Saiba como comprar Notcoin (NOT) na MEXC com facilidade. Guia passo a passo para comprar com cartão de crédito, transferência bancária e P2P. Visite hoje!Saiba como comprar Notcoin (NOT) na MEXC com facilidade. Guia passo a passo para comprar com cartão de crédito, transferência bancária e P2P. Visite hoje!

Mais sobre NOT

Informações sobre preços de NOT

Whitepaper de NOT

Site oficial do NOT

Tokenomics de NOT

Previsão de preço de NOT

Histórico de preço de NOT

Guia de compra de NOT

Conversor de NOT para moeda Fiat

Spot NOT

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Notcoin

Como comprar Notcoin(NOT)

A MEXC está aqui para ajudá-lo a dar os primeiros passos no mundo das criptomoedas. Explore o nosso guia de como comprar Notcoin (NOT) em exchanges centralizadas como a MEXC.
$0.000966
$0.000966$0.000966
+0.10%
Veja o panorama completo! Confira os gráficos e preços de NOT.

Como comprar Notcoin?

Aprenda como comprar Notcoin (NOT) na MEXC com facilidade. Este guia mostra como comprar Notcoin na MEXC e começar a negociar Notcoin em uma plataforma cripto confiável por milhões.

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.

Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de 2678 tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Notcoin será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Notcoin(NOT)

Por que comprar Notcoin na MEXC?

MEXC é conhecida por sua confiabilidade, alta liquidez e variedade de tokens, tornando-nos uma das melhores plataformas cripto para comprar Notcoin.

Acesso a mais de 2,800 tokens, uma das seleções mais amplas disponíveis
Listagens de tokens mais rápidas entre as exchanges centralizadas
Mais de 100 métodos de pagamento para escolher
Menores taxas da indústria cripto
Por que comprar Notcoin na MEXC?

Junte-se a milhões de usuários e compre Notcoin com a MEXC hoje.

Compre Notcoin com mais de 100 métodos de pagamento

A MEXC oferece mais de 100 opções de pagamento, facilitando a compra Notcoin (NOT) em qualquer lugar do mundo. Seja qual for o seu método de pagamento preferido, seja o tradicional, você encontrará um método que atenda às suas necessidades. Explore diferentes métodos de pagamento em como comprar criptomoedas na MEXC agora mesmo!

Os 3 principais métodos de pagamento para comprar Notcoin

Cartões de crédito/débito

Cartões de crédito/débito

Compre Notcoin instantaneamente usando Visa ou Mastercard. Esta é a opção mais rápida e segura para traders de criptomoedas. Requer apenas uma verificação KYC completa.

Transferências bancárias

Transferências bancárias

É ideal comprar criptomoedas por transferência bancária para compras maiores de Notcoin! Ela oferece liquidação confiável por meio de redes globais como SEPA, SWIFT e redes locais, dependendo da sua região.

Peer-to-Peer (P2P)

Peer-to-Peer (P2P)

Use o mercado P2P da MEXC para comprar Notcoin diretamente de outros usuários na moeda local de sua preferência. Os fundos são mantidos em segurança em custódia e liberados somente após a confirmação do pagamento, geralmente em até 30 minutos.

Outras opções de pagamento locais

Outras opções de pagamento locais

A MEXC também oferece suporte a métodos regionais como PIX, PayNow, GCash e outros, dependendo do seu país. Compre criptomoedas instantaneamente em 3 etapas fáceis!

Mais 3 maneiras de adquirir Notcoin facilmente

Pré-mercado da MEXC

Pré-mercado da MEXC

Compre ou venda Notcoin antes da listagem oficial com a Negociação Pré-Mercado da MEXC. Esta opção permite que você adquira tokens antecipadamente, dando a você uma vantagem antes que eles entrem no mercado Spot. Além disso, todas as negociações são protegidas e liquidadas automaticamente após a listagem.

Launchpad MEXC

Launchpad MEXC

Obtenha acesso antecipado a novos projetos de tokens através do MEXC Launchpad. Ao fazer staking de MX ou USDT, você pode adquirir alocações de tokens antes que cheguem ao mercado aberto, geralmente a preços altamente competitivos!

