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O preço ao vivo de aPriori hoje é 0.4473 BRL. A capitalização de mercado de APR é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de APR para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de aPriori hoje é 0.4473 BRL. A capitalização de mercado de APR é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de APR para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação aPriori (APR)

Preço em tempo real de 1 APR para BRL

R$2.3053547
R$2.3053547R$2.3053547
+3.36%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de aPriori (APR)
Última atualização da página: 2026-08-13 02:38:35 (UTC+8)

Preço de aPriori hoje

O preço ao vivo de aPriori (APR) hoje é R$ 0.4473, com uma variação de 3.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de APR para BRL é de R$ 0.4473 por APR.

aPriori ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- APR. Nas últimas 24 horas, APR foi negociado entre R$ 0.2032 (mínimo) e R$ 0.4542 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, APR movimentou-se +1.91% na última hora e +131.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 1.31M.

Informações de mercado de aPriori (APR)

--
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R$ 1.31M
R$ 1.31MR$ 1.31M

R$ 447.30M
R$ 447.30MR$ 447.30M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de aPriori é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 1.31M. A oferta em circulação de APR é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 447.30M.

Histórico de preço de aPriori BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.2032
R$ 0.2032R$ 0.2032
Mínimo 24h
R$ 0.4542
R$ 0.4542R$ 0.4542
Máximo 24h

R$ 0.2032
R$ 0.2032R$ 0.2032

R$ 0.4542
R$ 0.4542R$ 0.4542

--
----

--
----

+1.91%

+3.36%

+131.50%

+131.50%

Histórico de preços de aPriori (APR) em BRL

Acompanhe as variações de preço de aPriori para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.0749419+3.36%
30 diasR$ +0.23123+107.01%
60 diasR$ +0.26554+146.09%
90 diasR$ +0.29803+199.65%
Variação de preço de aPriori hoje

Hoje, APR registrou uma variação de R$ +0.0749419 (+3.36%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de aPriori

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.23123 (+107.01%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de aPriori

Expandindo a visualização para 60 dias, APR teve uma variação de R$ +0.26554 (+146.09%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de aPriori

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.29803 (+199.65%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de aPriori (APR)!

Confira agora a página de histórico de preço do aPriori.

Análise para aPriori

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de aPriori. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de aPriori hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de APR: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôS2 ≤ Preço < S1Entre S2-S1Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

APR_USDT está atualmente cotado a 0,19625 no período de 4 horas, operando entre os níveis de suporte S2 e resistência S1. O preço encontra-se na faixa abaixo do centro do canal, em 0,2001. O sistema de médias móveis apresenta uma configuração de alta, enquanto o indicador MACD sinaliza um cruzamento negativo. Além disso, observa-se uma divergência de força entre as linhas rápida e lenta. O RSI permanece oscilando na zona neutra. A volatilidade mantém-se em estado de convergência. Ambos os lados — compradores e vendedores — alcançaram um equilíbrio temporário no nível atual. A resistência mais próxima acima, representada pelo nível S1, situa-se em 0,1972, distante apenas 0,00095 do preço atual. Já a resistência central, em 0,2001, encontra-se 0,00385 acima do preço atual. Por outro lado, o suporte mais próximo abaixo, identificado como S2, está posicionado em 0,1954, a apenas 0,00085 do valor atual. A resistência de referência mais distante, R1, encontra-se em 0,2019. Os principais níveis de preços estão concentrados dentro de uma faixa de ±0,5% em torno da área de negociação atual.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de aPriori?

Os preços dos tokens aPriori (APR) são influenciados por diversos fatores-chave:

Oferta e Demanda: O sentimento do mercado, o volume de negociações e a circulação dos tokens afetam as movimentações de preço.

Utilidade e Adoção: Casos de uso no mundo real, integração com plataformas e adoção pelos usuários impulsionam a demanda.

Condições do Mercado: As tendências gerais do mercado de criptomoedas, a correlação com o Bitcoin e o apetite de risco dos investidores impactam o APR.

Progresso do Desenvolvimento: Atualizações técnicas, parcerias, marcos da roadmap e anúncios da equipe influenciam a confiança dos investidores.

Tokenomics: Recompensas de staking, mecanismos de queima e cronogramas de emissão afetam a dinâmica da oferta.

Concorrência: O desempenho em relação a projetos semelhantes de DeFi e de mercados de previsão.

Ambiente Regulatório: Políticas governamentais e requisitos de conformidade nos principais mercados.

Liquidez: Listagens em exchanges, disponibilidade de pares de negociação e atividades de market makers.

Esses fatores interagem de forma dinâmica, gerando a volatilidade de preço típica dos mercados de criptomoedas.

Por que as pessoas querem saber o preço de aPriori hoje?

As pessoas querem saber o preço da taxa APR hoje por vários motivos principais: decisões de negociação, gestão de carteiras, timing de mercado, cálculos de lucros/perdas e planejamento de investimentos. Os dados de preços em tempo real ajudam os traders a identificar pontos de entrada/saída, avaliar a volatilidade e tomar decisões informadas de compra/venda.

Previsão de preço para aPriori

Previsão de preço de aPriori (APR) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de APR em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de aPriori (APR) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de aPriori pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço aPriori pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de APR para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de aPriori.

Como comprar e investir em aPriori em Brasil

Pronto para começar com aPriori? Comprar APR é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar aPriori. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de aPriori (APR).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e aPriori será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar aPriori(APR)

O que você pode fazer com aPriori

Possuir aPriori permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar aPriori (APR) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é aPriori (APR)

aPriori is building the intelligent order flow coordination layer for high-performance blockchains. Its architecture comprises an Order Flow Segmentation Engine that classifies trades in real time and a flow-aware routing engine that directs benign orders into efficient liquidity pools while isolating riskier ones to resilient paths. The system integrates MEV capture with a redistribution mechanism, returning value to stakers and validators to better align incentives.

Recurso aPriori

Para uma compreensão mais aprofundada de aPriori, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do aPriori
Explorador de blocos

Categoria :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDODecentralized Finance (DeFi)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre aPriori

Última atualização da página: 2026-08-13 02:38:35 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o aPriori (APR)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre aPriori

APRUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em APR com alavancagem. Explore a negociação de futuros de APRUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie aPriori (APR) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o aPriori.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
APR/USDT
R$2.2899998
R$2.2899998R$2.2899998
+3.47%
3.94M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

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Bitcoin

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.192324
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+86.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1124475
R$0.1124475R$0.1124475

+443.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.353506
R$1.353506R$1.353506

+7.73%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7177842
R$1.7177842R$1.7177842

+1.74%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0503558
R$0.0503558R$0.0503558

+0.61%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001808466
R$0.001808466R$0.001808466

+39.92%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00682957
R$0.00682957R$0.00682957

+32.10%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.022748
R$0.022748R$0.022748

+22.22%

Myros

Myros

MY

R$0.064108
R$0.064108R$0.064108

+22.77%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.28609954
R$1.28609954R$1.28609954

+13.53%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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