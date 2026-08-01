Preço de GameStop (GME) hoje

O preço ao vivo de GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) hoje é R$ 0.00001953, com uma variação de 2.67% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GMEROBINHOOD para BRL é de R$ 0.00001953 por GMEROBINHOOD.

GameStop (GME) ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- GMEROBINHOOD. Nas últimas 24 horas, GMEROBINHOOD foi negociado entre R$ 0.00001476 (mínimo) e R$ 0.00003286 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, GMEROBINHOOD movimentou-se -10.00% na última hora e -28.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 107.61K.

Informações de mercado de GameStop (GME) (GMEROBINHOOD)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 107.61KR$ 107.61K R$ 107.61K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 1.95MR$ 1.95M R$ 1.95M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

A capitalização de mercado atual de GameStop (GME) é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 107.61K. A oferta em circulação de GMEROBINHOOD é --, com um fornecimento total de 100000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.95M.