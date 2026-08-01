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O preço ao vivo de ETHGAS hoje é 0.02486 BRL. A capitalização de mercado de GWEI é de 43,505,000 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de GWEI para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de ETHGAS hoje é 0.02486 BRL. A capitalização de mercado de GWEI é de 43,505,000 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de GWEI para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação ETHGAS (GWEI)

Preço em tempo real de 1 GWEI para BRL

R$0.1287748
R$0.1287748R$0.1287748
+4.06%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de ETHGAS (GWEI)
Última atualização da página: 2026-08-13 05:10:29 (UTC+8)

Preço de ETHGAS hoje

O preço ao vivo de ETHGAS (GWEI) hoje é R$ 0.02486, com uma variação de 4.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GWEI para BRL é de R$ 0.02486 por GWEI.

ETHGAS ocupa atualmente a posição #105 em capitalização de mercado, totalizando R$ 43.51M, com um fornecimento em circulação de 1.75B GWEI. Nas últimas 24 horas, GWEI foi negociado entre R$ 0.02276 (mínimo) e R$ 0.02486 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.1197419335868190866, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.066073115495942751.

No desempenho de curto prazo, GWEI movimentou-se +2.76% na última hora e +46.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 57.93K.

Informações de mercado de ETHGAS (GWEI)

No.105

R$ 43.51M
R$ 43.51MR$ 43.51M

R$ 57.93K
R$ 57.93KR$ 57.93K

R$ 248.60M
R$ 248.60MR$ 248.60M

1.75B
1.75B 1.75B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

17.50%

0.01%

ETH

A capitalização de mercado atual de ETHGAS é R$ 43.51M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 57.93K. A oferta em circulação de GWEI é 1.75B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 248.60M.

Histórico de preço de ETHGAS BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.02276
R$ 0.02276R$ 0.02276
Mínimo 24h
R$ 0.02486
R$ 0.02486R$ 0.02486
Máximo 24h

R$ 0.02276
R$ 0.02276R$ 0.02276

R$ 0.02486
R$ 0.02486R$ 0.02486

R$ 1.1197419335868190866
R$ 1.1197419335868190866R$ 1.1197419335868190866

R$ 0.066073115495942751
R$ 0.066073115495942751R$ 0.066073115495942751

+2.76%

+4.06%

+46.49%

+46.49%

Histórico de preços de ETHGAS (GWEI) em BRL

Acompanhe as variações de preço de ETHGAS para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.0050243+4.06%
30 diasR$ -0.02543-50.57%
60 diasR$ -0.14673-85.52%
90 diasR$ -0.11778-82.58%
Variação de preço de ETHGAS hoje

Hoje, GWEI registrou uma variação de R$ +0.0050243 (+4.06%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de ETHGAS

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.02543 (-50.57%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de ETHGAS

Expandindo a visualização para 60 dias, GWEI teve uma variação de R$ -0.14673 (-85.52%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de ETHGAS

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.11778 (-82.58%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de ETHGAS (GWEI)!

Confira agora a página de histórico de preço do ETHGAS.

Análise para ETHGAS

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de ETHGAS. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de ETHGAS hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de GWEI: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

GWEI_USDT está operando no período de 4 horas a 0,02335, posicionado abaixo do centro de oscilação em 0,02363. O preço encontra-se na zona de transição entre o nível S1 e o centro de oscilação. No curto prazo, o conjunto das médias móveis indica sinal de compra. O sistema de níveis-chave mostra limitações no espaço acima, enquanto os compradores e vendedores permanecem em equilíbrio próximo ao preço atual. O centro estrutural apresenta leve deslocamento para baixo. O indicador MACD registra um cruzamento negativo, com as linhas rápida e lenta divergindo para baixo. O valor do RSI permanece dentro da faixa neutra. Já o KDJ e o StochRSI não apontam sobrecompra ou sobrevenda extremos. A volatilidade encontra-se em fase de convergência, e a distribuição do momentum está relativamente dispersa, sem uma direção clara no curto prazo. As forças de compra e venda estão temporariamente equilibradas. A resistência imediata está localizada em 0,02363, distante 0,00028 do preço atual. A resistência secundária encontra-se em 0,02414, a 0,00079 do preço atual. O suporte imediato está em 0,02296, a 0,00039 do preço atual. Já o suporte secundário fica em 0,02245, a 0,00090 do preço atual. Como referências mais distantes, temos o nível R2 em 0,02481 e o nível S2 em 0,02245. As distâncias entre esses níveis-chave são moderadas.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de ETHGAS?

Vários fatores-chave influenciam os preços do gas da ETH (medidos em GWEI):

1. Congestão da rede – Um alto volume de transações aumenta a demanda por espaço em bloco, elevando os preços do gas.
2. Atividade DeFi – Protocolos populares como Uniswap geram picos de transações.
3. Criação e negociação de NFTs – Grandes lançamentos causam congestionamento na rede.
4. Volatilidade do mercado – Movimentos nos preços desencadeiam um aumento na atividade de negociação.
5. Horário do dia – As horas de pico nas principais regiões afetam a demanda.
6. Limites de tamanho de bloco – A capacidade fixa gera escassez durante períodos de alta demanda.

Por que as pessoas querem saber o preço de ETHGAS hoje?

As pessoas querem saber os preços do gas da ETH em GWEI hoje porque isso afeta diretamente os custos das transações na Ethereum. Preços mais altos de gas significam transações mais caras ao enviar ETH, negociar tokens ou usar aplicativos DeFi. Os usuários verificam as taxas atuais para programar suas transações quando as taxas estão mais baixas, economizando dinheiro com o uso da rede.

Previsão de preço para ETHGAS

Previsão de preço de ETHGAS (GWEI) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de GWEI em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de ETHGAS (GWEI) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de ETHGAS pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço ETHGAS pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de GWEI para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de ETHGAS.

Como comprar e investir em ETHGAS em Brasil

Pronto para começar com ETHGAS? Comprar GWEI é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar ETHGAS. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de ETHGAS (GWEI).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e ETHGAS será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar ETHGAS(GWEI)

O que você pode fazer com ETHGAS

Possuir ETHGAS permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar ETHGAS (GWEI) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
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Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é ETHGAS (GWEI)

ETHGas is a blockspace infrastructure protocol that makes Ethereum gas a tradable commodity, enabling realtime block production, blockspace futures markets, and gas abstraction.

Recurso ETHGAS

Para uma compreensão mais aprofundada de ETHGAS, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do ETHGAS
Explorador de blocos

Categoria :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDerivatives

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre ETHGAS

Última atualização da página: 2026-08-13 05:10:29 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o ETHGAS (GWEI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre ETHGAS

GWEIUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em GWEI com alavancagem. Explore a negociação de futuros de GWEIUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie ETHGAS (GWEI) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ETHGAS.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
GWEI/USDT
R$0.1278424
R$0.1278424R$0.1278424
+3.30%
2.45M (USDT)

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R$0.1386686
R$0.1386686R$0.1386686

+33.85%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.0915824
R$0.0915824R$0.0915824

+342.00%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.319864
R$1.319864R$1.319864

+4.85%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7073798
R$1.7073798R$1.7073798

+0.93%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0452214
R$0.0452214R$0.0452214

-9.81%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.022792
R$0.022792R$0.022792

+22.22%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.24267
R$13.24267R$13.24267

+27.82%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.32326208
R$1.32326208R$1.32326208

+16.58%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00588448
R$0.00588448R$0.00588448

+13.60%

Audiera

Audiera

BEAT

R$5.924625
R$5.924625R$5.924625

+9.20%

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Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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