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O preço ao vivo de HeyElsa hoje é 0.05101 BRL. A capitalização de mercado de ELSA é de 13,040,535.82054 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ELSA para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de HeyElsa hoje é 0.05101 BRL. A capitalização de mercado de ELSA é de 13,040,535.82054 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ELSA para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação HeyElsa (ELSA)

Preço em tempo real de 1 ELSA para BRL

R$0.2648457
R$0.2648457R$0.2648457
-0.33%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de HeyElsa (ELSA)
Última atualização da página: 2026-08-13 04:24:11 (UTC+8)

Preço de HeyElsa hoje

O preço ao vivo de HeyElsa (ELSA) hoje é R$ 0.05101, com uma variação de 0.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ELSA para BRL é de R$ 0.05101 por ELSA.

HeyElsa ocupa atualmente a posição #894 em capitalização de mercado, totalizando R$ 13.04M, com um fornecimento em circulação de 255.65M ELSA. Nas últimas 24 horas, ELSA foi negociado entre R$ 0.05096 (mínimo) e R$ 0.05342 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 2.161517516365711785, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.2158844352028449969.

No desempenho de curto prazo, ELSA movimentou-se -0.06% na última hora e -7.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 62.18K.

Informações de mercado de HeyElsa (ELSA)

No.894

R$ 13.04M
R$ 13.04MR$ 13.04M

R$ 62.18K
R$ 62.18KR$ 62.18K

R$ 51.01M
R$ 51.01MR$ 51.01M

255.65M
255.65M 255.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.56%

BASE

A capitalização de mercado atual de HeyElsa é R$ 13.04M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 62.18K. A oferta em circulação de ELSA é 255.65M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 51.01M.

Histórico de preço de HeyElsa BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.05096
R$ 0.05096R$ 0.05096
Mínimo 24h
R$ 0.05342
R$ 0.05342R$ 0.05342
Máximo 24h

R$ 0.05096
R$ 0.05096R$ 0.05096

R$ 0.05342
R$ 0.05342R$ 0.05342

R$ 2.161517516365711785
R$ 2.161517516365711785R$ 2.161517516365711785

R$ 0.2158844352028449969
R$ 0.2158844352028449969R$ 0.2158844352028449969

-0.06%

-0.33%

-7.04%

-7.04%

Histórico de preços de HeyElsa (ELSA) em BRL

Acompanhe as variações de preço de HeyElsa para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.0008769-0.33%
30 diasR$ -0.00288-5.35%
60 diasR$ +0.00336+7.05%
90 diasR$ -0.0203-28.47%
Variação de preço de HeyElsa hoje

Hoje, ELSA registrou uma variação de R$ -0.0008769 (-0.33%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de HeyElsa

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.00288 (-5.35%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de HeyElsa

Expandindo a visualização para 60 dias, ELSA teve uma variação de R$ +0.00336 (+7.05%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de HeyElsa

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.0203 (-28.47%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de HeyElsa (ELSA)!

Confira agora a página de histórico de preço do HeyElsa.

Análise para HeyElsa

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de HeyElsa. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de HeyElsa hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de ELSA é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Grupo EMA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
BOLL (20,2)Preço > Faixa superiorTocar ou romper a faixa superiorEntrando na zona "cara", com volatilidade aumentando.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

