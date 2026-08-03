Análise técnica de Curve (CRV) hoje A página de Análise de Curve fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CRV, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Curve abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Curve (CRV) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.2663 -- +30.66% +22.43% -4.59%

Indicadores técnicos de Curve

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Curve em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 18 Neutro 3 Compra 5 Médias móveis : Venda forte Venda 13 Neutro 1 Compra 0 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 2 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.266 0.266 R2 0.266 0.2659 R1 0.2659 0.2659 PP 0.2659 0.2659 S1 0.2658 0.2658 S2 0.2658 0.2658 S3 0.2657 0.2658

Sinais de mercado Curve Volume líquido atual de ordens em aberto -0.46M $13.81 M $14.27 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.29M Compras ativas de 3 dias $14.04 M Vendas ativas de 3 dias $13.75 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.25M Compras ativas de 7 dias $19.55 M Vendas ativas de 7 dias $19.30 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Curve Entrada líquida Preço de CRVUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.30 M 0.27 2026-08-12 -$0.67 M 0.28 2026-08-11 $1.36 M 0.27 2026-08-10 $0.16 M 0.24 2026-08-09 $0.94 M 0.24 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Curve (CRV) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Curve. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CRV / USDT $0.2662 $0.2662 $0.2662 -3.30% 6.34M (USDT) Negociar CRV / USDC $0.2661 $0.2661 $0.2661 -3.44% 251.43K (USDT) Negociar CRV / ETH $0.00014175 $0.00014175 $0.00014175 -2.67% 18.95K (USDT) Negociar