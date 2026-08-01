Cotação ETHGAS (GWEI)
O preço ao vivo de ETHGAS (GWEI) hoje é R$ 0.02486, com uma variação de 4.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GWEI para BRL é de R$ 0.02486 por GWEI.
ETHGAS ocupa atualmente a posição #105 em capitalização de mercado, totalizando R$ 43.51M, com um fornecimento em circulação de 1.75B GWEI. Nas últimas 24 horas, GWEI foi negociado entre R$ 0.02276 (mínimo) e R$ 0.02486 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.1197419335868190866, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.066073115495942751.
No desempenho de curto prazo, GWEI movimentou-se +2.76% na última hora e +46.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 57.93K.
No.105
17.50%
0.01%
ETH
A capitalização de mercado atual de ETHGAS é R$ 43.51M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 57.93K. A oferta em circulação de GWEI é 1.75B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 248.60M.
+2.76%
+4.06%
+46.49%
+46.49%
Acompanhe as variações de preço de ETHGAS para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ +0.0050243
|+4.06%
|30 dias
|R$ -0.02543
|-50.57%
|60 dias
|R$ -0.14673
|-85.52%
|90 dias
|R$ -0.11778
|-82.58%
Hoje, GWEI registrou uma variação de R$ +0.0050243 (+4.06%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.02543 (-50.57%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, GWEI teve uma variação de R$ -0.14673 (-85.52%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.11778 (-82.58%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de ETHGAS. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de GWEI: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|< 20
|Zona sobrevendida
|Queda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
|Grupo MA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|Ponto de pivô
|S1 ≤ Preço < Pivô
|Entre o pivô-S1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
GWEI_USDT está operando no período de 4 horas a 0,02335, posicionado abaixo do centro de oscilação em 0,02363. O preço encontra-se na zona de transição entre o nível S1 e o centro de oscilação. No curto prazo, o conjunto das médias móveis indica sinal de compra. O sistema de níveis-chave mostra limitações no espaço acima, enquanto os compradores e vendedores permanecem em equilíbrio próximo ao preço atual. O centro estrutural apresenta leve deslocamento para baixo. O indicador MACD registra um cruzamento negativo, com as linhas rápida e lenta divergindo para baixo. O valor do RSI permanece dentro da faixa neutra. Já o KDJ e o StochRSI não apontam sobrecompra ou sobrevenda extremos. A volatilidade encontra-se em fase de convergência, e a distribuição do momentum está relativamente dispersa, sem uma direção clara no curto prazo. As forças de compra e venda estão temporariamente equilibradas. A resistência imediata está localizada em 0,02363, distante 0,00028 do preço atual. A resistência secundária encontra-se em 0,02414, a 0,00079 do preço atual. O suporte imediato está em 0,02296, a 0,00039 do preço atual. Já o suporte secundário fica em 0,02245, a 0,00090 do preço atual. Como referências mais distantes, temos o nível R2 em 0,02481 e o nível S2 em 0,02245. As distâncias entre esses níveis-chave são moderadas.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de ETHGAS pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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ETHGas is a blockspace infrastructure protocol that makes Ethereum gas a tradable commodity, enabling realtime block production, blockspace futures markets, and gas abstraction.
Para uma compreensão mais aprofundada de ETHGAS, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ETHGAS.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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