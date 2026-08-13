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O preço ao vivo de EarnPark hoje é 0.01389 BRL. A capitalização de mercado de PARK é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de PARK para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de EarnPark hoje é 0.01389 BRL. A capitalização de mercado de PARK é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de PARK para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação EarnPark (PARK)

Preço em tempo real de 1 PARK para BRL

R$0.0720891
R$0.0720891R$0.0720891
+0.43%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de EarnPark (PARK)
Última atualização da página: 2026-08-13 07:08:36 (UTC+8)

Preço de EarnPark hoje

O preço ao vivo de EarnPark (PARK) hoje é R$ 0.01389, com uma variação de 0.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PARK para BRL é de R$ 0.01389 por PARK.

EarnPark ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PARK. Nas últimas 24 horas, PARK foi negociado entre R$ 0.0137 (mínimo) e R$ 0.01444 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PARK movimentou-se +0.65% na última hora e +8.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 173.81K.

Informações de mercado de EarnPark (PARK)

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R$ 173.81K
R$ 173.81KR$ 173.81K

R$ 13.89M
R$ 13.89MR$ 13.89M

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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de EarnPark é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 173.81K. A oferta em circulação de PARK é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 13.89M.

Histórico de preço de EarnPark BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.0137
R$ 0.0137R$ 0.0137
Mínimo 24h
R$ 0.01444
R$ 0.01444R$ 0.01444
Máximo 24h

R$ 0.0137
R$ 0.0137R$ 0.0137

R$ 0.01444
R$ 0.01444R$ 0.01444

--
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--
----

+0.65%

+0.43%

+8.85%

+8.85%

Histórico de preços de EarnPark (PARK) em BRL

Acompanhe as variações de preço de EarnPark para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.0003087+0.43%
30 diasR$ +0.00135+10.76%
60 diasR$ +0.00289+26.27%
90 diasR$ +0.00289+26.27%
Variação de preço de EarnPark hoje

Hoje, PARK registrou uma variação de R$ +0.0003087 (+0.43%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de EarnPark

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.00135 (+10.76%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de EarnPark

Expandindo a visualização para 60 dias, PARK teve uma variação de R$ +0.00289 (+26.27%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de EarnPark

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.00289 (+26.27%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de EarnPark (PARK)!

Confira agora a página de histórico de preço do EarnPark.

Previsão de preço para EarnPark

Previsão de preço de EarnPark (PARK) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de PARK em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de EarnPark (PARK) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de EarnPark pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço EarnPark pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de PARK para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de EarnPark.

Como comprar e investir em EarnPark em Brasil

Pronto para começar com EarnPark? Comprar PARK é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar EarnPark. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de EarnPark (PARK).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e EarnPark será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar EarnPark(PARK)

O que você pode fazer com EarnPark

Possuir EarnPark permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar EarnPark (PARK) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é EarnPark (PARK)

EarnPark is a platform designed for retail investors. It allows users to earn interest on digital assets through a hybrid CeDeFi approach that combines the convenience of CeFi with the transparency of DeFi. We provide users with tailored strategies based on their risk profile while maintaining a high level of trust and transparency. The platform addresses the growing demand for simple and effective financial solutions in the Web3 space, offering reliable and flexible tools. Despite the volatility of the crypto market, EarnPark aims to be a secure and accessible platform for the long-term growth of retail investors’ assets.

Recurso EarnPark

Para uma compreensão mais aprofundada de EarnPark, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do EarnPark
Explorador de blocos

Categoria :

BNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre EarnPark

Última atualização da página: 2026-08-13 07:08:36 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o EarnPark (PARK)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre EarnPark

PARKUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em PARK com alavancagem. Explore a negociação de futuros de PARKUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie EarnPark (PARK) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o EarnPark.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PARK/USDT
R$0.0720891
R$0.0720891R$0.0720891
+0.43%
12.40M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

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Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.109509
R$0.109509R$0.109509

+5.50%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1118445
R$0.1118445R$0.1118445

+438.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.299057
R$1.299057R$1.299057

+3.00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7064201
R$1.7064201R$1.7064201

+0.67%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0511734
R$0.0511734R$0.0511734

+1.85%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.025431
R$0.025431R$0.025431

+36.11%

aPriori

aPriori

APR

R$2.9771916
R$2.9771916R$2.9771916

+32.97%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.37768031
R$1.37768031R$1.37768031

+21.14%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.156131
R$13.156131R$13.156131

+26.74%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00598926
R$0.00598926R$0.00598926

+15.40%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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