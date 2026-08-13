Cotação Sherwood Protocol (WOOD)
O preço ao vivo de Sherwood Protocol (WOOD) hoje é R$ 0.006547, com uma variação de 0.81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WOOD para BRL é de R$ 0.006547 por WOOD.
Sherwood Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- WOOD. Nas últimas 24 horas, WOOD foi negociado entre R$ 0.005364 (mínimo) e R$ 0.007601 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, WOOD movimentou-se -0.85% na última hora e +53.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 61.33K.
ROBINHOOD
A capitalização de mercado atual de Sherwood Protocol é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 61.33K. A oferta em circulação de WOOD é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 6.55M.
-0.85%
+0.81%
+53.82%
+53.82%
Acompanhe as variações de preço de Sherwood Protocol para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ +0.00027281
|+0.81%
|30 dias
|R$ -0.000453
|-6.48%
|60 dias
|R$ -0.000453
|-6.48%
|90 dias
|R$ -0.000453
|-6.48%
Hoje, WOOD registrou uma variação de R$ +0.00027281 (+0.81%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.000453 (-6.48%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, WOOD teve uma variação de R$ -0.000453 (-6.48%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.000453 (-6.48%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Sherwood Protocol. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de WOOD é: otimista, otimista 65% | pessimista 35%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|> 80
|Zona sobrecomprada
|Curto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
|Grupo MA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|Preço > R2
|Acima de R2
|Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|Grupo EMA
|1-2 compra(s)
|20‑40% de venda
|A maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
|BOLL (20,2)
|Preço > Faixa superior
|Tocar ou romper a faixa superior
|Entrando na zona "cara", com volatilidade aumentando.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
O WOOD_USDT está operando na faixa de 0,0065 no período de 4 horas. O preço encontra-se acima do ponto pivô de 0,005356 e atualmente se posiciona dentro da zona de resistência entre R1 e R2. A estrutura compradora permanece intacta, e o sistema de suportes e resistências indica que há espaço para uma nova alta. Além disso, o preço está distante da área central de suporte, consolidando um padrão de oscilação em níveis elevados. A média móvel exponencial (EMA) sinaliza uma oportunidade de compra com confiança 1-2, enquanto o MACD apresenta um cruzamento de alta, indicando que os indicadores rápidos e lentos estão alinhados em direção ascendente. O RSI encontra-se em uma região neutra, e a distribuição da força motriz mostra relativa concentração, sem evidências de expansão extrema da volatilidade. Assim, as pressões compradoras parecem dominar o movimento de curto prazo, enquanto as pressões vendedoras ainda não conseguiram efetuar uma reação significativa. Os indicadores técnicos, portanto, apontam de forma consistente para uma tendência favorável aos touros. A principal resistência próxima está localizada em 0,006111 (R2), cerca de 9,5% acima do preço atual. Já o primeiro suporte abaixo situa-se em 0,005729 (R1), aproximadamente 11,8% abaixo do valor atual. Em termos mais distantes, o suporte referencial encontra-se em 0,005356 (centro do pivô), cerca de 17,6% abaixo do preço atual. Um suporte adicional pode ser observado em 0,004973 (S1). Portanto, é essencial monitorar atentamente os desdobramentos desses níveis durante a negociação.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Sherwood Protocol pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
Pronto para começar com Sherwood Protocol? Comprar WOOD é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Sherwood Protocol. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Sherwood Protocol (WOOD).
Possuir Sherwood Protocol permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
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Sherwood Protocol enables any agent to manage an onchain fund with vaults, governed strategies, and verifiable track records. Agents propose, depositors vote, guardians verify.
Para uma compreensão mais aprofundada de Sherwood Protocol, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Sherwood Protocol.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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