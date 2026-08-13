Preço de PermawebDAO hoje

O preço ao vivo de PermawebDAO (PERM) hoje é R$ 0.000078, com uma variação de 30.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PERM para BRL é de R$ 0.000078 por PERM.

PermawebDAO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PERM. Nas últimas 24 horas, PERM foi negociado entre R$ 0.000056 (mínimo) e R$ 0.000108 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PERM movimentou-se +30.00% na última hora e -43.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 1.31K.

Informações de mercado de PermawebDAO (PERM)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 1.31KR$ 1.31K R$ 1.31K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 7.80KR$ 7.80K R$ 7.80K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de PermawebDAO é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 1.31K. A oferta em circulação de PERM é --, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 7.80K.