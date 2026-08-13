Preço de ShotsAI hoje

O preço ao vivo de ShotsAI (SHOT) hoje é R$ 0.0001054, com uma variação de 13.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHOT para BRL é de R$ 0.0001054 por SHOT.

ShotsAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SHOT. Nas últimas 24 horas, SHOT foi negociado entre R$ 0.000093 (mínimo) e R$ 0.0001209 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SHOT movimentou-se -5.31% na última hora e -66.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 673.96K.

Informações de mercado de ShotsAI (SHOT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 673.96KR$ 673.96K R$ 673.96K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 105.40KR$ 105.40K R$ 105.40K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de ShotsAI é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 673.96K. A oferta em circulação de SHOT é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 105.40K.