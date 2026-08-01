Preço de aPriori hoje

O preço ao vivo de aPriori (APR) hoje é R$ 0.4473, com uma variação de 3.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de APR para BRL é de R$ 0.4473 por APR.

aPriori ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- APR. Nas últimas 24 horas, APR foi negociado entre R$ 0.2032 (mínimo) e R$ 0.4542 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, APR movimentou-se +1.91% na última hora e +131.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 1.31M.

Informações de mercado de aPriori (APR)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 1.31MR$ 1.31M R$ 1.31M Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 447.30MR$ 447.30M R$ 447.30M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de aPriori é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 1.31M. A oferta em circulação de APR é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 447.30M.