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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Acurast, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Acurast, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Acurast (ACU) hoje

Análise técnica de Acurast (ACU) hoje

A página de Análise de Acurast fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ACU, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Acurast abaixo.

Variação de preço de Acurast (ACU)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0954--+24.08%+32.79%-4.39%
Saiba mais sobre o preço de Acurast

Indicadores técnicos de Acurast

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Acurast em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 1
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 0Compra 1
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 1Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.09551
0.0955
R2
0.0955
0.09549
R1
0.09549
0.09549
PP
0.09548
0.09548
S1
0.09547
0.09547
S2
0.09546
0.09547
S3
0.09545
0.09546

Sinais de mercado Acurast

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.20M
$1.73 M
$1.92 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.18 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.17 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.02M
Compras ativas de 7 dias
$0.42 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.40 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Acurast

Entrada líquidaPreço de ACUUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.10
2026-08-12$0.00 M0.10
2026-08-11$0.00 M0.10
2026-08-10-$0.01 M0.09
2026-08-09$0.00 M0.10

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ACU/USDT
$0.09543
$0.09543$0.09543
-2.77%
795.34K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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ACU
USD
USD

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