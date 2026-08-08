ペペコイン (PEPE) 本日のテクニカル分析 ペペコイン 分析ページでは、AIによって生成された PEPE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ペペコイン の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

ペペコイン (PEPE) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.000002884 -- +4.07% +11.09% -33.20%

ペペコイン テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ペペコイン の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 11 中立 4 購入 11 移動平均 : 中立 売却 8 中立 0 購入 6 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 4 購入 5 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.0000028846 0.0000028845 R2 0.0000028845 0.0000028844 R1 0.0000028843 0.0000028843 PP 0.0000028842 0.0000028842 S1 0.000002884 0.0000028841 S2 0.0000028839 0.000002884 S3 0.0000028837 0.0000028839

ペペコイン 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -12.00M $81.95 M $93.94 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -1.90M 3日間のアクティブ購入額 $137.64 M 3日間のアクティブ売却額 $139.54 M 7日間のアクティブ売買差額 -1.52M 7日間のアクティブ購入額 $334.83 M 7日間のアクティブ売却額 $336.35 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 ペペコイン 資本フロー 純流入 PEPEUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.30 M 0.00 2026-08-07 $0.74 M 0.00 2026-08-06 -$1.09 M 0.00 2026-08-05 -$2.81 M 0.00 2026-08-04 -$0.41 M 0.00 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。