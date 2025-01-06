Launchpool

Faça staking para ganhar tokens de projetos de excelência

Prêmio total (USDT)
1,239,239
Total de participantes
89,361
Nº de projetos listados
15
EINSTEIN

EIN

Terminado
Total de Airdrops
28,000,000 EIN
Período do evento
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Exclusivo para novos usuários

Pool de USDT

Faça staking de USDT para ganhar airdrops de EIN

Tether
APR estimado
80.24%
Total de Airdrops
14,000,000 EIN
Valor total em staking
1,367,960 USDT
Participantes
948

Pool de MX

Faça staking de MX para ganhar airdrops de EIN

MX Token
APR estimado
7.33%
Total de Airdrops
7,000,000 EIN
Valor total em staking
7,628,495 MX
Participantes
5,771

Pool de EIN

Faça staking de EIN para ganhar airdrops de EIN

EINSTEIN
APR estimado
2,995.28%
Total de Airdrops
7,000,000 EIN
Valor total em staking
18,886,122 EIN
Participantes
210
StablR USD

USDR

Terminado
Total de Airdrops
70,000 USDT
Período do evento
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Exclusivo para novos usuários

Pool de USDT

Faça staking de USDT para ganhar airdrops de USDT

Tether
APR estimado
207.08%
Total de Airdrops
50,000 USDT
Valor total em staking
1,781,074 USDT
Participantes
1,141

Pool de MX

Faça staking de MX para ganhar airdrops de USDT

MX Token
APR estimado
7.18%
Total de Airdrops
10,000 USDT
Valor total em staking
6,794,231 MX
Participantes
5,149

Pool de USDR

Faça staking de USDR para ganhar airdrops de USDT

StablR USD
APR estimado
125.34%
Total de Airdrops
10,000 USDT
Valor total em staking
710,609 USDR
Participantes
697
StablR Euro

EURR

Terminado
Total de Airdrops
70,000 USDT
Período do evento
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Exclusivo para novos usuários

Pool de USDT

Faça staking de USDT para ganhar airdrops de USDT

Tether
APR estimado
265.30%
Total de Airdrops
50,000 USDT
Valor total em staking
1,273,366 USDT
Participantes
906

Pool de MX

Faça staking de MX para ganhar airdrops de USDT

MX Token
APR estimado
7.38%
Total de Airdrops
10,000 USDT
Valor total em staking
7,043,910 MX
Participantes
5,229

Pool de EURR

Faça staking de EURR para ganhar airdrops de USDT

StablR Euro
APR estimado
179.68%
Total de Airdrops
10,000 USDT
Valor total em staking
411,359 EURR
Participantes
454
TRN

TRN

Listagem inicial
Terminado
Total de Airdrops
190,000 TRN
Período do evento
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Exclusivo para novos usuários

Pool de USDT

Faça staking de USDT para ganhar airdrops de TRN

Tether
APR estimado
28.14%
Total de Airdrops
95,000 TRN
Valor total em staking
1,569,907 USDT
Participantes
917

Pool de TRN

Faça staking de TRN para ganhar airdrops de TRN

TRN
APR estimado
1,884.61%
Total de Airdrops
95,000 TRN
Valor total em staking
314,040 TRN
Participantes
702
EINSTEIN

EIN

Listagem inicial
Terminado
Total de Airdrops
42,500,000 EIN
Período do evento
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Exclusivo para novos usuários

Pool de USDT

Faça staking de USDT para ganhar airdrops de EIN

Tether
APR estimado
113.39%
Total de Airdrops
25,000,000 EIN
Valor total em staking
1,784,617 USDT
Participantes
1,868

Pool de MX

Faça staking de MX para ganhar airdrops de EIN

MX Token
APR estimado
8.80%
Total de Airdrops
17,500,000 EIN
Valor total em staking
8,019,955 MX
Participantes
8,622
Bombie

BOMB

Listagem inicial
Terminado
Total de Airdrops
6,000,000 BOMB
Período do evento
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Exclusivo para novos usuários

Pool de USDT

Faça staking de USDT para ganhar airdrops de BOMB

Tether
APR estimado
449.81%
Total de Airdrops
4,000,000 BOMB
Valor total em staking
1,085,194 USDT
Participantes
730

Pool de MX

Faça staking de MX para ganhar airdrops de BOMB

MX Token
APR estimado
22.01%
Total de Airdrops
2,000,000 BOMB
Valor total em staking
4,399,152 MX
Participantes
3,057
ICEBERG

ICEBERG

Listagem inicial
Terminado
Total de Airdrops
1,666,666,666 ICEBERG
Período do evento
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Exclusivo para novos usuários

Pool de ICEBERG

Faça staking de ICEBERG para ganhar airdrops de ICEBERG

ICEBERG
APR estimado
8,488.44%
Total de Airdrops
833,333,333 ICEBERG
Valor total em staking
719,672,913 ICEBERG
Participantes
240

Pool de MX

Faça staking de MX para ganhar airdrops de ICEBERG

MX Token
APR estimado
4.66%
Total de Airdrops
833,333,333 ICEBERG
Valor total em staking
3,625,514 MX
Participantes
2,759
Shardeum

SHM

Listagem inicial
Terminado
Total de Airdrops
63,360 SHM
Período do evento
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Exclusivo para novos usuários

Pool de USDT

Faça staking de USDT para ganhar airdrops de SHM

Tether
APR estimado
600.58%
Total de Airdrops
31,680 SHM
Valor total em staking
1,212,768 USDT
Participantes
784

Pool de MX

Faça staking de MX para ganhar airdrops de SHM

MX Token
APR estimado
48.75%
Total de Airdrops
31,680 SHM
Valor total em staking
5,397,116 MX
Participantes
4,137
Balance