Airdrop+ MEXC

Airdrop+ MEXC

Conclua tarefas simples na plataforma para ganhar airdrops de Notcoin gratuitamente com o MEXC Airdrop+. Participe de tarefas e desafios diários para se qualificar. É uma maneira fácil e gratuita de expandir seu portfólio de criptomoedas e descobrir novos tokens.

Independentemente do método, suas transações são protegidas por protocolos de segurança multicamadas e bloqueio de taxas em tempo real. A MEXC garante que comprar Notcoin seja seguro, rápido e acessível.

Onde comprar Notcoin (NOT)

Você pode estar se perguntando onde comprar Notcoin (NOT) com facilidade. Bem, a resposta depende das suas preferências de pagamento e da sua experiência de negociação. Você pode comprar NOT em uma plataforma de criptomoedas usando métodos como cartão de crédito, Apple Pay ou transferência bancária. Alternativamente, também é possível comprar NOT on-chain via DEX ou P2P!

Exchanges centralizadas (CEX) - Onde os iniciantes começam sua jornada cripto
Exchanges descentralizadas (DEX) - Usuários avançados que priorizam o controle
Plataformas Peer-to-Peer (P2P) - Usuários flexíveis com gestão de risco

Exchanges centralizadas (CEX) - Onde os iniciantes começam sua jornada cripto

Exchanges centralizadas como a MEXC costumam ser a solução mais amigável para iniciantes. Você pode comprar NOT diretamente usando cartão de crédito, Apple Pay, transferências bancárias ou stablecoins. As CEXs também oferecem preços transparentes, segurança avançada e acesso a ferramentas como gráficos de preços em tempo real de Notcoin e histórico de negociação.

Como comprar via CEX:

  1. Passo 1
    Participe da MEXC

    Criar uma conta e concluir a verificação de identidade (KYC).

  2. Passo 2
    Depositar

    Depositar fundos usando moeda fiduciária ou criptomoedas.

  3. Passo 3
    Pesquisar

    Pesquisar por NOT na seção de negociação.

  4. Passo 4
    Negociar

    Faça uma ordem de compra a preço de mercado ou limite.

Exchanges descentralizadas (DEX) - Usuários avançados que priorizam o controle

Você também pode comprar NOT em exchanges descentralizadas, se estiver disponível on-chain. DEXs como a DEX+ da MEXC, Uniswap e PancakeSwap permitem negociações diretas de carteira para carteira, sem intermediários - embora você precise lidar com taxas de gas e slippage.

Como comprar via DEX:

  1. Passo 1
    Configure a carteira

    Instale uma carteira Web3 como a MetaMask e adicione fundos com o token base compatível (por exemplo, ETH ou BNB).

  2. Passo 2
    Conecte

    Acesse uma plataforma DEX e conecte sua carteira.

  3. Passo 3
    Troca

    Pesquise por NOT e confirme o contrato do token.

  4. Passo 4
    Confirme a negociação

    Insira o montante, revise o slippage e aprove a transação na blockchain.

Plataformas Peer-to-Peer (P2P) - Usuários flexíveis com gestão de risco

Se você quer comprar NOT usando métodos de pagamento locais, as plataformas P2P são uma ótima opção. O marketplace P2P da MEXC permite que você compre cripto diretamente de usuários verificados com suporte a transferências bancárias, carteiras digitais ou até dinheiro em espécie.

Como comprar via P2P:

  1. Passo 1
    Acesse a MEXC

    Crie uma conta gratuita na MEXC e conclua a verificação KYC.

  2. Passo 2
    Ir para P2P

    Acesse a seção P2P e selecione sua moeda local.

  3. Passo 3
    Escolha o vendedor

    Escolha um vendedor verificado que aceite seu método de pagamento.

  4. Passo 4
    Conclua o pagamento

    Pague diretamente e a cripto será liberada para sua carteira MEXC após a confirmação.

Se você está procurando o melhor lugar para comprar Notcoin (NOT), plataformas centralizadas como a MEXC oferecem o caminho mais fácil e seguro, especialmente se você estiver usando cartão de crédito, Apple Pay ou moeda fiduciária. DEXs oferecem flexibilidade para usuários on-chain, enquanto o P2P é ideal para quem precisa de suporte à moeda local.
Não importa a sua escolha, crie uma conta gratuita para começar com confiança na MEXC hoje mesmo.

Informação sobre Notcoin (NOT)

Notcoin started as a viral Telegram game that onboarded many users into web3 through a tap-to-earn mining mechanic.

