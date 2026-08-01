Preço de Artificial Inu hoje

O preço ao vivo de Artificial Inu (AIINU) hoje é R$ 0.008231, com uma variação de 10.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AIINU para BRL é de R$ 0.008231 por AIINU.

Artificial Inu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- AIINU. Nas últimas 24 horas, AIINU foi negociado entre R$ 0.006061 (mínimo) e R$ 0.01184 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, AIINU movimentou-se -2.25% na última hora e +168.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 109.98K.

Informações de mercado de Artificial Inu (AIINU)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 109.98KR$ 109.98K R$ 109.98K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 8.23MR$ 8.23M R$ 8.23M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

A capitalização de mercado atual de Artificial Inu é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 109.98K. A oferta em circulação de AIINU é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 8.23M.