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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Curve, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Curve, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Curve (CRV) hoje

Análise técnica de Curve (CRV) hoje

A página de Análise de Curve fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CRV, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Curve abaixo.

Variação de preço de Curve (CRV)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.2663--+30.66%+22.43%-4.59%
Saiba mais sobre o preço de Curve

Indicadores técnicos de Curve

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Curve em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 18
Neutro 3
Compra 5
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 1Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 5Neutro 2Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.266
0.266
R2
0.266
0.2659
R1
0.2659
0.2659
PP
0.2659
0.2659
S1
0.2658
0.2658
S2
0.2658
0.2658
S3
0.2657
0.2658

Sinais de mercado Curve

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.46M
$13.81 M
$14.27 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.29M
Compras ativas de 3 dias
$14.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$13.75 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.25M
Compras ativas de 7 dias
$19.55 M
Vendas ativas de 7 dias
$19.30 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Curve

Entrada líquidaPreço de CRVUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.30 M0.27
2026-08-12-$0.67 M0.28
2026-08-11$1.36 M0.27
2026-08-10$0.16 M0.24
2026-08-09$0.94 M0.24

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Curve (CRV) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Curve.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CRV/USDT
$0.2662
$0.2662$0.2662
-3.30%
6.34M (USDT)
CRV/USDC
$0.2661
$0.2661$0.2661
-3.44%
251.43K (USDT)
CRV/ETH
$0.00014175
$0.00014175$0.00014175
-2.67%
18.95K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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CRV
CRV
USD
USD

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