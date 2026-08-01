Preço de Acurast hoje

O preço ao vivo de Acurast (ACU) hoje é R$ 0.0954, com uma variação de 2.60% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ACU para BRL é de R$ 0.0954 por ACU.

Acurast ocupa atualmente a posição #766 em capitalização de mercado, totalizando R$ 20.70M, com um fornecimento em circulação de 217.00M ACU. Nas últimas 24 horas, ACU foi negociado entre R$ 0.08836 (mínimo) e R$ 0.09919 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.739489356485997435, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.337783294271284477.

No desempenho de curto prazo, ACU movimentou-se +0.21% na última hora e +24.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 74.13K.

Informações de mercado de Acurast (ACU)

Classificação No.766 Capitalização de mercado R$ 20.70MR$ 20.70M R$ 20.70M Volume (24h) R$ 74.13KR$ 74.13K R$ 74.13K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 95.40MR$ 95.40M R$ 95.40M Fornecimento Circulante 217.00M 217.00M 217.00M Fornecimento máximo ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Acurast é R$ 20.70M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 74.13K. A oferta em circulação de ACU é 217.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 95.40M.