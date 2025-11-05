BiržaDEX+
Reāllaika Plasma cena šodien ir 0.2359 USD. Seko līdzi reāllaika XPL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XPL cenas tendenci MEXC.

Plasma kurss(XPL)

1 XPL uz USD reāllaika cena:

$0.2359
-6.46%1D
USD
Plasma (XPL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:22:02 (UTC+8)

Plasma (XPL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.2256
24h zemākā
$ 0.2798
24h augstākā

$ 0.2256
$ 0.2798
--
--
+2.65%

-6.46%

-35.36%

-35.36%

Plasma (XPL) reāllaika cena ir $ 0.2359. Pēdējo 24 stundu laikā XPL tika tirgots robežās no zemākās $ 0.2256 līdz augstākajai $ 0.2798, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. XPL visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā XPL ir mainījies par +2.65% pēdējā stundā, par -6.46% pēdējo 24 stundu laikā un par -35.36% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Plasma (XPL) tirgus informācija

$ 11.38M
$ 11.38M$ 11.38M

$ 2.36B
$ 2.36B$ 2.36B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

PLASMA

Pašreizējais Plasma tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 11.38M. XPL apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 10000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.36B.

Plasma (XPL) cenas vēsture USD

Seko Plasma cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.016292-6.46%
30 dienas$ -0.6648-73.81%
60 dienas$ +0.0359+17.95%
90 dienas$ +0.0359+17.95%
Plasma Cenas izmaiņas šodien

Šodien XPL cena mainījās par $ -0.016292 (-6.46%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Plasma 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.6648 (-73.81%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Plasma 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, XPL piedzīvoja izmaiņas $ +0.0359 (+17.95%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Plasma 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.0359 (+17.95%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Plasma (XPL) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Plasma cenas vēstures lapu.

Kas ir Plasma (XPL)?

Plasma is a high-performance Layer 1 blockchain purpose-built for stablecoins.

Plasma ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Plasma ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt XPL steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Plasma mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Plasma pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Plasma cenas prognoze (USD)

Kāda būs Plasma (XPL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Plasma (XPL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Plasma prognozes.

Apskati Plasma cenas prognozi!

Plasma (XPL) tokenomika

Plasma (XPL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par XPL tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Plasma (XPL)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Plasma? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Plasma MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

