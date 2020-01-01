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Principais tokens de Parody Meme por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Parody Meme. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
would
would
WOULD
$ 0.074718
-0.73%
-0.02%
-2.48%
$ 149.40M
$ 125.76K
2
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0004927
+0.27%
-1.80%
-1.96%
$ 31.17M
$ 170.46M
3
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.0000000265
+0.19%
-2.12%
-0.26%
$ 26.33M
$ 3.20T
4
BULLA
BULLA
BULLA
$ 0.0157
+0.04%
-0.50%
+4.93%
$ 15.71M
$ 34.10M
5
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.004417
+1.62%
-6.34%
-8.89%
$ 4.39M
$ 16.88M
6
GME
GME
GME
$ 0.00035
+0.66%
+0.46%
-12.54%
$ 2.42M
$ 164.77M
7
401jK
401jK
401JK
$ 0.00172307
-0.19%
-0.07%
-1.37%
$ 1.72M
$ 29.76K
8
American Coin
American Coin
USA
$ 1.42914E-7
+0.39%
-0.70%
+2.87%
$ 1.66M
--
9
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000001706
0.00%
+0.47%
+0.89%
$ 1.64M
$ 30.94T
10
Jeff
Jeff
JEFF
$ 1.6
0.00%
-0.01%
-19.19%
$ 1.60M
$ 3.37K
11
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
$ 2.7E-6
+0.37%
+11.10%
-56.03%
$ 1.14M
--
12
Jeo Boden
Jeo Boden
BODEN
$ 0.00112941
-0.16%
-0.01%
+34.72%
$ 779.65K
$ 12.35K
13
Povel Durev
Povel Durev
DUREV
$ 0.00773779
+0.28%
+0.02%
+11.77%
$ 746.12K
$ 8.80K
14
Gavun Wud
Gavun Wud
WUD
$ 4.72521E-7
+0.46%
-8.20%
-11.44%
$ 472.50K
--
15
ZynCoin
ZynCoin
ZYN
$ 0.0004501
+0.09%
-0.00%
+4.75%
$ 406.75K
$ 48.61
16
Dolan Duck
Dolan Duck
DOLAN
$ 0.0033169
-0.36%
+0.00%
+13.30%
$ 325.80K
$ 6.97K
17
Doland Tremp
Doland Tremp
TREMP
$ 0.00306921
-0.44%
+0.00%
-3.08%
$ 306.77K
$ 2.48K
18
pepe in a memes world
pepe in a memes world
PEW
$ 2.26781E-7
0.00%
-1.80%
-1.36%
$ 226.78K
--
19
America is Back
America is Back
AIB
$ 0.00022377
-0.32%
+0.10%
+10.10%
$ 224.69K
$ 9.72K
20
AMC
AMC
AMC
$ 0.00021758
-0.23%
-0.00%
+4.68%
$ 217.58K
$ 144.26
21
Kamala Horris
Kamala Horris
KAMA
$ 0.00019863
-0.17%
+0.17%
+5.47%
$ 197.75K
$ 5.25K
22
BarbieCrashBandicootRFK88
BarbieCrashBandicootRFK88
SOLANA
$ 2.18086E-10
+0.28%
+8.70%
+10.66%
$ 193.86K
--
23
Mittens
Mittens
MITTENS
$ 0.00018819
-2.73%
-0.11%
-9.09%
$ 188.19K
$ 900.17
24
FARTGIRL
FARTGIRL
FARTGIRL
$ 0.00017691
-0.16%
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+5.69%
$ 176.91K
$ 275.11
25
Chadimir Putni
Chadimir Putni
PUTNI
$ 0.00017068
0.00%
--
+1.32%
$ 170.68K
$ 26.05
26
OG SMINEM
OG SMINEM
OGSM
$ 1.411E-9
0.00%
+2.10%
+7.38%
$ 141.10K
--
27
Super Trump
Super Trump
STRUMP
$ 5.593E-5
0.00%
+0.10%
-1.41%
$ 130.86K
--
28
DogeFather
DogeFather
THE DOGEFATHER
$ 0.00012716
-0.06%
-0.02%
+17.86%
$ 127.16K
$ 2.08K
29
Ghiblification
Ghiblification
GHIBLI
$ 0.00011932
-0.03%
-0.00%
-8.58%
$ 119.31K
$ 2.59K
30
tooker kurlson
tooker kurlson
TOOKER
$ 0.00011262
-1.00%
-0.01%
-16.45%
$ 109.43K
$ 355.54
31
Coinye West
Coinye West
COINYE
$ 0.00011418
-0.28%
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+0.61%
$ 100.41K
$ 448.78
32
Elons Pet Snail
Elons Pet Snail
GARY
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0.00%
--
-3.33%
$ 92.61K
$ 210.47
33
SuperGrok
SuperGrok
SUPERGROK
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0.00%
-2.60%
-1.44%
$ 90.44K
--
34
greg16676935420
greg16676935420
GREG
$ 7.673E-5
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$ 76.72K
--
35
Mini Donald
Mini Donald
BARRON
$ 7.652E-5
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+2.81%
$ 76.52K
--
36
POWSCHE
POWSCHE
POWSCHE
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-0.00%
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$ 13.49
37
Briun Armstrung
Briun Armstrung
BRIUN
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--
38
TUCKER CARLSON
TUCKER CARLSON
TUCKER
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--
39
Obi PNut Kenobi
Obi PNut Kenobi
OPK
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$ 46.63K
--
40
Squid Game
Squid Game
SQUID
$ 4.74E-5
+0.21%
+0.80%
+3.40%
$ 37.92K
--
41
Sam Bankmeme Fried
Sam Bankmeme Fried
SBF
$ 0.00037779
0.00%
--
+3.89%
$ 37.78K
$ 1.17
42
Jason Derulo
Jason Derulo
JASON
$ 3.506E-5
+0.69%
-2.50%
+5.32%
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--
43
Vled Tenov
Vled Tenov
TENOV
$ 3.714E-5
+2.43%
+0.10%
-16.82%
$ 34.00K
--
44
Doge Caucus
Doge Caucus
DOGECAUCUS
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-0.03%
+0.00%
-5.33%
$ 30.96K
$ 30.95
45
Elawn Moosk
Elawn Moosk
MOOSK
$ 2.82E-5
+0.46%
-1.00%
+8.09%
$ 28.20K
--
46
Patton
Patton
PATTON
$ 6.3878E-8
0.00%
-2.30%
0.00%
$ 26.87K
--
47
Spodermen
Spodermen
SPOODY
$ 2.518E-5
+0.48%
-0.20%
+3.96%
$ 24.49K
--
48
CSI888
CSI888
CSI
$ 2.733E-5
0.00%
-0.20%
-2.15%
$ 24.27K
--
49
WAP
WAP
WAP
$ 2.423E-5
0.00%
-0.90%
+4.89%
$ 24.22K
--
50
MMM
MMM
MMM
$ 0.00108873
0.00%
-0.01%
+1.47%
$ 22.86K
$ 81.25

Perguntas frequentes

O que são tokens de Parody Meme e por que são populares?
Tokens de Parody Meme representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 62 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $243.60M.
Qual é o token de Parody Meme com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Parody Meme acompanhados na MEXC, ANSEMCAT apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 11.10% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Parody Meme existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 62 tokens de Parody Meme, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Parody Meme incluem WOULD, MEME, ELON. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Parody Meme?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Parody Meme é de aproximadamente $243.60M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Parody Meme, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.