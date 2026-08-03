Análise técnica de Acurast (ACU) hoje A página de Análise de Acurast fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ACU, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Acurast abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Acurast (ACU) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0954 -- +24.08% +32.79% -4.39%

Indicadores técnicos de Acurast

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Acurast em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 1 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 13 Neutro 0 Compra 1 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.09551 0.0955 R2 0.0955 0.09549 R1 0.09549 0.09549 PP 0.09548 0.09548 S1 0.09547 0.09547 S2 0.09546 0.09547 S3 0.09545 0.09546

Sinais de mercado Acurast Volume líquido atual de ordens em aberto -0.20M $1.73 M $1.92 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.18 M Vendas ativas de 3 dias $0.17 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.02M Compras ativas de 7 dias $0.42 M Vendas ativas de 7 dias $0.40 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Acurast Entrada líquida Preço de ACUUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.10 2026-08-12 $0.00 M 0.10 2026-08-11 $0.00 M 0.10 2026-08-10 -$0.01 M 0.09 2026-08-09 $0.00 M 0.10 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Acurast (ACU) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Acurast. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ACU / USDT $0.09543 $0.09543 $0.09543 -2.77% 795.34K (USDT) Negociar