XPL uz vietējām valūtām

1 Plasma(XPL) uz VND
6,207.7085
1 Plasma(XPL) uz AUD
A$0.363286
1 Plasma(XPL) uz GBP
0.179284
1 Plasma(XPL) uz EUR
0.205233
1 Plasma(XPL) uz USD
$0.2359
1 Plasma(XPL) uz MYR
RM0.988421
1 Plasma(XPL) uz TRY
9.926672
1 Plasma(XPL) uz JPY
¥36.0927
1 Plasma(XPL) uz ARS
ARS$343.876148
1 Plasma(XPL) uz RUB
19.105541
1 Plasma(XPL) uz INR
20.931407
1 Plasma(XPL) uz IDR
Rp3,931.665094
1 Plasma(XPL) uz PHP
13.835535
1 Plasma(XPL) uz EGP
￡E.11.15807
1 Plasma(XPL) uz BRL
R$1.271501
1 Plasma(XPL) uz CAD
C$0.332619
1 Plasma(XPL) uz BDT
28.75621
1 Plasma(XPL) uz NGN
340.4037
1 Plasma(XPL) uz COP
$910.8099
1 Plasma(XPL) uz ZAR
R.4.135327
1 Plasma(XPL) uz UAH
9.926672
1 Plasma(XPL) uz TZS
T.Sh.581.033495
1 Plasma(XPL) uz VES
Bs52.6057
1 Plasma(XPL) uz CLP
$223.1614
1 Plasma(XPL) uz PKR
Rs66.693648
1 Plasma(XPL) uz KZT
123.63519
1 Plasma(XPL) uz THB
฿7.683263
1 Plasma(XPL) uz TWD
NT$7.296387
1 Plasma(XPL) uz AED
د.إ0.865753
1 Plasma(XPL) uz CHF
Fr0.191079
1 Plasma(XPL) uz HKD
HK$1.832943
1 Plasma(XPL) uz AMD
֏90.243545
1 Plasma(XPL) uz MAD
.د.م2.196229
1 Plasma(XPL) uz MXN
$4.408971
1 Plasma(XPL) uz SAR
ريال0.884625
1 Plasma(XPL) uz ETB
Br36.003058
1 Plasma(XPL) uz KES
KSh30.475921
1 Plasma(XPL) uz JOD
د.أ0.1672531
1 Plasma(XPL) uz PLN
0.875189
1 Plasma(XPL) uz RON
лв1.045037
1 Plasma(XPL) uz SEK
kr2.259922
1 Plasma(XPL) uz BGN
лв0.40103
1 Plasma(XPL) uz HUF
Ft79.776662
1 Plasma(XPL) uz CZK
5.012875
1 Plasma(XPL) uz KWD
د.ك0.0724213
1 Plasma(XPL) uz ILS
0.769034
1 Plasma(XPL) uz BOB
Bs1.630069
1 Plasma(XPL) uz AZN
0.40103
1 Plasma(XPL) uz TJS
SM2.174998
1 Plasma(XPL) uz GEL
0.641648
1 Plasma(XPL) uz AOA
Kz216.223581
1 Plasma(XPL) uz BHD
.د.ب0.0886984
1 Plasma(XPL) uz BMD
$0.2359
1 Plasma(XPL) uz DKK
kr1.53335
1 Plasma(XPL) uz HNL
L6.213606
1 Plasma(XPL) uz MUR
10.82781
1 Plasma(XPL) uz NAD
$4.083429
1 Plasma(XPL) uz NOK
kr2.410898
1 Plasma(XPL) uz NZD
$0.415184
1 Plasma(XPL) uz PAB
B/.0.2359
1 Plasma(XPL) uz PGK
K0.993139
1 Plasma(XPL) uz QAR
ر.ق0.858676
1 Plasma(XPL) uz RSD
дин.24.083031
1 Plasma(XPL) uz UZS
soʻm2,842.168021
1 Plasma(XPL) uz ALL
L19.841549
1 Plasma(XPL) uz ANG
ƒ0.422261
1 Plasma(XPL) uz AWG
ƒ0.422261
1 Plasma(XPL) uz BBD
$0.4718
1 Plasma(XPL) uz BAM
KM0.40103
1 Plasma(XPL) uz BIF
Fr695.6691
1 Plasma(XPL) uz BND
$0.30667
1 Plasma(XPL) uz BSD
$0.2359
1 Plasma(XPL) uz JMD
$37.869027
1 Plasma(XPL) uz KHR
947.388554
1 Plasma(XPL) uz KMF
Fr100.4934
1 Plasma(XPL) uz LAK
5,128.260767
1 Plasma(XPL) uz LKR
රු71.897602
1 Plasma(XPL) uz MDL
L3.996146
1 Plasma(XPL) uz MGA
Ar1,057.84637
1 Plasma(XPL) uz MOP
P1.8872
1 Plasma(XPL) uz MVR
3.63286
1 Plasma(XPL) uz MWK
MK409.548349
1 Plasma(XPL) uz MZN
MT15.085805
1 Plasma(XPL) uz NPR
रु33.464774
1 Plasma(XPL) uz PYG
1,673.0028
1 Plasma(XPL) uz RWF
Fr341.8191
1 Plasma(XPL) uz SBD
$1.941457
1 Plasma(XPL) uz SCR
3.342703
1 Plasma(XPL) uz SRD
$9.08215
1 Plasma(XPL) uz SVC
$2.064125
1 Plasma(XPL) uz SZL
L4.083429
1 Plasma(XPL) uz TMT
m0.828009
1 Plasma(XPL) uz TND
د.ت0.6918947
1 Plasma(XPL) uz TTD
$1.599402
1 Plasma(XPL) uz UGX
Sh821.8756
1 Plasma(XPL) uz XAF
Fr134.6989
1 Plasma(XPL) uz XCD
$0.63693
1 Plasma(XPL) uz XOF
Fr134.6989
1 Plasma(XPL) uz XPF
Fr24.2977
1 Plasma(XPL) uz BWP
P3.18465
1 Plasma(XPL) uz BZD
$0.474159
1 Plasma(XPL) uz CVE
$22.733683
1 Plasma(XPL) uz DJF
Fr41.7543
1 Plasma(XPL) uz DOP
$15.132985
1 Plasma(XPL) uz DZD
د.ج30.810899
1 Plasma(XPL) uz FJD
$0.537852
1 Plasma(XPL) uz GNF
Fr2,051.1505
1 Plasma(XPL) uz GTQ
Q1.806994
1 Plasma(XPL) uz GYD
$49.35028
1 Plasma(XPL) uz ISK
kr29.9593

Plasma resurss

Dziļākai izpratnei par Plasma, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Plasma vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Plasma

Kāda ir Plasma (XPL) vērtība šodien?
Reāllaika XPL cena USD ir 0.2359 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā XPL uz USD cena?
Pašreizējā XPL uz USD cena ir $ 0.2359. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Plasma tirgus maksimums?
XPL tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir XPL apjoms apgrozībā?
XPL apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija XPL vēsturiski augstākā cena?
XPL sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija XPL vēsturiski zemākā cena?
XPL sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir XPL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu XPL tirdzniecības apjoms ir $ 11.38M USD.
Vai XPL šogad kāps augstāk?
XPL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati XPL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:22:02 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

