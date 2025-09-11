Daugiau apie BLOCKASSET

Blockasset logotipas

Blockasset kaina(BLOCKASSET)

1 BLOCKASSET į USD – tiesioginė kaina:

$0.00877
$0.00877$0.00877
-0.45%1D
USD
Blockasset (BLOCKASSET) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 15:07:19(UTC+8)

Blockasset (BLOCKASSET) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00856
$ 0.00856$ 0.00856
24 val. žemiausia
$ 0.00893
$ 0.00893$ 0.00893
24 val. aukščiausia

$ 0.00856
$ 0.00856$ 0.00856

$ 0.00893
$ 0.00893$ 0.00893

$ 0.5485619885603312
$ 0.5485619885603312$ 0.5485619885603312

$ 0.008434126750211894
$ 0.008434126750211894$ 0.008434126750211894

+1.03%

-0.44%

-20.28%

-20.28%

Blockasset (BLOCKASSET) realiojo laiko kaina yra $ 0.00877. Per pastarąsias 24 valandas BLOCKASSET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00856 iki aukščiausios $ 0.00893 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLOCKASSET kaina yra $ 0.5485619885603312, o žemiausia – $ 0.008434126750211894.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLOCKASSET per pastarąją valandą pasikeitė +1.03%, per 24 valandas – -0.44%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Blockasset (BLOCKASSET) rinkos informacija

No.1733

$ 2.74M
$ 2.74M$ 2.74M

$ 298.07
$ 298.07$ 298.07

$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M

312.24M
312.24M 312.24M

320,000,000
320,000,000 320,000,000

312,236,396.04054
312,236,396.04054 312,236,396.04054

97.57%

SOL

Dabartinė Blockasset rinkos kapitalizacija yra $ 2.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 298.07. BLOCKASSET apyvartoje yra 312.24M vienetų, o bendras kiekis siekia 312236396.04054. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.81M

Blockasset (BLOCKASSET) kainos istorija USD

Stebėkite Blockasset kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000396-0.44%
30 dienų$ -0.01015-53.65%
60 dienų$ -0.07068-88.97%
90 dienų$ -0.05175-85.51%
Blockasset kainos pokytis šiandien

Šiandien BLOCKASSET užfiksuotas $ -0.0000396 (-0.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Blockasset 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01015 (-53.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Blockasset 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BLOCKASSET rodiklis pasikeitė $ -0.07068 (-88.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Blockasset 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.05175 (-85.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Blockasset (BLOCKASSET) pokyčius?

Peržiūrėkite Blockasset kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Blockasset (BLOCKASSET)

Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks.

Blockasset galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Blockasset investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BLOCKASSETstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Blockasset mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Blockasset, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Blockasset kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Blockasset (BLOCKASSET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Blockasset (BLOCKASSET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Blockasset prognozes.

Peržiūrėkite Blockasset kainos prognozę dabar!

Blockasset (BLOCKASSET) Tokenomika

Supratimas apie Blockasset (BLOCKASSET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLOCKASSETišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Blockasset (BLOCKASSET)

Ieškote, kaip nusipirkti Blockasset? Viskas paprasta ir patogu! Blockasset lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BLOCKASSET į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Blockasset

Kiek Blockasset(BLOCKASSET) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BLOCKASSET kaina USD valiuta yra 0.00877USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BLOCKASSET į USD kaina?
Dabartinė BLOCKASSET kaina USD valiuta yra $ 0.00877. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Blockasset rinkos kapitalizacija?
BLOCKASSET rinkos kapitalizacija yra $ 2.74MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BLOCKASSET apyvartoje?
BLOCKASSET apyvartoje yra 312.24MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BLOCKASSET kaina?
BLOCKASSET pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.5485619885603312USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BLOCKASSET kaina?
BLOCKASSET pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.008434126750211894USD.
Kokia yra BLOCKASSET prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BLOCKASSET yra $ 298.07USD.
Ar BLOCKASSET kaina šiais metais kils?
BLOCKASSET šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BLOCKASSET kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 15:07:19(UTC+8)

Blockasset (BLOCKASSET) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

