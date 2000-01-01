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Principais tokens de Chiliz Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Chiliz Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01254
+0.32%
-1.73%
-1.65%
$ 130.16M
$ 8.85M
2
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.6061
-0.92%
+5.43%
-0.66%
$ 13.42M
$ 38.74K
3
OG
OG
OG
$ 2.48
+0.24%
-2.48%
-6.27%
$ 11.69M
$ 31.13K
4
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan Token
GAL
$ 0.962568
+0.01%
-0.01%
-3.05%
$ 7.97M
$ 1.69M
5
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.4914
+0.37%
-3.84%
-3.99%
$ 7.92M
$ 116.67K
6
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8507
+0.32%
-1.16%
-1.20%
$ 7.35M
$ 65.59K
7
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2625
+0.11%
-0.49%
-2.38%
$ 6.63M
$ 207.54K
8
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3604
-0.06%
-0.61%
-2.98%
$ 4.85M
$ 160.77K
9
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3045
-0.10%
-1.78%
-4.17%
$ 4.73M
$ 171.69K
10
1000PEPPER
1000PEPPER
1000PEPPER
$ 4.30326E-7
-0.19%
-1.60%
-6.01%
$ 3.76M
--
11
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan Token
AFC
$ 0.1649
+0.12%
-1.14%
-1.02%
$ 3.70M
$ 339.45K
12
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2653
-0.08%
-0.26%
-1.37%
$ 3.62M
$ 198.43K
13
Avalon
Avalon
AVL
$ 0.0161
+0.25%
-4.90%
-4.16%
$ 2.61M
$ 3.50M
14
InterMilanFanToken
InterMilanFanToken
INTER
$ 0.2082
-0.10%
-0.95%
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$ 2.57M
$ 263.53K
15
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan Token
TRA
$ 0.212664
+0.06%
-0.00%
+5.65%
$ 1.80M
$ 253.04K
16
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.07677
+0.16%
-2.31%
-5.24%
$ 1.43M
$ 732.17K
17
Tottenham Hotspur FC Fan Token
Tottenham Hotspur FC Fan Token
SPURS
$ 0.094899
-0.38%
-0.01%
-4.09%
$ 1.27M
$ 17.51K
18
Napoli Fan Token
Napoli Fan Token
NAP
$ 0.2042
-0.29%
-2.67%
-7.14%
$ 1.18M
$ 254.70K
19
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.0809
-0.32%
+0.04%
+0.62%
$ 1.06M
$ 672.12K
20
Spain
Spain
SPAIN
$ 0.163667
+0.02%
-0.05%
-10.99%
$ 1.03M
$ 37.50K
21
Italian National Football Team Fan Token
Italian National Football Team Fan Token
ITA
$ 0.060549
0.00%
0.00%
-2.85%
$ 801.31K
$ 20.45K
22
SL Benfica Fan Token
SL Benfica Fan Token
BENFICA
$ 0.096372
+0.01%
-0.02%
-4.12%
$ 790.28K
$ 25.21K
23
Belgium Fan Token
Belgium Fan Token
BELG
$ 0.140128
0.00%
-0.01%
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$ 676.83K
$ 122.87K
24
Scotland Fan Token
Scotland Fan Token
SFA
$ 0.226708
-0.25%
-0.04%
-5.23%
$ 559.05K
$ 153.50K
25
South Africa Fan Token
South Africa Fan Token
SAFA
$ 0.124305
-0.03%
-0.05%
-8.11%
$ 463.66K
$ 170.51K
26
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan Token
EFC
$ 0.05325
-0.19%
+0.15%
+0.02%
$ 412.82K
$ 994.18K
27
Sevilla Fan Token
Sevilla Fan Token
SEVILLA
$ 0.053216
0.00%
+0.01%
+1.03%
$ 412.43K
$ 211.76K
28
Samsunspor Fan Token
Samsunspor Fan Token
SAM
$ 0.151899
+0.01%
+0.00%
-2.19%
$ 394.92K
$ 46.66K
29
AS Monaco
AS Monaco
ASM
$ 0.06037
-1.40%
-3.56%
-5.08%
$ 384.76K
$ 887.68K
30
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00121872
+0.03%
-0.05%
-10.77%
$ 379.95K
$ 1.80K
31
Valencia CF Fan Token
Valencia CF Fan Token
VCF
$ 0.054032
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$ 370.09K
$ 5.86K
32
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan Token
MENGO
$ 0.02022
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$ 362.07K
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33
Sauber FT
Sauber FT
SAUBER
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$ 515.42K
34
Aston Martin Cognizant Fan Token
Aston Martin Cognizant Fan Token
AM
$ 0.100978
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$ 279.73K
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35
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001562
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$ 252.26K
$ 16.29M
36
Professional Fighters League Fan Token
Professional Fighters League Fan Token
PFL
$ 0.080043
+0.13%
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$ 192.10K
$ 8.29K
37
UFC Fan Token
UFC Fan Token
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38
Alanyaspor Fan Token
Alanyaspor Fan Token
ALA
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39
S.C. Corinthians FT
S.C. Corinthians FT
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+0.05%
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40
Sao Paulo FC Fan Token
Sao Paulo FC Fan Token
SPFC
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41
Palmeiras Fan Token
Palmeiras Fan Token
VERDAO
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Vasco da Gama Fan Token
Vasco da Gama Fan Token
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43
Fluminense FC Fan Token
Fluminense FC Fan Token
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44
Legia Warsaw Fan Token
Legia Warsaw Fan Token
LEG
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45
Tigres Fan Token
Tigres Fan Token
TIGRES
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$ 558.95
46
Team Heretics Fan Token
Team Heretics Fan Token
TH
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--
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$ 52.46
47
Alliance Fan Token
Alliance Fan Token
ALL
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+0.16%
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-16.65%
$ 55.22K
$ 938.18
48
SC Internacional Fan Token
SC Internacional Fan Token
SACI
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+0.16%
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$ 50.64K
$ 1.43K
49
Ninjas in Pyjamas
Ninjas in Pyjamas
DOJO
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--
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$ 47.57K
$ 479.67
50
Young Boys Fan Token
Young Boys Fan Token
YBO
$ 0.02928919
0.00%
--
-1.29%
$ 35.61K
$ 1.46

Perguntas frequentes

O que são tokens de Chiliz Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Chiliz Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 56 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $227.11M.
Qual é o token de Chiliz Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Chiliz Ecosystem acompanhados na MEXC, ATM apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 5.43% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Chiliz Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 56 tokens de Chiliz Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Chiliz Ecosystem incluem CHZ, ATM, OG. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Chiliz Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Chiliz Ecosystem é de aproximadamente $227.11M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Chiliz Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.