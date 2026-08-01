Preço de Aether Network hoje

O preço ao vivo de Aether Network (AET) hoje é R$ 0.0086, com uma variação de 4.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AET para BRL é de R$ 0.0086 por AET.

Aether Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- AET. Nas últimas 24 horas, AET foi negociado entre R$ 0.0069 (mínimo) e R$ 0.0173 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, AET movimentou-se +7.50% na última hora e -84.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 1.02M.

Informações de mercado de Aether Network (AET)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 1.02MR$ 1.02M R$ 1.02M Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 8.60MR$ 8.60M R$ 8.60M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Aether Network é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 1.02M. A oferta em circulação de AET é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 8.60M.