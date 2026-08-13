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O preço ao vivo de KET hoje é 0.004714 BRL. A capitalização de mercado de KET é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de KET para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de KET hoje é 0.004714 BRL. A capitalização de mercado de KET é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de KET para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação KET (KET)

Preço em tempo real de 1 KET para BRL

R$0.02447085
R$0.02447085R$0.02447085
-4.92%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de KET (KET)
Última atualização da página: 2026-08-13 05:46:59 (UTC+8)

Preço de KET hoje

O preço ao vivo de KET (KET) hoje é R$ 0.004714, com uma variação de 4.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KET para BRL é de R$ 0.004714 por KET.

KET ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- KET. Nas últimas 24 horas, KET foi negociado entre R$ 0.004643 (mínimo) e R$ 0.006391 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, KET movimentou-se -3.35% na última hora e +1.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 59.95K.

Informações de mercado de KET (KET)

--
----

R$ 59.95K
R$ 59.95KR$ 59.95K

R$ 4.71M
R$ 4.71MR$ 4.71M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

A capitalização de mercado atual de KET é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 59.95K. A oferta em circulação de KET é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 4.71M.

Histórico de preço de KET BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.004643
R$ 0.004643R$ 0.004643
Mínimo 24h
R$ 0.006391
R$ 0.006391R$ 0.006391
Máximo 24h

R$ 0.004643
R$ 0.004643R$ 0.004643

R$ 0.006391
R$ 0.006391R$ 0.006391

--
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--
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-3.35%

-4.92%

+1.61%

+1.61%

Histórico de preços de KET (KET) em BRL

Acompanhe as variações de preço de KET para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.00126627-4.92%
30 diasR$ +0.003714+371.40%
60 diasR$ +0.003714+371.40%
90 diasR$ +0.003714+371.40%
Variação de preço de KET hoje

Hoje, KET registrou uma variação de R$ -0.00126627 (-4.92%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de KET

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.003714 (+371.40%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de KET

Expandindo a visualização para 60 dias, KET teve uma variação de R$ +0.003714 (+371.40%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de KET

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.003714 (+371.40%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de KET (KET)!

Confira agora a página de histórico de preço do KET.

Análise para KET

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de KET. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de KET hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de KET é: otimista, otimista 60% | pessimista 40%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

KET_USDT está operando acima do centro de 0,005196 no período de 4 horas. O preço atual, 0,005339, encontra-se abaixo da zona de resistência R1, situada em 0,005397. A cotação está posicionada na parte superior do sistema de pivôs. No curto prazo, o conjunto das médias móveis e o grupo EMA apresentam uma configuração de alta. A consistência dos indicadores aponta para uma situação favorável aos compradores. O MACD formou um cruzamento de alta, confirmando a força ascendente do momentum de curto prazo. O RSI permanece na área neutra, sem sinais de sobrecompra. Os indicadores rápidos e lentos estão movendo-se na mesma direção, evidenciando concentração de energia. A volatilidade mantém-se estável, sem sinais de expansão anormal. Os valores do KDJ e do StochRSI corroboram a tendência de alta do preço. Já as Bandas de Bollinger, com abertura ampla, refletem o atual caráter de oscilação e consolidação. A principal resistência próxima situa-se em 0,005397, distante 0,000058 do preço atual. Uma quebra desse nível testará a resistência mais distante, em 0,005632. Por outro lado, o primeiro suporte abaixo encontra-se no centro de 0,005196, a 0,000143 do preço atual. Caso ocorra uma ruptura deste centro, o próximo suporte será o nível S1, em 0,004962. Um suporte ainda mais profundo está localizado no ponto S2, em 0,004761. As distâncias entre os níveis de suporte e resistência fornecem referências claras de espaço para movimentação.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para KET

Previsão de preço de KET (KET) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de KET em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de KET (KET) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de KET pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço KET pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de KET para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de KET.

Como comprar e investir em KET em Brasil

Pronto para começar com KET? Comprar KET é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar KET. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de KET (KET).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e KET será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar KET(KET)

O que você pode fazer com KET

Possuir KET permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar KET (KET) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é KET (KET)

KET is a meme coin.

Recurso KET

Para uma compreensão mais aprofundada de KET, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do KET
Explorador de blocos

Categoria :

Avalanche EcosystemCat-ThemedMade in USA

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre KET

Última atualização da página: 2026-08-13 05:46:59 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o KET (KET)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre KET

KETUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em KET com alavancagem. Explore a negociação de futuros de KETUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie KET (KET) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o KET.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
KET/USD1
R$0.02450199
R$0.02450199R$0.02450199
-5.06%
10.38M (USDT)
KET/USDT
R$0.02430996
R$0.02430996R$0.02430996
-5.46%
11.31M (USDT)

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Ethereum

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Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1191624
R$0.1191624R$0.1191624

+14.80%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.090306
R$0.090306R$0.090306

+335.00%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.30269
R$1.30269R$1.30269

+3.29%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6954173
R$1.6954173R$1.6954173

+0.03%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0515367
R$0.0515367R$0.0515367

+2.58%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0223689
R$0.0223689R$0.0223689

+19.72%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.35029787
R$1.35029787R$1.35029787

+18.74%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.180524
R$13.180524R$13.180524

+26.98%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00585951
R$0.00585951R$0.00585951

+12.90%

Audiera

Audiera

BEAT

R$6.0746355
R$6.0746355R$6.0746355

+11.74%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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