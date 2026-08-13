Preço de KET hoje

O preço ao vivo de KET (KET) hoje é R$ 0.004714, com uma variação de 4.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KET para BRL é de R$ 0.004714 por KET.

KET ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- KET. Nas últimas 24 horas, KET foi negociado entre R$ 0.004643 (mínimo) e R$ 0.006391 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, KET movimentou-se -3.35% na última hora e +1.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 59.95K.

Informações de mercado de KET (KET)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 59.95KR$ 59.95K R$ 59.95K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 4.71MR$ 4.71M R$ 4.71M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de KET é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 59.95K. A oferta em circulação de KET é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 4.71M.