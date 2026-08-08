この分析では、AIモデルを活用して ETHGAS の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の GWEI 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 65% | 弱気 35%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 BOLL (20,2) 価格 > 上限バンド 上限バンドに接触または突破 「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 買われ過ぎ > 70 やや急上昇しており、短期的に一服する可能性があります。 ピボットポイント 価格 > R2 R2の上方 直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

GWEI_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢0.02662を上回るレンジで推移しており、現在の価格0.03301はR2レジスタンス水準0.03163を突破しています。価格は中枢帯の中心ゾーンから離れており、高値圏での拡張状態にあります。 移動平均線群およびEMA群はすべて上向きの並びとなっており、指標の方向性も一致して上昇トレンドを示しています。短期的な買い勢力が優勢であり、価格は価値中枢エリアから大きく乖離しています。 MACDはゴールデンクロスを形成し、エネルギー指標も同様に上向きに広がっています。RSIは超買ゾーンに達しており、短期間における上昇ペースが非常に速いことを示しています。KDJとStochRSIも高値圏で推移しており、遅行線と早行線の間に明確なデッドクロスや逆転の兆候は見られません。 ボリンジャーバンドは幅を広げており、ボラティリティが顕著に上昇しています。強気勢力による一時的な勢いが集中しており、調整や反発のシグナルはまだ現れていません。各種モメンタム指標が共振する形で、価格は持続的に平均値からの乖離を進めています。 近隣の参考レジスタンスレベルはR2の0.03163で、現在価格との差は約4.2%です。下側の第一サポートはR1の0.02974で、現在価格との差は約9.9%となります。遠方の防衛ラインは中枢0.02662に設定されており、現在価格との差は約19.3%です。S1の0.02473は二次的な参考ポイントとして位置付けられ、現在価格との差は約25.1%となっています。重要な節目が明確に分布しており、上下のスペース比率もはっきりと把握できます。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。