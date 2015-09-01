ページの最終更新日：2026-08-08 17:56:27 (UTC+8)
カルダノ 本日の価格
カルダノ (ADA) の本日のライブ価格は ¥ 0.1989 で、直近24時間で 1.04% 変動しました。現在の ADA から JPY への変換レートは、¥ 0.1989 につき ADA です。
カルダノ は現在、時価総額 ¥ 7.23B で #13 位、循環供給量は 36.37B ADA です。直近24時間の ADA は、¥ 0.1966 (安値) から ¥ 0.2033 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 486.57224125、史上最安値は ¥ 2.72459355555474835 です。
短期的なパフォーマンスでは、ADA は直近1時間で -0.46%、直近7日間で +15.57% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 3.85M に達しました。
カルダノ (ADA) 市場情報
45,000,000,000
45,000,000,000 45,000,000,000
44,993,823,497.474743
44,993,823,497.474743 44,993,823,497.474743
カルダノ の現在の時価総額は ¥ 7.23B、24時間取引高は ¥ 3.85M です。ADA の循環供給量は 36.37B、総供給量は 44993823497.474743 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 8.95B です。
カルダノ 価格履歴 JPY
¥ 486.57224125
¥ 486.57224125¥ 486.57224125
¥ 2.72459355555474835
¥ 2.72459355555474835¥ 2.72459355555474835
カルダノ (ADA) 価格履歴 JPY
カルダノ の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ -0.328012
|-1.04%
|30日
|¥ +0.0303
|+17.97%
|60日
|¥ +0.0314
|+18.74%
|90日
|¥ -0.074
|-27.12%
カルダノ 本日の価格変動
本日 ADA は、 ¥ -0.328012 (-1.04%) の変動を記録しました。
カルダノ 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は ¥ +0.0303 (+17.97%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
カルダノ 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、ADA は、 ¥ +0.0314 (+18.74%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
カルダノ 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.074 (-27.12%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
カルダノ (ADA) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
カルダノ 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の ADA 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|BOLL (20,2)
|ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン
|ミドルバンドと上限バンドの間
|比較的強いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|R1 < 価格 ≤ R2
|R1‑R2の間
|中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。
ADA_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.2024ドルの水準で推移しています。価格は中枢となる0.2003ドルを上回り、R1レジスタンスである0.2018ドルを突破しました。現在はS2からR2のレンジの中盤から上部に位置しており、ハブ体系からは価格が下値圧力帯から脱したことが確認されています。
短期的なポジションでは、強気勢力が短期的な枢軸レベルを上回る形で確立されており、一方で弱気勢力の防衛ラインはR2付近まで後退しています。市場構造は上向きに拡張する形態を示しています。
MACD指標はゴールデンクロスのシグナルを記録しており、移動平均線群やEMA群も明確な方向性を示していません。RSIは中立ゾーンに位置し、モメンタムは均等に分布しています。また、ストロングインジケーターとスローインジケーターの間で層状の動きが見られ、短期的なモメンタムが長期トレンドよりも若干強いことを示唆しています。
ボラティリティは安定した状態を維持しており、極端な拡大や収縮は観測されていません。買い圧力はR1を突破した後、一定の集中を見せています。一方で売り圧力は高値圏で徐々に蓄積されつつあります。現行価格周辺では、買いと売りの勢力が一時的に拮抗している状況です。
