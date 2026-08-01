Preço de ETHGAS hoje

O preço ao vivo de ETHGAS (GWEI) hoje é R$ 0.02486, com uma variação de 4.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GWEI para BRL é de R$ 0.02486 por GWEI.

ETHGAS ocupa atualmente a posição #105 em capitalização de mercado, totalizando R$ 43.51M, com um fornecimento em circulação de 1.75B GWEI. Nas últimas 24 horas, GWEI foi negociado entre R$ 0.02276 (mínimo) e R$ 0.02486 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.1197419335868190866, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.066073115495942751.

No desempenho de curto prazo, GWEI movimentou-se +2.76% na última hora e +46.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 57.93K.

Informações de mercado de ETHGAS (GWEI)

Classificação No.105 Capitalização de mercado R$ 43.51MR$ 43.51M R$ 43.51M Volume (24h) R$ 57.93KR$ 57.93K R$ 57.93K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 248.60MR$ 248.60M R$ 248.60M Fornecimento Circulante 1.75B 1.75B 1.75B Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taxa circulante 17.50% Market share 0.01% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de ETHGAS é R$ 43.51M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 57.93K. A oferta em circulação de GWEI é 1.75B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 248.60M.