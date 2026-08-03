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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ETHGAS, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ETHGAS, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de ETHGAS (GWEI) hoje

Análise técnica de ETHGAS (GWEI) hoje

A página de Análise de ETHGAS fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GWEI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ETHGAS abaixo.

Variação de preço de ETHGAS (GWEI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.02486--+46.49%-50.57%-82.58%
Saiba mais sobre o preço de ETHGAS

Indicadores técnicos de ETHGAS

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ETHGAS em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 0
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 0Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.02484
0.0248
R2
0.0248
0.02477
R1
0.02478
0.02476
PP
0.02474
0.02474
S1
0.02472
0.02471
S2
0.02468
0.0247
S3
0.02466
0.02468

Sinais de mercado ETHGAS

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.21M
$1.57 M
$1.78 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.25 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.26 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$1.89 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.89 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de ETHGAS

Entrada líquidaPreço de GWEIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.02
2026-08-12$0.00 M0.02
2026-08-11-$0.14 M0.02
2026-08-10-$0.08 M0.03
2026-08-09-$0.09 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
GWEI/USDT
$0.02486
$0.02486$0.02486
+4.06%
2.45M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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GWEI
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