Site oficial:https://notco.in/
Whitepaper:https://cdn.joincommunity.xyz/notcoin/Notcoin_Whitepaper.pdf
Explorador de blocos:https://tonscan.org/address/EQAvlWFDxGF2lXm67y4yzC17wYKD9A0guwPkMs1gOsM__NOT

Quais são os tokens que os traders estão comprando esta semana?

Confira os tokens em alta da semana, atraindo enorme atenção! Explore esses tokens e muitos outros na MEXC. Negocie com taxas ultrabaixas e aproveite a liquidez mais abrangente do mercado.

Vídeo guia de como comprar Notcoin

Aprender a comprar criptomoedas fica mais fácil quando você pode ver cada etapa. Nossos tutoriais em vídeo para iniciantes mostram todo o processo de compra de Notcoin usando cartão, transferência bancária ou P2P. Cada vídeo é claro, seguro e fácil de acompanhar - ideal para quem aprende melhor visualmente.
Assista agora e comece a investir em Notcoin na MEXC.

  • Vídeo guia: Como comprar Notcoin com cartão de débito/crédito

    Procurando a maneira mais rápida de comprar Notcoin? Descubra como adquirir NOTinstantaneamente com seu cartão de débito ou crédito na MEXC. Esse método é ideal para iniciantes que buscam uma experiência rápida e sem complicações.

  • Vídeo guia: Como comprar Notcoin com moeda fiduciária via negociação P2P

    Prefere comprar Notcoin diretamente de outros usuários? Nossa plataforma de negociação P2P permite trocar moeda fiduciária por NOT com segurança, utilizando diversos métodos de pagamento. Assista a este guia e aprenda a comprar criptomoedas com segurança usando o P2P da MEXC.

  • Vídeo guia: Como comprar NOT com negociação Spot

    Quer ter total controle sobre suas compras de Notcoin? A negociação Spot permite que você compre NOT pelo preço de mercado ou defina ordens limitadas para obter melhores ofertas. Este vídeo explica tudo o que você precisa saber sobre como negociar BTC no Spot da MEXC.

Compre Notcoin com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Notcoin (NOT) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

Os 5 melhores pares de negociação com taxa zero para comprar

Futuros
Par de negociaçãoPreçoVariação
No Data
Spot
Par de negociaçãoPreçoVariação
No Data

Comece a comprar Notcoin hoje mesmo e aproveite mais criptomoedas com menos taxas.

NotcoinNotcoin Price
$0.000966
$0.000966$0.000966
+0.10%
Nas últimas 24 horas, os usuários da MEXC compraram 0.000 NOT, totalizando 0.000 USDT.

Capacidade robusta de liquidez

Top 3 estratégias para comprar Notcoin (NOT)

Investir com inteligência começa com um plano sólido. Usar uma estratégia clara pode ajudar a reduzir decisões emocionais, gerenciar riscos de mercado e construir confiança ao longo do tempo.

Aqui estão três estratégias populares sobre como comprar Notcoin:

1.Média de custo em dólar (DCA)

Invista um valor fixo em NOT em intervalos regulares, independentemente do preço de mercado. Isso ajuda a suavizar a volatilidade dos preços ao longo do tempo.

2.Entrada baseada em tendências

Entre no mercado quando NOT mostra sinais de impulso ascendente ou quebra dos principais níveis de resistência. Essa abordagem se concentra na confirmação, em vez de cronometrar os fundos exatos.

3.Compra em escada (Ladder buying)

Coloque várias ordens de compra em diferentes faixas de preço. Isso distribui seu risco de entrada e permite que você participe de vários níveis de mercado.

Cada estratégia se adapta a diferentes perfis de risco e condições de mercado. Sempre faça sua própria pesquisa (DYOR) antes de investir em Notcoin ou em qualquer criptoativo.

Como armazenar seus Notcoin com segurança

Depois de comprar Notcoin (NOT), proteger seus ativos é o próximo passo importante. Felizmente, armazenar um token é bastante fácil.

Opções de armazenamento na MEXC:

Carteira MEXC

Seus NOT são armazenados automaticamente na carteira da sua conta MEXC. Os fundos são protegidos com autenticação de dois fatores (2FA), criptografia avançada e infraestrutura de armazenamento a frio.

