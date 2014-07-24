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イーサリアム (ETH) 本日のテクニカル分析

イーサリアム (ETH) 本日のテクニカル分析

イーサリアム 分析ページでは、AIによって生成された ETH の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で イーサリアム の分析内容について詳しくご覧ください。

イーサリアム (ETH) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1,920.5--+2.82%+10.25%-18.19%
イーサリアム 価格について詳しく知る

イーサリアム テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる イーサリアム の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 13
中立 2
購入 11
移動平均:売却売却 10中立 0購入 4
テクニカル指標:購入売却 3中立 2購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1,919.6533
1,919.6466
R2
1,919.6466
1,919.6428
R1
1,919.6433
1,919.6404
PP
1,919.6366
1,919.6366
S1
1,919.6333
1,919.6328
S2
1,919.6266
1,919.6304
S3
1,919.6233
1,919.6266

イーサリアム 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-3.43M
$382.80 M
$386.24 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-32.19M
3日間のアクティブ購入額
$2,894.26 M
3日間のアクティブ売却額
$2,926.45 M
7日間のアクティブ売買差額
-69.44M
7日間のアクティブ購入額
$7,102.44 M
7日間のアクティブ売却額
$7,171.87 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

イーサリアム 資本フロー

純流入ETHUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$2.52 M1,921.39
2026-08-07-$2.41 M1,917.81
2026-08-06$6.89 M1,911.03
2026-08-05$5.35 M1,874.11
2026-08-04$9.75 M1,873.17

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

イーサリアム についてさらに詳しく知る

MEXCの イーサリアム (ETH) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、イーサリアム ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ETH/USDT
$1,920.49
$1,920.49$1,920.49
+0.13%
64.51K (USDT)
ETH/USDC
$1,920.19
$1,920.19$1,920.19
+0.16%
570.28 (USDT)
ETH/USD1
$1,920.56
$1,920.56$1,920.56
+0.15%
149.90 (USDT)
ETH/BTC
$0.029534
$0.029534$0.029534
0.00%
87.01 (USDT)
ETH/USDF
$1,927.35
$1,927.35$1,927.35
+0.01%
49.72 (USDT)
ETH/EUR
$1,663.69
$1,663.69$1,663.69
+0.29%
49.81 (USDT)
ETH/USDE
$1,920.5
$1,920.5$1,920.5
+0.21%
27.53 (USDT)
ETH/BRL
$9,811.19
$9,811.19$9,811.19
+0.15%
28.25 (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

ETH
ETH
USD
USD

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