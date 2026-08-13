Preço de EarnPark hoje

O preço ao vivo de EarnPark (PARK) hoje é R$ 0.01389, com uma variação de 0.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PARK para BRL é de R$ 0.01389 por PARK.

EarnPark ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PARK. Nas últimas 24 horas, PARK foi negociado entre R$ 0.0137 (mínimo) e R$ 0.01444 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PARK movimentou-se +0.65% na última hora e +8.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 173.81K.

Informações de mercado de EarnPark (PARK)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 173.81KR$ 173.81K R$ 173.81K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 13.89MR$ 13.89M R$ 13.89M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de EarnPark é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 173.81K. A oferta em circulação de PARK é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 13.89M.