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O preço ao vivo de Acurast hoje é 0.0954 BRL. A capitalização de mercado de ACU é de 20,701,800 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ACU para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Acurast hoje é 0.0954 BRL. A capitalização de mercado de ACU é de 20,701,800 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ACU para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Acurast (ACU)

Preço em tempo real de 1 ACU para BRL

R$0.4933731
R$0.4933731R$0.4933731
-2.60%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Acurast (ACU)
Última atualização da página: 2026-08-13 02:16:43 (UTC+8)

Preço de Acurast hoje

O preço ao vivo de Acurast (ACU) hoje é R$ 0.0954, com uma variação de 2.60% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ACU para BRL é de R$ 0.0954 por ACU.

Acurast ocupa atualmente a posição #766 em capitalização de mercado, totalizando R$ 20.70M, com um fornecimento em circulação de 217.00M ACU. Nas últimas 24 horas, ACU foi negociado entre R$ 0.08836 (mínimo) e R$ 0.09919 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.739489356485997435, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.337783294271284477.

No desempenho de curto prazo, ACU movimentou-se +0.21% na última hora e +24.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 74.13K.

Informações de mercado de Acurast (ACU)

No.766

R$ 20.70M
R$ 20.70MR$ 20.70M

R$ 74.13K
R$ 74.13KR$ 74.13K

R$ 95.40M
R$ 95.40MR$ 95.40M

217.00M
217.00M 217.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

A capitalização de mercado atual de Acurast é R$ 20.70M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 74.13K. A oferta em circulação de ACU é 217.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 95.40M.

Histórico de preço de Acurast BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.08836
R$ 0.08836R$ 0.08836
Mínimo 24h
R$ 0.09919
R$ 0.09919R$ 0.09919
Máximo 24h

R$ 0.08836
R$ 0.08836R$ 0.08836

R$ 0.09919
R$ 0.09919R$ 0.09919

R$ 1.739489356485997435
R$ 1.739489356485997435R$ 1.739489356485997435

R$ 0.337783294271284477
R$ 0.337783294271284477R$ 0.337783294271284477

+0.21%

-2.60%

+24.08%

+24.08%

Histórico de preços de Acurast (ACU) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Acurast para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.0131701-2.60%
30 diasR$ +0.02356+32.79%
60 diasR$ +0.01112+13.19%
90 diasR$ -0.00437-4.39%
Variação de preço de Acurast hoje

Hoje, ACU registrou uma variação de R$ -0.0131701 (-2.60%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Acurast

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.02356 (+32.79%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Acurast

Expandindo a visualização para 60 dias, ACU teve uma variação de R$ +0.01112 (+13.19%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Acurast

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.00437 (-4.39%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Acurast (ACU)!

Confira agora a página de histórico de preço do Acurast.

Análise para Acurast

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Acurast. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Acurast hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de ACU: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
Ponto de pivôS2 ≤ Preço < S1Entre S2-S1Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

ACU_USDT está operando no período de 4 horas em 0,09033. O preço encontra-se abaixo do pivô S1, localizado em 0,0916. O eixo central em 0,09661 representa a principal resistência estrutural acima. Já o pivô S2, em 0,08611, define o limite inferior da faixa. Atualmente, o preço está dentro de uma zona de consolidação fraca entre os níveis S1 e S2. O sistema de médias móveis indica sinais de compra de curto prazo. O indicador MACD permanece em estado de cruzamento negativo, enquanto as linhas rápidas e lentas apresentam divergência de direção. O RSI encontra-se em uma região neutra. A volatilidade não demonstrou expansão significativa. Assim, há um equilíbrio temporário entre compradores e vendedores na posição atual. No curto prazo, é importante monitorar o pivô S1 em 0,0916, que fica aproximadamente 1,4% acima do preço atual e serve como ponto de teste imediato para possíveis reações de alta. Em nível mais distante, o pivô S2 em 0,08611 representa uma referência, situada cerca de 4,7% abaixo do preço atual. Já o eixo central superior em 0,09661 constitui um nível estrutural crucial, posicionado aproximadamente 7,0% acima do preço atual. Por fim, o pivô R1 em 0,10211 funciona como um alvo secundário de alta, estando a cerca de 13,1% acima do preço atual.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Acurast?

Os preços do Acurast (ACU) são influenciados por vários fatores-chave:

1. Demanda de mercado e adoção dos serviços de computação em nuvem descentralizada da Acurast
2. Sentimento geral do mercado de criptomoedas e movimentos no preço do Bitcoin
3. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
4. Anúncios de parcerias e desenvolvimento do ecossistema
5. Concorrência com outras plataformas de computação descentralizada
6. Notícias regulatórias que afetam projetos DeFi e blockchain
7. Utilidade do token e recompensas de staking dentro da rede Acurast
8. Desenvolvimentos técnicos e atualizações da plataforma
9. Condições econômicas gerais e apetite por risco dos investidores

Por que as pessoas querem saber o preço de Acurast hoje?

As pessoas querem saber o preço do Acurast (ACU) hoje por vários motivos importantes: tomar decisões de negociação informadas, gerenciar portfólios, realizar análises de mercado e definir o momento ideal para investimentos. Os traders precisam dos preços atuais para executar ordens de compra/venda de forma lucrativa. Já os investidores acompanham as movimentações de preço para avaliar o desempenho de seus portfólios e reequilibrar suas posições.

Previsão de preço para Acurast

Previsão de preço de Acurast (ACU) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ACU em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Acurast (ACU) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Acurast pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Acurast pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ACU para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Acurast.

Como comprar e investir em Acurast em Brasil

Pronto para começar com Acurast? Comprar ACU é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Acurast. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Acurast (ACU).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Acurast será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Acurast(ACU)

O que você pode fazer com Acurast

Possuir Acurast permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Acurast (ACU) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
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Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Acurast (ACU)

Compute network powered by phones. Acurast is redefining compute by utilizing billions of smartphones – no data centers required. This verifiable, scalable, and confidential compute network enables users to run secure applications on decentralized infrastructure at scale—without compromising speed or privacy. Acurast has already onboarded 149,000+ phones worldwide on its incentivized testnet making it the most decentralized verifiable compute network available today. This impressive amount of compute already powers mission critical workloads with high-security and AI requirements. This isn’t just another DePIN protocol —it’s a game-changer that’s redefining how the world computes.

Recurso Acurast

Para uma compreensão mais aprofundada de Acurast, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Acurast
Explorador de blocos

Categoria :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBase Native

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Acurast

Última atualização da página: 2026-08-13 02:16:43 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Acurast (ACU)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Acurast

ACUUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em ACU com alavancagem. Explore a negociação de futuros de ACUUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Acurast (ACU) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Acurast.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ACU/USDT
R$0.4972506
R$0.4972506R$0.4972506
-2.00%
795.13K (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.220242
R$0.220242R$0.220242

+113.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1157563
R$0.1157563R$0.1157563

+459.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.362295
R$1.362295R$1.362295

+8.43%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7247637
R$1.7247637R$1.7247637

+2.15%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0483395
R$0.0483395R$0.0483395

-3.40%

Principais altas

Principais altas do dia

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00653488
R$0.00653488R$0.00653488

+26.40%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0235235
R$0.0235235R$0.0235235

+26.38%

Myros

Myros

MY

R$0.060489
R$0.060489R$0.060489

+15.84%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001533422
R$0.001533422R$0.001533422

+18.64%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.27077049
R$1.27077049R$1.27077049

+12.17%

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Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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