Carteiras externas

Você também pode sacar NOT para uma carteira pessoal para controle total. Isso inclui carteiras de software (por exemplo, MetaMask, Trust Wallet) para acesso diário ou cold wallets (por exemplo, Ledger, Trezor) para armazenamento offline de longo prazo com segurança máxima.

Armazenar criptomoedas em uma cold wallet mantém suas chaves privadas offline, reduzindo o risco de hacks ou ataques de phishing. É uma opção preferencial para usuários que planejam manter suas criptomoedas por um longo prazo.

Escolha o método que melhor se adapta aos seus objetivos. A MEXC oferece conveniência e controle.

Como vender Notcoin (NOT)

A MEXC oferece múltiplas opções seguras e flexíveis para vender Notcoin, seja para sacar, trocar tokens ou reagir às tendências do mercado.

Mercado Spot
Mercado Spot

Venda NOT instantaneamente ao preço de mercado ou defina sua própria ordem limite. Ideal para negociações rápidas ou conversão em stablecoins como USDT.

Negociação P2P
Negociação P2P

Venda NOT diretamente para outros usuários e receba moeda local via seu método de pagamento preferido. A proteção de garantia da MEXC garante que cada transação seja segura e verificada.

Pré-mercado
Pré-mercado

Para tokens selecionados, a MEXC oferece negociação no Pré-mercado, permitindo que você venda antes da listagem oficial. Isso dá aos primeiros holders uma vantagem única na descoberta de preço e liquidez.

Conversor MEXC
Conversor MEXC

Converta NOT instantaneamente em USDT, BTC ou outros tokens principais usando a ferramenta Conversor da MEXC. Ideal para conversões rápidas, com apenas um clique, taxas claras e zero slippage.

Cada método conta com os sistemas de segurança avançados da MEXC, motor de execução em tempo real e atendimento ao cliente 24/7 - para que você possa vender Notcoin com confiança.

O que você pode fazer após comprar tokens de NOT?

Depois de comprar suas criptomoedas, as oportunidades na MEXC são ilimitadas. Seja para negociar no mercado Spot, explorar a negociação de Futuros ou ganhar recompensas exclusivas, a MEXC oferece uma ampla gama de recursos para aprimorar sua experiência no mundo das criptomoedas.

Todos os recursos da MEXC que você precisa contam com segurança de ponta e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Explore o preço mais recente de Notcoin (NOT), confira as previsões de preço de Notcoin ou mergulhe no seu desempenho histórico de NOT hoje mesmo!

Riscos de criptomoedas que você deve conhecer antes de investir

Investir em criptoativos pode oferecer retornos altos, mas também envolve riscos significativos. É importante entender esses riscos antes de comprar Notcoin ou qualquer outra criptomoeda.

Riscos principais de negociação a considerar:

Volatilidade
Os preços das criptomoedas podem oscilar bruscamente em curtos períodos, impactando o valor do seu investimento.
Incerteza regulatória
Mudanças nas regulamentações governamentais ou a ausência de proteções ao investidor podem afetar o acesso e a legalidade.
Risco de liquidez
Alguns tokens podem ter baixo volume de negociação, o que dificulta comprá-los ou vendê-los a preços estáveis.
Complexidade
Sistemas cripto podem ser difíceis de entender, especialmente para iniciantes, o que pode levar a decisões mal tomadas.
Golpes e promessas irrealistas
Sempre tenha cautela com garantias, sorteios falsos ou ofertas que parecem boas demais para ser verdade.
Risco de centralização
Confiar excessivamente em um único ativo ou categoria pode expô-lo a perdas maiores.

Antes de investir em Notcoin, certifique-se de fazer sua própria pesquisa (DYOR) e entender tanto o projeto quanto as condições de mercado. Decisões informadas levam a resultados melhores. Saiba mais agora no Crypto Pulse da MEXC e confira o Notcoin (NOT) preço hoje!

Notícias principais

Cortes de juros de Powell e ATH do ETH: o que está impulsionando o rali do mercado?

