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本日の ETHGAS のライブ価格は 0.02431 JPY です。GWEI の時価総額は 42,542,500 JPY です。日本 のリアルタイムの GWEI から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の ETHGAS のライブ価格は 0.02431 JPY です。GWEI の時価総額は 42,542,500 JPY です。日本 のリアルタイムの GWEI から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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ETHGAS価格(GWEI)

1 GWEI から JPY へのライブ価格：

¥3.80882
¥3.80882¥3.80882
-12.79%1D
JPY
ETHGAS (GWEI) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 21:09:54 (UTC+8)

ETHGAS 本日の価格

ETHGAS (GWEI) の本日のライブ価格は ¥ 0.02431 で、直近24時間で 12.79% 変動しました。現在の GWEI から JPY への変換レートは、¥ 0.02431 につき GWEI です。

ETHGAS は現在、時価総額 ¥ 42.54M#105 位、循環供給量は 1.75B GWEI です。直近24時間の GWEI は、¥ 0.02281 (安値) から ¥ 0.03626 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 33.93812424191710359、史上最安値は ¥ 2.00260214920135365 です。

短期的なパフォーマンスでは、GWEI は直近1時間で -8.17%、直近7日間で +60.25% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 542.61K に達しました。

ETHGAS (GWEI) 市場情報

No.105

¥ 42.54M
¥ 42.54M¥ 42.54M

¥ 542.61K
¥ 542.61K¥ 542.61K

¥ 243.10M
¥ 243.10M¥ 243.10M

1.75B
1.75B 1.75B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

17.50%

0.01%

ETH

ETHGAS の現在の時価総額は ¥ 42.54M、24時間取引高は ¥ 542.61K です。GWEI の循環供給量は 1.75B、総供給量は 10000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 243.10M です。

ETHGAS 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.02281
¥ 0.02281¥ 0.02281
24H 最安値
¥ 0.03626
¥ 0.03626¥ 0.03626
24H 最高値

¥ 0.02281
¥ 0.02281¥ 0.02281

¥ 0.03626
¥ 0.03626¥ 0.03626

¥ 33.93812424191710359
¥ 33.93812424191710359¥ 33.93812424191710359

¥ 2.00260214920135365
¥ 2.00260214920135365¥ 2.00260214920135365

-8.17%

-12.79%

+60.25%

+60.25%

ETHGAS (GWEI) 価格履歴 JPY

ETHGAS の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.558592-12.79%
30日¥ -0.06339-72.29%
60日¥ -0.14613-85.74%
90日¥ -0.09919-80.32%
ETHGAS 本日の価格変動

本日 GWEI は、 ¥ -0.558592 (-12.79%) の変動を記録しました。

ETHGAS 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.06339 (-72.29%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

ETHGAS 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、GWEI は、 ¥ -0.14613 (-85.74%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

ETHGAS 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.09919 (-80.32%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

ETHGAS (GWEI) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

ETHGAS 価格履歴ページ を今すぐチェック。

ETHGAS の分析

この分析では、AIモデルを活用して ETHGAS の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

ETHGAS 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の GWEI 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 65% | 弱気 35%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)価格 > 上限バンド上限バンドに接触または突破「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)買われ過ぎ> 70やや急上昇しており、短期的に一服する可能性があります。
ピボットポイント価格 > R2R2の上方直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

