Preço de HeyElsa hoje

O preço ao vivo de HeyElsa (ELSA) hoje é R$ 0.05101, com uma variação de 0.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ELSA para BRL é de R$ 0.05101 por ELSA.

HeyElsa ocupa atualmente a posição #894 em capitalização de mercado, totalizando R$ 13.04M, com um fornecimento em circulação de 255.65M ELSA. Nas últimas 24 horas, ELSA foi negociado entre R$ 0.05096 (mínimo) e R$ 0.05342 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 2.161517516365711785, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.2158844352028449969.

No desempenho de curto prazo, ELSA movimentou-se -0.06% na última hora e -7.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 62.18K.

Informações de mercado de HeyElsa (ELSA)

Classificação No.894 Capitalização de mercado R$ 13.04MR$ 13.04M R$ 13.04M Volume (24h) R$ 62.18KR$ 62.18K R$ 62.18K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 51.01MR$ 51.01M R$ 51.01M Fornecimento Circulante 255.65M 255.65M 255.65M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 25.56% Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de HeyElsa é R$ 13.04M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 62.18K. A oferta em circulação de ELSA é 255.65M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 51.01M.