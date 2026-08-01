Cotação HeyElsa (ELSA)
O preço ao vivo de HeyElsa (ELSA) hoje é R$ 0.05101, com uma variação de 0.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ELSA para BRL é de R$ 0.05101 por ELSA.
HeyElsa ocupa atualmente a posição #894 em capitalização de mercado, totalizando R$ 13.04M, com um fornecimento em circulação de 255.65M ELSA. Nas últimas 24 horas, ELSA foi negociado entre R$ 0.05096 (mínimo) e R$ 0.05342 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 2.161517516365711785, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.2158844352028449969.
No desempenho de curto prazo, ELSA movimentou-se -0.06% na última hora e -7.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 62.18K.
No.894
25.56%
BASE
A capitalização de mercado atual de HeyElsa é R$ 13.04M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 62.18K. A oferta em circulação de ELSA é 255.65M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 51.01M.
-0.06%
-0.33%
-7.04%
-7.04%
Acompanhe as variações de preço de HeyElsa para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.0008769
|-0.33%
|30 dias
|R$ -0.00288
|-5.35%
|60 dias
|R$ +0.00336
|+7.05%
|90 dias
|R$ -0.0203
|-28.47%
Hoje, ELSA registrou uma variação de R$ -0.0008769 (-0.33%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.00288 (-5.35%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, ELSA teve uma variação de R$ +0.00336 (+7.05%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.0203 (-28.47%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de HeyElsa. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de ELSA é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Grupo EMA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|Pivô ≤ Preço ≤ R1
|Entre o pivô‑R1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|BOLL (20,2)
|Preço > Faixa superior
|Tocar ou romper a faixa superior
|Entrando na zona "cara", com volatilidade aumentando.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
A ELSA_USDT está operando acima do centro de 0,05831 no período de 4 horas, com o preço atual em 0,05902, próximo à resistência R1 em 0,0591. O preço encontra-se na metade superior do sistema central, apresentando uma estrutura de curto prazo com tendência levemente altista e oscilações. O conjunto de médias móveis e o grupo EMA ainda não emitiram sinais claros de compra, indicando que a continuidade da tendência ainda precisa ser confirmada. Atualmente, a cotação está relativamente distante do suporte S2, em 0,05701, concentrando-se principalmente entre o centro e a resistência R1. O MACD formou um cruzamento de alta, sinalizando o início da acumulação de força compradora. O RSI permanece em zona neutra, sem apresentar valores extremos de sobrecompra ou sobrevenda, mantendo o sentimento do mercado equilibrado. Os indicadores KDJ e StochRSI apontam para uma volatilidade de curto prazo dentro da normalidade, com direções dos indicadores rápidos e lentos praticamente alinhadas. As Bandas de Bollinger mostram abertura estável, com o preço testando a faixa superior ao longo da banda central, sem sinais claros de movimentos unidirecionais intensos. A distribuição do impulso é bastante dispersa, sem evidências de volumes significativos capazes de impulsionar movimentos mais consistentes. A principal resistência próxima encontra-se em R1, em 0,0591, apenas 0,00008 acima do preço atual; caso seja rompida, o próximo alvo será R2, em 0,05961. Já o suporte imediato está localizado no centro, em 0,05831, a 0,00071 do preço atual. O suporte secundário encontra-se em S1, em 0,0578, enquanto o suporte mais distante é referenciado em S2, em 0,05701. Os traders devem observar o tempo de permanência do preço próximo a R1, bem como as variações nos volumes negociados.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de HeyElsa pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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