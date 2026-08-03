Análise técnica de HeyElsa (ELSA) hoje A página de Análise de HeyElsa fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ELSA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de HeyElsa abaixo. Cadastrar

Variação de preço de HeyElsa (ELSA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.05101 -- -7.04% -5.35% -28.47%

Indicadores técnicos de HeyElsa

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do HeyElsa em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 18 Neutro 6 Compra 2 Médias móveis : Venda forte Venda 10 Neutro 3 Compra 1 Indicadores técnicos : Venda forte Venda 8 Neutro 3 Compra 1 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.05105 0.05104 R2 0.05104 0.05104 R1 0.05104 0.05104 PP 0.05103 0.05103 S1 0.05103 0.05103 S2 0.05102 0.05103 S3 0.05102 0.05102

Sinais de mercado HeyElsa Volume líquido atual de ordens em aberto 0.13M $1.81 M $1.68 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.21 M Vendas ativas de 3 dias $0.23 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.34 M Vendas ativas de 7 dias $0.34 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de HeyElsa Entrada líquida Preço de ELSAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.05 2026-08-12 -$0.01 M 0.05 2026-08-11 -$0.07 M 0.05 2026-08-10 $0.02 M 0.06 2026-08-09 -$0.01 M 0.06 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie HeyElsa (ELSA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o HeyElsa. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ELSA / USDT $0.05103 $0.05103 $0.05103 -0.33% 1.20M (USDT) Negociar