EPT

Listagem inicial
Terminado
Total de Airdrops
4,560,000 EPT
Período do evento
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Exclusivo para novos usuários

Pool de USDT

Faça staking de USDT para ganhar airdrops de EPT

Tether
APR estimado
221.06%
Total de Airdrops
2,300,000 EPT
Valor total em staking
1,955,829.733 USDT
Participantes
1,204

Pool de MX

Faça staking de MX para ganhar airdrops de EPT

MX Token
APR estimado
14.02%
Total de Airdrops
1,300,000 EPT
Valor total em staking
5,462,085.851 MX
Participantes
4,243

Pool de EPT

Faça staking de EPT para ganhar airdrops de EPT

Balance
APR estimado
624.27%
Total de Airdrops
960,000 EPT
Valor total em staking
18,864,827.814 EPT
Participantes
393
Mantle

MNT

Terminado
Total de Airdrops
240,000 MNT
Período do evento
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Exclusivo para novos usuários

Pool de USDT

Faça staking de USDT para ganhar airdrops de MNT

Tether
APR estimado
134.91%
Total de Airdrops
48,000 MNT
Valor total em staking
2,757,307 USDT
Participantes
1,730

Pool de MX

Faça staking de MX para ganhar airdrops de MNT

MX Token
APR estimado
34.49%
Total de Airdrops
72,000 MNT
Valor total em staking
5,277,175 MX
Participantes
4,523

Pool de MNT

Faça staking de MNT para ganhar airdrops de MNT

Mantle
APR estimado
96.05%
Total de Airdrops
120,000 MNT
Valor total em staking
12,425,855 MNT
Participantes
4,492
Kinto

KINTO

Listagem inicial
Terminado
Total de Airdrops
10,100 KINTO
Período do evento
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Exclusivo para novos usuários

Pool de USDT

Faça staking de USDT para ganhar airdrops de KINTO

Tether
APR estimado
397.35%
Total de Airdrops
5,100 KINTO
Valor total em staking
2,661,559.62 USDT
Participantes
1,702

Pool de MX

Faça staking de MX para ganhar airdrops de KINTO

MX Token
APR estimado
32.26%
Total de Airdrops
3,000 KINTO
Valor total em staking
6,137,476.3 MX
Participantes
5,185

Pool de KINTO

Faça staking de KINTO para ganhar airdrops de KINTO

Kinto
APR estimado
3,934.48%
Total de Airdrops
2,000 KINTO
Valor total em staking
6,405.9 KINTO
Participantes
1,993
Term Finance

TERM

Listagem inicial
Terminado
Total de Airdrops
120,000 TERM
Período do evento
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Exclusivo para novos usuários

Pool de USDT

Faça staking de USDT para ganhar airdrops de TERM

Tether
APR estimado
539.01%
Total de Airdrops
60,000 TERM
Valor total em staking
1,028,611 USDT
Participantes
819

Pool de MX

Faça staking de MX para ganhar airdrops de TERM

MX Token
APR estimado
27.00%
Total de Airdrops
36,000 TERM
Valor total em staking
4,354,949 MX
Participantes
3,418

Pool de TERM

Faça staking de TERM para ganhar airdrops de TERM

Term Finance
APR estimado
5,661.41%
Total de Airdrops
24,000 TERM
Valor total em staking
78,460 TERM
Participantes
1,531
Story

IP

Listagem inicial
Terminado
Total de Airdrops
60,000 IP
Período do evento
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Exclusivo para novos usuários

Pool de USDT

Faça staking de USDT para ganhar airdrops de IP

Tether
APR estimado
185.52%
Total de Airdrops
30,000 IP
Valor total em staking
3,489,508 USDT
Participantes
2,402

Pool de MX

Faça staking de MX para ganhar airdrops de IP

MX Token
APR estimado
19.55%
Total de Airdrops
18,000 IP
Valor total em staking
5,721,002 MX
Participantes
4,981

Pool de IP

Faça staking de IP para ganhar airdrops de IP

Story
APR estimado
645.05%
Total de Airdrops
12,000 IP
Valor total em staking
221,808 IP
Participantes
1,866
Aptos

APT

Terminado
Total de Airdrops
30,500 APT
Período do evento
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Exclusivo para novos usuários

Pool de USDT

Faça staking de USDT para ganhar airdrops de APT

Tether
APR estimado
260.38%
Total de Airdrops
16,000 APT
Valor total em staking
6,176,889 USDT
Participantes
3,734

Pool de MX

Faça staking de MX para ganhar airdrops de APT

MX Token
APR estimado
58.36%
Total de Airdrops
11,500 APT
Valor total em staking
5,076,509 MX
Participantes
3,901

Pool de APT

Faça staking de APT para ganhar airdrops de APT

Aptos
APR estimado
68.87%
Total de Airdrops
3,000 APT
Valor total em staking
525,988 APT
Participantes
2,460
Xterio

XTER

Listagem inicial
Terminado
Total de Airdrops
800,000 XTER
Período do evento
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Exclusivo para novos usuários

Pool de USDT

Faça staking de USDT para ganhar airdrops de XTER

Tether
APR estimado
279.69%
Total de Airdrops
400,000 XTER
Valor total em staking
8,436,874 USDT
Participantes
5,642

Pool de MX

Faça staking de MX para ganhar airdrops de XTER

MX Token
APR estimado
47.02%
Total de Airdrops
240,000 XTER
Valor total em staking
5,004,835 MX
Participantes
3,627

Pool de XTER

Faça staking de XTER para ganhar airdrops de XTER

Xterio
APR estimado
1,335.95%
Total de Airdrops
160,000 XTER
Valor total em staking
1,008,964 XTER
Participantes
2,698