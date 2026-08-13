Preço de Sherwood Protocol hoje

O preço ao vivo de Sherwood Protocol (WOOD) hoje é R$ 0.006547, com uma variação de 0.81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WOOD para BRL é de R$ 0.006547 por WOOD.

Sherwood Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- WOOD. Nas últimas 24 horas, WOOD foi negociado entre R$ 0.005364 (mínimo) e R$ 0.007601 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, WOOD movimentou-se -0.85% na última hora e +53.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 61.33K.

Informações de mercado de Sherwood Protocol (WOOD)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 61.33KR$ 61.33K R$ 61.33K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 6.55MR$ 6.55M R$ 6.55M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

A capitalização de mercado atual de Sherwood Protocol é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 61.33K. A oferta em circulação de WOOD é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 6.55M.