 0.0003558 0.0003557 R1 0.0003557 0.0003557 PP 0.0003557 0.0003557 S1 0.0003556 0.0003556 S2 0.0003556 0.0003556 S3 0.0003555 0.0003556

Sinais de mercado Notcoin Volume líquido atual de ordens em aberto -1.33M $34.93 M $36.26 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.24 M Vendas ativas de 3 dias $0.23 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.53 M Vendas ativas de 7 dias $0.53 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Notcoin Entrada líquida Preço de NOTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.04 M 0.00 2026-08-11 -$0.04 M 0.00 2026-08-10 -$0.01 M 0.00 2026-08-09 -$0.09 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Notcoin (NOT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Notcoin. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h NOT / USDT $0.0003552 $0.0003552 $0.0003552 -1.55% 192.44M (USDT) Negociar NOT / USDC $0.0003544 $0.0003544 $0.0003544 -1.58% 152.90M (USDT) Negociar