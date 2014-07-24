イーサリアム (ETH) 本日のテクニカル分析
イーサリアム 分析ページでは、AIによって生成された ETH の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で イーサリアム の分析内容について詳しくご覧ください。
イーサリアム (ETH) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$1,920.5
|--
|+2.82%
|+10.25%
|-18.19%
イーサリアム テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる イーサリアム の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
中立
売却 13
中立 2
購入 11
|移動平均:
|売却
|売却 10
|中立 0
|購入 4
|テクニカル指標:
|購入
|売却 3
|中立 2
|購入 7
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1,919.6533
1,919.6466
R2
1,919.6466
1,919.6428
R1
1,919.6433
1,919.6404
PP
1,919.6366
1,919.6366
S1
1,919.6333
1,919.6328
S2
1,919.6266
1,919.6304
S3
1,919.6233
1,919.6266
イーサリアム 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-3.43M
$382.80 M
$386.24 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-32.19M
3日間のアクティブ購入額
$2,894.26 M
3日間のアクティブ売却額
$2,926.45 M
7日間のアクティブ売買差額
-69.44M
7日間のアクティブ購入額
$7,102.44 M
7日間のアクティブ売却額
$7,171.87 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
イーサリアム 資本フロー
純流入ETHUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|-$2.52 M
|1,921.39
|2026-08-07
|-$2.41 M
|1,917.81
|2026-08-06
|$6.89 M
|1,911.03
|2026-08-05
|$5.35 M
|1,874.11
|2026-08-04
|$9.75 M
|1,873.17
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
$1,920.49
$1,920.49$1,920.49
+0.13%
64.51K (USDT)
$1,920.19
$1,920.19$1,920.19
+0.16%
570.28 (USDT)
$1,920.56
$1,920.56$1,920.56
+0.15%
149.90 (USDT)
$0.029534
$0.029534$0.029534
0.00%
87.01 (USDT)
$1,927.35
$1,927.35$1,927.35
+0.01%
49.72 (USDT)
$1,663.69
$1,663.69$1,663.69
+0.29%
49.81 (USDT)
$1,920.5
$1,920.5$1,920.5
+0.21%
27.53 (USDT)
$9,811.19
$9,811.19$9,811.19
+0.15%
28.25 (USDT)
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