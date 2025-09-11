Blockasset (BLOCKASSET) realiojo laiko kaina yra $ 0.00877. Per pastarąsias 24 valandas BLOCKASSET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00856 iki aukščiausios $ 0.00893 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLOCKASSET kaina yra $ 0.5485619885603312, o žemiausia – $ 0.008434126750211894.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLOCKASSET per pastarąją valandą pasikeitė +1.03%, per 24 valandas – -0.44%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Blockasset (BLOCKASSET) rinkos informacija
No.1733
$ 2.74M
$ 298.07
$ 2.81M
312.24M
320,000,000
312,236,396.04054
97.57%
SOL
Dabartinė Blockasset rinkos kapitalizacija yra $ 2.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 298.07. BLOCKASSET apyvartoje yra 312.24M vienetų, o bendras kiekis siekia 312236396.04054. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.81M
Blockasset (BLOCKASSET) kainos istorija USD
Stebėkite Blockasset kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000396
-0.44%
30 dienų
$ -0.01015
-53.65%
60 dienų
$ -0.07068
-88.97%
90 dienų
$ -0.05175
-85.51%
Blockasset kainos pokytis šiandien
Šiandien BLOCKASSET užfiksuotas $ -0.0000396 (-0.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Blockasset 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01015 (-53.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Blockasset 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BLOCKASSET rodiklis pasikeitė $ -0.07068 (-88.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Blockasset 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.05175 (-85.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Blockasset (BLOCKASSET) pokyčius?
Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks.
Blockasset galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Blockasset investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Blockasset, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Blockasset kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Blockasset (BLOCKASSET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Blockasset (BLOCKASSET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Blockasset prognozes.
Supratimas apie Blockasset (BLOCKASSET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLOCKASSETišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Blockasset (BLOCKASSET)
Ieškote, kaip nusipirkti Blockasset? Viskas paprasta ir patogu! Blockasset lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.