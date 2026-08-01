Cotação Acurast (ACU)
O preço ao vivo de Acurast (ACU) hoje é R$ 0.0954, com uma variação de 2.60% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ACU para BRL é de R$ 0.0954 por ACU.
Acurast ocupa atualmente a posição #766 em capitalização de mercado, totalizando R$ 20.70M, com um fornecimento em circulação de 217.00M ACU. Nas últimas 24 horas, ACU foi negociado entre R$ 0.08836 (mínimo) e R$ 0.09919 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.739489356485997435, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.337783294271284477.
No desempenho de curto prazo, ACU movimentou-se +0.21% na última hora e +24.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 74.13K.
No.766
ETH
A capitalização de mercado atual de Acurast é R$ 20.70M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 74.13K. A oferta em circulação de ACU é 217.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 95.40M.
+0.21%
-2.60%
+24.08%
+24.08%
Acompanhe as variações de preço de Acurast para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.0131701
|-2.60%
|30 dias
|R$ +0.02356
|+32.79%
|60 dias
|R$ +0.01112
|+13.19%
|90 dias
|R$ -0.00437
|-4.39%
Hoje, ACU registrou uma variação de R$ -0.0131701 (-2.60%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.02356 (+32.79%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, ACU teve uma variação de R$ +0.01112 (+13.19%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.00437 (-4.39%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Acurast. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de ACU: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|< 20
|Zona sobrevendida
|Queda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
|Grupo MA
|1-2 compra(s)
|20‑40% de venda
|A maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
|Ponto de pivô
|S2 ≤ Preço < S1
|Entre S2-S1
|Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|3-4 compras
|40‑60% neutro
|As médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
|BOLL (20,2)
|Médio < Preço ≤ Superior
|Entre a faixa média e a superior
|Relativamente forte, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
ACU_USDT está operando no período de 4 horas em 0,09033. O preço encontra-se abaixo do pivô S1, localizado em 0,0916. O eixo central em 0,09661 representa a principal resistência estrutural acima. Já o pivô S2, em 0,08611, define o limite inferior da faixa. Atualmente, o preço está dentro de uma zona de consolidação fraca entre os níveis S1 e S2. O sistema de médias móveis indica sinais de compra de curto prazo. O indicador MACD permanece em estado de cruzamento negativo, enquanto as linhas rápidas e lentas apresentam divergência de direção. O RSI encontra-se em uma região neutra. A volatilidade não demonstrou expansão significativa. Assim, há um equilíbrio temporário entre compradores e vendedores na posição atual. No curto prazo, é importante monitorar o pivô S1 em 0,0916, que fica aproximadamente 1,4% acima do preço atual e serve como ponto de teste imediato para possíveis reações de alta. Em nível mais distante, o pivô S2 em 0,08611 representa uma referência, situada cerca de 4,7% abaixo do preço atual. Já o eixo central superior em 0,09661 constitui um nível estrutural crucial, posicionado aproximadamente 7,0% acima do preço atual. Por fim, o pivô R1 em 0,10211 funciona como um alvo secundário de alta, estando a cerca de 13,1% acima do preço atual.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Acurast pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
Pronto para começar com Acurast? Comprar ACU é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Acurast. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Acurast (ACU).
Possuir Acurast permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
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Compute network powered by phones. Acurast is redefining compute by utilizing billions of smartphones – no data centers required. This verifiable, scalable, and confidential compute network enables users to run secure applications on decentralized infrastructure at scale—without compromising speed or privacy. Acurast has already onboarded 149,000+ phones worldwide on its incentivized testnet making it the most decentralized verifiable compute network available today. This impressive amount of compute already powers mission critical workloads with high-security and AI requirements. This isn’t just another DePIN protocol —it’s a game-changer that’s redefining how the world computes.
Para uma compreensão mais aprofundada de Acurast, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Acurast.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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