22 de agosto de 2025 — O presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, deu o que foi amplamente interpretado pelos mercados como um forte sinal de futuros cortes de juros durante seu discurso principal no simpósio anual de bancos centrais em Jackson Hole. Powell fez referência às estatística
August 30, 2025

Altseason chegando em 2025? Ciclos, indicadores e dinâmica macroeconômica

Desde o surgimento do mercado de criptomoedas, os padrões cíclicos sempre foram uma de suas características mais marcantes. O Bitcoin, como "âncora" do mercado, frequentemente dita o ritmo dos ciclos de alta e baixa, seguido pela rotação da altseason. Em 2025, com a popularização dos ETFs Spot de Bi
August 26, 2025

Lei GENIUS aprovada: Pode isso marcar um ponto de virada para o USDC superar o USDT?

Recentemente, o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou oficialmente a Lei GENIUS na Casa Branca. Essa legislação histórica não apenas sinaliza a inclusão formal da indústria de stablecoins no marco regulatório federal, mas também estabelece as bases institucionais para a próxima fase do desenvolv
July 24, 2025
Ver mais

Perguntas frequentes (FAQ)

    1. Como posso comprar Notcoin agora mesmo?

  • Para comprar NOT agora mesmo, basta criar uma conta MEXC gratuita, depositar USDT ou moeda fiduciária, navegar até o mercado Spot e fazer uma ordem de compra usando os preços de mercado ou limite.

    • 2. Onde posso comprar Notcoin?

  • Você pode comprar Notcoin em plataformas de criptomoedas como a MEXC, que oferece alta liquidez, taxas ultrabaixas, execução rápida e conexões perfeitas de moeda fiduciária para criptomoeda, tudo isso apoiado por armazenamento seguro de ativos.

    • 3. Quanto vale $1,000 em Bitcoin agora?

  • O valor de $1,000 em Bitcoin muda constantemente com base no preço do BTC em tempo real. Verifique o preço do Bitcoin em tempo real para obter a conversão atual e ver quanto BTC $1,000 comprariam.

    • 4. Posso investir em Notcoin com $10?

  • Sim, você pode investir em NOT com apenas $10! A MEXC aceita pequenos depósitos em USDT ou moeda fiduciária, permitindo que iniciantes comecem sem grandes investimentos.

    • 5. Quanto custa 1 NOT em USDT?

  • O preço de 1 NOT em USDT flutua com o mercado. Visite a página de preços de NOT na MEXC para ver taxas atualizadas, gráficos e a profundidade do mercado em tempo real.

    • 6. É seguro comprar Notcoin?

  • Comprar Notcoin na MEXC é seguro: a plataforma usa autenticação de dois fatores, armazenamento criptografado, verificação KYC e custódia de carteira fria.

    • 7. Por que o preço do Notcoin muda com tanta frequência?

  • Criptoativos como Notcoin são altamente voláteis devido à oferta e demanda do mercado, notícias, volume de negociação e sentimento do investidor. A volatilidade é normal, então considere estratégias como DCA para gerenciar riscos.

    • 8. Quais métodos de pagamento posso usar para comprar Notcoin?

  • Na MEXC, você pode comprar NOT usando cartões de crédito/débito, Apple Pay, transferências bancárias, P2P ou depósitos em stablecoin. Essa flexibilidade torna a compra de Notcoin com cartão de crédito ou Apple Pay muito simples.

    • 9. Preciso de KYC para comprar Notcoin?

  • Sim, a MEXC exige verificação KYC (verificação de identidade) para desbloquear opções de acesso a moedas fiduciárias, como cartão de crédito ou depósitos bancários. Isso também aumenta a segurança da plataforma e garante a conformidade.

    • 10. Qual é o montante mínimo para comprar NOT?

  • No mercado Spot da MEXC, muitas vezes você pode começar a comprar NOT com um mínimo de apenas 10 USDT, o que o torna ideal para novos investidores.

    • 11. Quanto tempo demora para comprar Notcoin com cartão de crédito?

  • As compras com cartão de crédito ou Apple Pay na MEXC geralmente são quase instantâneas: os fundos chegam na sua conta imediatamente ou em poucos minutos, para que você possa negociar Notcoin imediatamente.

    • 12. Existem taxas extras para comprar Notcoin?

  • Negociar Notcoin nos mercados Spot da MEXC pode envolver taxas de maker/taker baixas ou até mesmo taxas maker de 0%. Compras com cartão ou negociações P2P podem incorrer em taxas de rede ou de serviço. Confira a tabela de taxas da MEXC.

    • 13. Posso armazenar NOT na MEXC após a compra?

