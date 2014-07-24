イーサリアム (ETH) 本日のテクニカル分析 イーサリアム 分析ページでは、AIによって生成された ETH の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で イーサリアム の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

イーサリアム (ETH) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $1,920.5 -- +2.82% +10.25% -18.19%

イーサリアム テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる イーサリアム の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 13 中立 2 購入 11 移動平均 : 売却 売却 10 中立 0 購入 4 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 2 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 1,919.6533 1,919.6466 R2 1,919.6466 1,919.6428 R1 1,919.6433 1,919.6404 PP 1,919.6366 1,919.6366 S1 1,919.6333 1,919.6328 S2 1,919.6266 1,919.6304 S3 1,919.6233 1,919.6266

イーサリアム 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -3.43M $382.80 M $386.24 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -32.19M 3日間のアクティブ購入額 $2,894.26 M 3日間のアクティブ売却額 $2,926.45 M 7日間のアクティブ売買差額 -69.44M 7日間のアクティブ購入額 $7,102.44 M 7日間のアクティブ売却額 $7,171.87 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 イーサリアム 資本フロー 純流入 ETHUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$2.52 M 1,921.39 2026-08-07 -$2.41 M 1,917.81 2026-08-06 $6.89 M 1,911.03 2026-08-05 $5.35 M 1,874.11 2026-08-04 $9.75 M 1,873.17 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。