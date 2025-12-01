Preço de 401jK hoje

O preço ao vivo de 401jK (401JK) hoje é $ 0.01747734, com uma variação de 4.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 401JK para USD é de $ 0.01747734 por 401JK.

401jK ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,465,720, com um fornecimento em circulação de 999.34M 401JK. Nas últimas 24 horas, 401JK foi negociado entre $ 0.0170698 (mínimo) e $ 0.01826824 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02828482, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, 401JK movimentou-se -1.00% na última hora e +54.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de 401jK (401JK)

Capitalização de mercado $ 17.47M$ 17.47M $ 17.47M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.47M$ 17.47M $ 17.47M Fornecimento Circulante 999.34M 999.34M 999.34M Fornecimento total 999,342,901.998294 999,342,901.998294 999,342,901.998294

A capitalização de mercado atual de 401jK é $ 17.47M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 401JK é 999.34M, com um fornecimento total de 999342901.998294. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.47M.