  • Sim! Depois de comprar NOT, ele permanece em sua carteira MEXC, protegido por criptografia multicamada, 2FA, listas de permissões de saque e backup de armazenamento frio.

    • 14. Como transfiro NOT para uma carteira externa?

  • Para transferir NOT da MEXC, acesse "Sacar", insira o endereço da sua carteira externa (por exemplo, carteira de hardware ou software) e confirme. Sempre verifique seu endereço para evitar perdas.

    • 15. Posso comprar NOT usando negociação P2P?

  • Sim, o mercado P2P da MEXC permite que você compre NOT diretamente dos usuários. Escolha sua moeda local, método de pagamento e conclua a compra com proteção de depósito.

    • 16. O que é pré-mercado de NOT?

  • Se NOT é recém-listado, a MEXC pode oferecer eventos de negociação pré-mercado. Essas janelas de negociação antecipadas permitem que os detentores comprem/vendam antes do início das listagens públicas no mercado Spot.

    • 17. NOT está disponível em DEXs como Uniswap?

  • Se NOT é baseado em Ethereum ou em outras blockchains suportadas, pode ser negociável em DEXs como Uniswap ou PancakeSwap. Isso requer o gerenciamento de carteiras, taxas de gas e slippage.

    • 18. Como posso verificar os gráficos de preços de NOT em tempo real?

  • A MEXC oferece gráficos de preço ao vivo de NOT, métricas de volume e ferramentas de profundidade nas páginas de preço dos tokens. Use esses recursos para monitorar os movimentos de preço e planejar seus pontos de entrada ou saída.

    • 19. Posso definir uma ordem stop-limite ou take-profit ao comprar NOT?

  • Sim, a MEXC suporta tipos de ordens avançadas, como stop-limite, take-profit e OCO. Isso ajuda a automatizar sua estratégia ao comprar ou vender NOT.

    • 20. Notcoin é um bom investimento a longo prazo?

  • Se Notcoin é adequado para investimento de longo prazo depende de seus fundamentos e seus próprios objetivos. Pesquise o projeto, o uso do token, a equipe de desenvolvimento e o roteiro antes de se comprometer.

    • 21. Como funcionam os impostos quando compro ou vendo NOT?

  • As regras fiscais variam de acordo com o país. Em muitas jurisdições, a compra de Notcoin não é tributável, mas vender ou negociar pode desencadear ganhos de capital. Sempre consulte um contador local.

    • 22. Posso usar o Apple Pay para comprar NOT?

  • Sim, se for compatível com seu país/região, a MEXC permite comprar Notcoin usando o Apple Pay. É uma maneira rápida, segura e conveniente de depositar na sua conta usando seu dispositivo móvel.

    • 23. Por que os preços são diferentes entre CEX, DEX e P2P?

  • Os preços variam devido à liquidez, taxas, spread e demanda dos usuários. CEXs como MEXC geralmente oferecem spreads reduzidos, enquanto DEXs e P2P podem incluir custos de prêmio ou slippage.

    • 24. O que devo fazer se tiver problemas ao comprar Notcoin na MEXC?

  • Se você encontrar qualquer problema ao comprar Notcoin, entre em contato imediatamente com o Atendimento ao Cliente da MEXC. Forneça os detalhes sobre o problema, e eles irão ajudá-lo a verificar e resolver a situação.

10,000 USDT esperam por você na MEXC

Convide amigos, conclua tarefas diárias e dispute na classificação de futuros para ganhar parte de 10,000 USDT!

Register Bonus Icon

Cadastre-se e reivindique bônus de 10,000 USDT

Low Fee Icon

Experimente negociar com a menor taxa

Invite Friends Icon

Convide seus amigos e ganhe 20 USDT

Airdrop Icon

Ganhe airdrops diariamente com o Airdrop+ da MEXC

Conversor MEXC

Compre cripto com mais de 160 moedas fiduciárias

Calculadora de cripto para fiat

Dados de negociação Notcoin (NOT)

0.000
NOT negociado hoje na MEXC
$0.000
Valor em USD de NOT negociado hoje na MEXC

Diversas formas de negociar Notcoin em Spot e Futuros

Após se cadastrar na MEXC e realizar com sucesso a sua primeira compra de USDT ou token NOT, você pode começar a negociar Notcoin no mercado spot ou em futuros para obter maiores retornos.

NOT/USDT
$ --
$ --$ --
0.00%