A ELSA_USDT está operando acima do centro de 0,05831 no período de 4 horas, com o preço atual em 0,05902, próximo à resistência R1 em 0,0591. O preço encontra-se na metade superior do sistema central, apresentando uma estrutura de curto prazo com tendência levemente altista e oscilações. O conjunto de médias móveis e o grupo EMA ainda não emitiram sinais claros de compra, indicando que a continuidade da tendência ainda precisa ser confirmada. Atualmente, a cotação está relativamente distante do suporte S2, em 0,05701, concentrando-se principalmente entre o centro e a resistência R1. O MACD formou um cruzamento de alta, sinalizando o início da acumulação de força compradora. O RSI permanece em zona neutra, sem apresentar valores extremos de sobrecompra ou sobrevenda, mantendo o sentimento do mercado equilibrado. Os indicadores KDJ e StochRSI apontam para uma volatilidade de curto prazo dentro da normalidade, com direções dos indicadores rápidos e lentos praticamente alinhadas. As Bandas de Bollinger mostram abertura estável, com o preço testando a faixa superior ao longo da banda central, sem sinais claros de movimentos unidirecionais intensos. A distribuição do impulso é bastante dispersa, sem evidências de volumes significativos capazes de impulsionar movimentos mais consistentes. A principal resistência próxima encontra-se em R1, em 0,0591, apenas 0,00008 acima do preço atual; caso seja rompida, o próximo alvo será R2, em 0,05961. Já o suporte imediato está localizado no centro, em 0,05831, a 0,00071 do preço atual. O suporte secundário encontra-se em S1, em 0,0578, enquanto o suporte mais distante é referenciado em S2, em 0,05701. Os traders devem observar o tempo de permanência do preço próximo a R1, bem como as variações nos volumes negociados.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de HeyElsa?

Olá, Elsa (ELSA) — o preço da ELSA é influenciado por vários fatores-chave:

O sentimento do mercado e a confiança dos investidores impulsionam a demanda. O volume de negociações e a liquidez afetam a estabilidade do preço. O progresso no desenvolvimento e as atualizações do projeto têm impacto na avaliação. As tendências gerais do mercado de criptomoedas influenciam os movimentos da ELSA.

Por que as pessoas querem saber o preço de HeyElsa hoje?

As pessoas querem saber o preço da HeyElsa (ELSA) hoje por vários motivos principais: tomar decisões de negociação informadas, acompanhar o desempenho da carteira, identificar oportunidades de mercado e definir o momento ideal para comprar ou vender. Os dados de preço em tempo real ajudam os investidores a avaliar a volatilidade, as tendências do mercado e os possíveis lucros ou perdas.

Previsão de preço para HeyElsa

Previsão de preço de HeyElsa (ELSA) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ELSA em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de HeyElsa (ELSA) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de HeyElsa pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço HeyElsa pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ELSA para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de HeyElsa.

Como comprar e investir em HeyElsa em Brasil

Pronto para começar com HeyElsa? Comprar ELSA é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar HeyElsa. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de HeyElsa (ELSA).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e HeyElsa será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar HeyElsa(ELSA)

O que você pode fazer com HeyElsa

Possuir HeyElsa permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar HeyElsa (ELSA) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
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Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é HeyElsa (ELSA)

HeyElsa is an AI-powered on-chain execution platform that enables users to interact with crypto and DeFi using natural language. By transforming user intent into secure, end-to-end blockchain transactions, HeyElsa abstracts technical complexity across chains and protocols, making trading, bridging, staking, and automation seamless, safe, and accessible for both everyday users and advanced traders.

Recurso HeyElsa

Para uma compreensão mais aprofundada de HeyElsa, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do HeyElsa
Explorador de blocos

Categoria :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre HeyElsa

Última atualização da página: 2026-08-13 04:24:11 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o HeyElsa (ELSA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre HeyElsa

ELSAUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em ELSA com alavancagem. Explore a negociação de futuros de ELSAUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie HeyElsa (ELSA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o HeyElsa.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ELSA/USDT
R$0.2647419
R$0.2647419R$0.2647419
-0.37%
1.20M (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

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R$0.1928085
R$0.1928085R$0.1928085

+85.75%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.101724
R$0.101724R$0.101724

+390.00%

up

up

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R$1.259094
R$1.259094R$1.259094

-0.16%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.719966
R$1.719966R$1.719966

+1.47%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0495126
R$0.0495126R$0.0495126

-1.44%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001964934
R$0.001964934R$0.001964934

+51.44%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.023874
R$0.023874R$0.023874

+27.77%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.415112
R$13.415112R$13.415112

+29.24%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00615015
R$0.00615015R$0.00615015

+18.50%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.27607049
R$1.27607049R$1.27607049

+12.21%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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