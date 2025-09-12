Daugiau apie $PANANA

Panana logotipas

Panana kaina ($PANANA)

Neįtraukta į sąrašą

1 $PANANA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-1.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Panana ($PANANA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:56:03(UTC+8)

Panana ($PANANA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.30%

-1.24%

-0.55%

-0.55%

Panana ($PANANA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $PANANA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $PANANA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $PANANA per pastarąją valandą pasikeitė +0.30%, per 24 valandas – -1.24%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Panana ($PANANA) rinkos informacija

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

--
----

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

402.80B
402.80B 402.80B

412,819,396,524.0
412,819,396,524.0 412,819,396,524.0

Dabartinė Panana rinkos kapitalizacija yra $ 1.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $PANANA apyvartoje yra 402.80B vienetų, o bendras kiekis siekia 412819396524.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.67M

Panana ($PANANA) kainos istorija USD

Šiandienos Panana kainos pokytis į USD: $ 0.
Panana 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Panana 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Panana 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.24%
30 dienų$ 0-4.08%
60 dienų$ 0+41.43%
90 dienų$ 0--

Kas yra Panana ($PANANA)

A memecoin based on the bomefers NFT collection. We have amazing art by a pioneer in the glitch art space and cool utility with trait swapping for NFTs along with topical trait drops year-round. We are building out gacha mechanics for users to be able to get even more cool goodies within the ecosystem as well as trait swapping with permanent repercussions for supply, creating game theory around rarity and collection.

Panana ($PANANA) išteklius

Oficiali svetainė

Panana kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Panana ($PANANA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Panana ($PANANA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Panana prognozes.

Peržiūrėkite Panana kainos prognozę dabar!

$PANANA į vietos valiutas

Panana ($PANANA) Tokenomika

Supratimas apie Panana ($PANANA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $PANANAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Panana ($PANANA)

Kiek Panana($PANANA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $PANANA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $PANANA į USD kaina?
Dabartinė $PANANA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Panana rinkos kapitalizacija?
$PANANA rinkos kapitalizacija yra $ 1.63MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $PANANA apyvartoje?
$PANANA apyvartoje yra 402.80BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $PANANA kaina?
$PANANA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $PANANA kaina?
$PANANA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $PANANA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $PANANA yra --USD.
Ar $PANANA kaina šiais metais kils?
$PANANA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $PANANA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:56:03(UTC+8)

Panana ($PANANA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

