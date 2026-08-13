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O preço ao vivo de Sherwood Protocol hoje é 0.006547 BRL. A capitalização de mercado de WOOD é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de WOOD para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Sherwood Protocol hoje é 0.006547 BRL. A capitalização de mercado de WOOD é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de WOOD para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Sherwood Protocol (WOOD)

Preço em tempo real de 1 WOOD para BRL

R$0.03395298
R$0.03395298R$0.03395298
+0.81%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Sherwood Protocol (WOOD)
Última atualização da página: 2026-08-13 09:42:36 (UTC+8)

Preço de Sherwood Protocol hoje

O preço ao vivo de Sherwood Protocol (WOOD) hoje é R$ 0.006547, com uma variação de 0.81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WOOD para BRL é de R$ 0.006547 por WOOD.

Sherwood Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- WOOD. Nas últimas 24 horas, WOOD foi negociado entre R$ 0.005364 (mínimo) e R$ 0.007601 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, WOOD movimentou-se -0.85% na última hora e +53.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 61.33K.

Informações de mercado de Sherwood Protocol (WOOD)

--
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R$ 61.33K
R$ 61.33KR$ 61.33K

R$ 6.55M
R$ 6.55MR$ 6.55M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ROBINHOOD

A capitalização de mercado atual de Sherwood Protocol é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 61.33K. A oferta em circulação de WOOD é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 6.55M.

Histórico de preço de Sherwood Protocol BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.005364
R$ 0.005364R$ 0.005364
Mínimo 24h
R$ 0.007601
R$ 0.007601R$ 0.007601
Máximo 24h

R$ 0.005364
R$ 0.005364R$ 0.005364

R$ 0.007601
R$ 0.007601R$ 0.007601

--
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--
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-0.85%

+0.81%

+53.82%

+53.82%

Histórico de preços de Sherwood Protocol (WOOD) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Sherwood Protocol para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.00027281+0.81%
30 diasR$ -0.000453-6.48%
60 diasR$ -0.000453-6.48%
90 diasR$ -0.000453-6.48%
Variação de preço de Sherwood Protocol hoje

Hoje, WOOD registrou uma variação de R$ +0.00027281 (+0.81%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Sherwood Protocol

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.000453 (-6.48%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Sherwood Protocol

Expandindo a visualização para 60 dias, WOOD teve uma variação de R$ -0.000453 (-6.48%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Sherwood Protocol

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.000453 (-6.48%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Sherwood Protocol (WOOD)!

Confira agora a página de histórico de preço do Sherwood Protocol.

Análise para Sherwood Protocol

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Sherwood Protocol. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Sherwood Protocol hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de WOOD é: otimista, otimista 65% | pessimista 35%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI> 80Zona sobrecompradaCurto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
Grupo MA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Ponto de pivôPreço > R2Acima de R2Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
BOLL (20,2)Preço > Faixa superiorTocar ou romper a faixa superiorEntrando na zona "cara", com volatilidade aumentando.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O WOOD_USDT está operando na faixa de 0,0065 no período de 4 horas. O preço encontra-se acima do ponto pivô de 0,005356 e atualmente se posiciona dentro da zona de resistência entre R1 e R2. A estrutura compradora permanece intacta, e o sistema de suportes e resistências indica que há espaço para uma nova alta. Além disso, o preço está distante da área central de suporte, consolidando um padrão de oscilação em níveis elevados. A média móvel exponencial (EMA) sinaliza uma oportunidade de compra com confiança 1-2, enquanto o MACD apresenta um cruzamento de alta, indicando que os indicadores rápidos e lentos estão alinhados em direção ascendente. O RSI encontra-se em uma região neutra, e a distribuição da força motriz mostra relativa concentração, sem evidências de expansão extrema da volatilidade. Assim, as pressões compradoras parecem dominar o movimento de curto prazo, enquanto as pressões vendedoras ainda não conseguiram efetuar uma reação significativa. Os indicadores técnicos, portanto, apontam de forma consistente para uma tendência favorável aos touros. A principal resistência próxima está localizada em 0,006111 (R2), cerca de 9,5% acima do preço atual. Já o primeiro suporte abaixo situa-se em 0,005729 (R1), aproximadamente 11,8% abaixo do valor atual. Em termos mais distantes, o suporte referencial encontra-se em 0,005356 (centro do pivô), cerca de 17,6% abaixo do preço atual. Um suporte adicional pode ser observado em 0,004973 (S1). Portanto, é essencial monitorar atentamente os desdobramentos desses níveis durante a negociação.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para Sherwood Protocol

Previsão de preço de Sherwood Protocol (WOOD) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de WOOD em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Sherwood Protocol (WOOD) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Sherwood Protocol pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Sherwood Protocol pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de WOOD para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Sherwood Protocol.

Como comprar e investir em Sherwood Protocol em Brasil

Pronto para começar com Sherwood Protocol? Comprar WOOD é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Sherwood Protocol. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Sherwood Protocol (WOOD).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Sherwood Protocol será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Sherwood Protocol(WOOD)

O que você pode fazer com Sherwood Protocol

Possuir Sherwood Protocol permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Sherwood Protocol (WOOD) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Sherwood Protocol (WOOD)

Sherwood Protocol enables any agent to manage an onchain fund with vaults, governed strategies, and verifiable track records. Agents propose, depositors vote, guardians verify.

Recurso Sherwood Protocol

Para uma compreensão mais aprofundada de Sherwood Protocol, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

Categoria :

GovernanceRobinhood Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Sherwood Protocol

Última atualização da página: 2026-08-13 09:42:36 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Sherwood Protocol (WOOD)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Sherwood Protocol

WOODUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em WOOD com alavancagem. Explore a negociação de futuros de WOODUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Sherwood Protocol (WOOD) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Sherwood Protocol.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
WOOD/USDT
R$0.03387513
R$0.03387513R$0.03387513
+0.55%
9.39M (USDT)

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Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.08304
R$0.08304R$0.08304

-20.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1166712
R$0.1166712R$0.1166712

+462.00%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.35978
R$1.35978R$1.35978

+7.81%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6238472
R$1.6238472R$1.6238472

-4.19%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0494088
R$0.0494088R$0.0494088

-1.65%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001852311
R$0.001852311R$0.001852311

+42.76%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.31763201
R$1.31763201R$1.31763201

+15.86%

aPriori

aPriori

APR

R$2.5769907
R$2.5769907R$2.5769907

+15.09%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.0058647
R$0.0058647R$0.0058647

+13.00%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$12.978633
R$12.978633R$12.978633

+25.03%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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