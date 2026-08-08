ETHGAS (GWEI) 本日のテクニカル分析 ETHGAS 分析ページでは、AIによって生成された GWEI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ETHGAS の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

ETHGAS (GWEI) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.02431 -- +60.25% -72.29% -80.32%

ETHGAS テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ETHGAS の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 18 中立 1 購入 7 移動平均 : 強い売り 売却 13 中立 0 購入 1 テクニカル指標 : 中立 売却 5 中立 1 購入 6 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.02438 0.02436 R2 0.02436 0.02434 R1 0.02433 0.02433 PP 0.02431 0.02431 S1 0.02428 0.02429 S2 0.02426 0.02428 S3 0.02423 0.02426

ETHGAS 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.38M $1.33 M $1.72 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $1.33 M 3日間のアクティブ売却額 $1.33 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $1.37 M 7日間のアクティブ売却額 $1.37 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 ETHGAS 資本フロー 純流入 GWEIUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.01 M 0.03 2026-08-07 -$0.13 M 0.03 2026-08-06 $0.02 M 0.02 2026-08-05 $0.02 M 0.02 2026-08-04 -$0.01 M 0.02 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの ETHGAS (GWEI) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、ETHGAS ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 GWEI / USDT $0.02431 $0.02431 $0.02431 -13.02% 19.39M (USDT) 取 引