GWEI_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢0.02662を上回るレンジで推移しており、現在の価格0.03301はR2レジスタンス水準0.03163を突破しています。価格は中枢帯の中心ゾーンから離れており、高値圏での拡張状態にあります。 移動平均線群およびEMA群はすべて上向きの並びとなっており、指標の方向性も一致して上昇トレンドを示しています。短期的な買い勢力が優勢であり、価格は価値中枢エリアから大きく乖離しています。 MACDはゴールデンクロスを形成し、エネルギー指標も同様に上向きに広がっています。RSIは超買ゾーンに達しており、短期間における上昇ペースが非常に速いことを示しています。KDJとStochRSIも高値圏で推移しており、遅行線と早行線の間に明確なデッドクロスや逆転の兆候は見られません。 ボリンジャーバンドは幅を広げており、ボラティリティが顕著に上昇しています。強気勢力による一時的な勢いが集中しており、調整や反発のシグナルはまだ現れていません。各種モメンタム指標が共振する形で、価格は持続的に平均値からの乖離を進めています。 近隣の参考レジスタンスレベルはR2の0.03163で、現在価格との差は約4.2%です。下側の第一サポートはR1の0.02974で、現在価格との差は約9.9%となります。遠方の防衛ラインは中枢0.02662に設定されており、現在価格との差は約19.3%です。S1の0.02473は二次的な参考ポイントとして位置付けられ、現在価格との差は約25.1%となっています。重要な節目が明確に分布しており、上下のスペース比率もはっきりと把握できます。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

ETHGAS の価格に影響を与える要因は何ですか？

ETHガス料金（GWEIで測定）には、いくつかの重要な要因が影響します。

1. ネットワークの混雑 - トランザクション量が多いとブロックスペースへの需要が高まり、ガス料金が上昇します。
2. DeFiアクティビティ - Uniswap などの人気プロトコルでは、トランザクションの急増が発生します。
3. NFT のマインティング／取引 - 大規模な落札や取引はネットワークの混雑を引き起こします。
4. 市場のボラティリティ - 価格変動が取引活動の増加を招きます。
5. 時間帯 - 主要地域におけるピーク時間帯は需要に影響を及ぼします。
6. ブロックサイズの制限 - 固定された容量により、需要が高い時期には供給不足が生じます。

人はなぜ今日 ETHGAS の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、ETHのガス料金を今日のGWEI単位で知りたいと考えています。なぜなら、これはイーサリアム上の取引コストに直接影響するからです。ガス料金が高いと、ETHを送金したり、トークンを取引したり、DeFiアプリを利用したりする際の取引費用が高くなります。ユーザーは現在の料金を確認して、手数料が低いタイミングで取引を行うことで、ネットワーク利用料を節約しています。

ETHGAS の価格予測

ETHGAS (GWEI) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の GWEI の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
ETHGAS (GWEI) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、ETHGAS の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
ETHGAS が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？GWEI の 2026–2027 年の価格予測は ETHGAS 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で ETHGAS を購入して投資する方法

ETHGAS を使用する準備はできていますか？MEXCでは、GWEI の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は ETHGAS の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、ETHGAS (GWEI) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、ETHGAS が即座にあなたのウォレットに入金されます。
ETHGAS (GWEI) の購入ガイド

ETHGAS でできること

ETHGAS を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

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    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

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    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

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    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで ETHGAS (GWEI) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

ETHGAS ( GWEI ) とは何か

ETHGasは、イーサリアムのガスを取引可能なコモディティにするブロックスペース・インフラ・プロトコルです。これにより、リアルタイムのブロック生成、ブロックスペースの先物市場、およびガスの抽象化が可能になります。

ETHGAS資料

ETHGAS についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式ETHGASウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDerivatives

よくある質問： ETHGAS に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 21:09:54 (UTC+8)

ETHGAS (GWEI) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

ETHGAS についてさらに詳しく知る

GWEI USDT（先物取引）

GWEI をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの GWEI USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの ETHGAS (GWEI) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、ETHGAS ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
GWEI/USDT
¥3.84493
¥3.84493¥3.84493
-12.37%
19.42M (USDT)

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¥39.61110
¥39.61110¥39.61110

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¥206.1881
¥206.1881¥206.1881

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JMDT

JMDT

¥153.6873
¥153.6873¥153.6873

-28.88%

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STONK

STONK

¥1.223344
¥1.223344¥1.223344

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¥401.32340
¥401.32340¥401.32340

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Solstice Finance

SLX

¥14.30113
¥14.30113¥14.30113

+16.52%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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GWEI
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JPY

1 GWEI = 3.81667 JPY