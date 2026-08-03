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Análise técnica de HeyElsa (ELSA) hoje

Análise técnica de HeyElsa (ELSA) hoje

A página de Análise de HeyElsa fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ELSA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de HeyElsa abaixo.

Variação de preço de HeyElsa (ELSA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.05101---7.04%-5.35%-28.47%
Saiba mais sobre o preço de HeyElsa

Indicadores técnicos de HeyElsa

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do HeyElsa em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 18
Neutro 6
Compra 2
Médias móveis:Venda forteVenda 10Neutro 3Compra 1
Indicadores técnicos:Venda forteVenda 8Neutro 3Compra 1
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.05105
0.05104
R2
0.05104
0.05104
R1
0.05104
0.05104
PP
0.05103
0.05103
S1
0.05103
0.05103
S2
0.05102
0.05103
S3
0.05102
0.05102

Sinais de mercado HeyElsa

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.13M
$1.81 M
$1.68 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.21 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.23 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.34 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.34 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de HeyElsa

Entrada líquidaPreço de ELSAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.05
2026-08-12-$0.01 M0.05
2026-08-11-$0.07 M0.05
2026-08-10$0.02 M0.06
2026-08-09-$0.01 M0.06

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ELSA/USDT
$0.05103
$0.05103$0.05103
-0.33%
1.20M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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ELSA
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USD

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