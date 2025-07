CRV

Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

Nome da criptoCRV

ClassificaçãoNo.65

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share0.0003%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)65,82%

Fornecimento circulante1 366 089 215,5240867

Fornecimento máximo3 030 303 030,299

Fornecimento total2 283 996 564,610988

Taxa circulante0.4508%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico60.4987938093,2020-08-14

Menor preço0.18109279935395833,2024-08-05

Blockchain públicaETH

