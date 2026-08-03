Mais sobre CRV
Informações sobre preços de CRV
O que é CRV
Whitepaper de CRV
Site oficial do CRV
Tokenomics de CRV
Previsão de preço de CRV
Histórico de preço de CRV
Guia de compra de CRV
Conversor de CRV para moeda Fiat
Spot CRV
Futuros Coin-M de CRV
Futuros USDT-M de CRV
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Análise técnica de Curve (CRV) hoje
Variação de preço de Curve (CRV)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.2663
|--
|+30.66%
|+22.43%
|-4.59%
Indicadores técnicos de Curve
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Curve em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Venda forte
|Venda 13
|Neutro 1
|Compra 0
|Indicadores técnicos:
|Neutro
|Venda 5
|Neutro 2
|Compra 5
Sinais de mercado Curve
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de Curve
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|-$0.30 M
|0.27
|2026-08-12
|-$0.67 M
|0.28
|2026-08-11
|$1.36 M
|0.27
|2026-08-10
|$0.16 M
|0.24
|2026-08-09
|$0.94 M
|0.24
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre Curve
Negocie Curve (CRV) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Curve.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.