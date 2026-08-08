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Pudgy Penguins (PENGU) 本日のテクニカル分析

Pudgy Penguins (PENGU) 本日のテクニカル分析

Pudgy Penguins 分析ページでは、AIによって生成された PENGU の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Pudgy Penguins の分析内容について詳しくご覧ください。

Pudgy Penguins (PENGU) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.006286--+5.70%+2.24%-41.01%
Pudgy Penguins 価格について詳しく知る

Pudgy Penguins テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Pudgy Penguins の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 11
中立 2
購入 13
移動平均:中立売却 7中立 1購入 6
テクニカル指標:購入売却 4中立 1購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.006281
0.006281
R2
0.006281
0.00628
R1
0.00628
0.00628
PP
0.00628
0.00628
S1
0.006279
0.006279
S2
0.006279
0.006279
S3
0.006278
0.006279

Pudgy Penguins 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.69M
$7.66 M
$6.97 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.51M
3日間のアクティブ購入額
$19.81 M
3日間のアクティブ売却額
$20.33 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.51M
7日間のアクティブ購入額
$32.40 M
7日間のアクティブ売却額
$32.92 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Pudgy Penguins 資本フロー

純流入PENGUUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.45 M0.01
2026-08-07$0.06 M0.01
2026-08-06-$0.78 M0.01
2026-08-05-$0.19 M0.01
2026-08-04-$0.35 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Pudgy Penguins (PENGU) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Pudgy Penguins ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
PENGU/USDT
$0.006286
$0.006286$0.006286
+4.12%
35.64M (USDT)
PENGU/USDC
$0.006283
$0.006283$0.006283
+4.14%
16.02M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

PENGU
PENGU
USD
USD

1 PENGU = 0.006286 USD

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