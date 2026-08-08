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ペペコイン (PEPE) 本日のテクニカル分析

ペペコイン (PEPE) 本日のテクニカル分析

ペペコイン 分析ページでは、AIによって生成された PEPE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ペペコイン の分析内容について詳しくご覧ください。

ペペコイン (PEPE) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.000002884--+4.07%+11.09%-33.20%
ペペコイン 価格について詳しく知る

ペペコイン テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ペペコイン の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 11
中立 4
購入 11
移動平均:中立売却 8中立 0購入 6
テクニカル指標:購入売却 3中立 4購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.0000028846
0.0000028845
R2
0.0000028845
0.0000028844
R1
0.0000028843
0.0000028843
PP
0.0000028842
0.0000028842
S1
0.000002884
0.0000028841
S2
0.0000028839
0.000002884
S3
0.0000028837
0.0000028839

ペペコイン 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-12.00M
$81.95 M
$93.94 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-1.90M
3日間のアクティブ購入額
$137.64 M
3日間のアクティブ売却額
$139.54 M
7日間のアクティブ売買差額
-1.52M
7日間のアクティブ購入額
$334.83 M
7日間のアクティブ売却額
$336.35 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ペペコイン 資本フロー

純流入PEPEUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.30 M0.00
2026-08-07$0.74 M0.00
2026-08-06-$1.09 M0.00
2026-08-05-$2.81 M0.00
2026-08-04-$0.41 M0.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの ペペコイン (PEPE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、ペペコイン ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
PEPE/USDT
$0.000002884
$0.000002884$0.000002884
+2.05%
61.37B (USDT)
PEPE/USDC
$0.000002883
$0.000002883$0.000002883
+1.98%
21.72B (USDT)
PEPE/EUR
$0.000002493
$0.000002493$0.000002493
+1.96%
20.90B (USDT)
PEPE/USD1
$0.000002881
$0.000002881$0.000002881
+1.98%
19.63B (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

PEPE
PEPE
USD
USD

1 PEPE = 0.000002884 USD

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