近い将来の重要なレジスタンスはR2の0.2043ドルであり、現在の価格から約0.9%の距離に位置します。一方、下方の第一サポートはR1の転換ポイントである0.2018ドルで、現在の価格から約0.3%の距離にあります。さらに遠方の参考サポートは中枢の0.2003ドルで、現在の価格から約1.0%の距離に設定されています。その先の深い守りのラインはS1の0.1978ドルにあり、価格が中枢へ戻る場合、このラインでの構造の有効性が試されることになります。
上昇局面では、R2付近での出来高の伴った動きが注目されるでしょう。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
カルダノ の価格に影響を与える要因は何ですか？
カルダノ（ADA）の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています。
1. 開発の進捗状況 - ブロックチェーンのアップデート、スマートコントラクト機能、およびエコシステムの成長
2. 市場のセンチメント - 仮想通貨市場全体の動向と投資家の信頼感
3. 採用率 - 実際の利用事例やパートナーシップの数
4. 規制関連のニュース - 仮想通貨に影響を与える政府の方針
5. 競合状況 - イーサリアムなどの他のブロックチェーンプラットフォームとのパフォーマンス比較
6. ステーキング報酬 - 吸引的な利回りが保有を促す
7. 取引量と流動性
8. 創設者チャールズ・ホスキンソン氏の公の発言およびロードマップの発表
人はなぜ今日 カルダノ の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、Cardano（ADA）の今日の価格を知りたいと考えています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、売買のタイミングの把握、投資パフォーマンスの追跡、そして市場動向の最新情報の入手が含まれます。リアルタイムの価格データは、投資家がボラティリティを評価し、戦略を立て、市場の変動に迅速に対応するのに役立ちます。
カルダノ の価格予測
カルダノ (ADA) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の ADA の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。カルダノ (ADA) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、カルダノ の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
カルダノ が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？ADA の 2026–2027 年の価格予測は カルダノ 価格予測
ページでご確認いただけます。
カルダノ について
Cardano（ADA）は、Ethereumと同様のスマートコントラクトのためのブロックチェーンプラットフォームです。しかし、Cardanoのアプローチは、科学的な哲学とピアレビューに基づく学術研究に基づいて構築されているという点でユニークです。このプラットフォームは、Ouroborosというプルーフ・オブ・ステーク（PoS）合意プロトコルを使用して運用されており、これはプルーフ・オブ・ワーク（PoW）プロトコルよりもエネルギー効率が高いとされています。ADAは、Cardanoプラットフォームのネイティブ暗号通貨であり、トランザクションの検証、プロトコルの合意メカニズムへの参加、スマートコントラクト内の計算単位として使用されます。Cardanoの目指すところは、ユーザーのニーズと規制者のニーズのバランスをとりながら、プライバシーと規制を組み合わせることです。さらに広範なビジョンとしては、新たな分散型経済を提供し、新興市場での金融を民主化することを目指しています。
日本 で カルダノ を購入して投資する方法
カルダノ を使用する準備はできていますか？MEXCでは、ADA の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は カルダノ の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、カルダノ (ADA) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、カルダノ が即座にあなたのウォレットに入金されます。
カルダノ でできること
カルダノ を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで カルダノ (ADA) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
カルダノ ( ADA ) とは何か
Cardanoは分散型パブリックブロックチェーンおよび暗号資産プロジェクトであり、完全なオープンソースです。
ホワイトペーパー
カルダノは、イーサリアムの共同創設者の一人であるチャールズ・ホスキントンによって創設されました。このプロジェクトは、3つのコア組織によって構築されています：IOHK（現在はIOG）が技術開発を担当し、カルダノ財団が監督およびコミュニティ成長の支援を行い、エミュルゴがビジネス開発を主導しています。より広範なチームには、多くの博士号取得者および研究者が含まれており、プロジェクトはピアレビューおよび科学的に検証された進捗に依拠しています。ブロックチェーン技術の進展を推進するため、世界中の大学および研究機関との協力によって開発が強化されています。2021年以降、この取り組みは大幅に拡大しており、IOGは開発チームを拡充し、カルダノ財団はグローバルな存在感を高めています。また、カルダノは複数の政府および組織と提携関係を維持しており、特に発展途上地域において、金融包摂（financial inclusion）というミッションを支援しています。
Cardanoは、Bitcoinに関連付けられた高エネルギー消費型モデルの代わりに、プルーフ・オブ・ステーク（PoS）システムを実現するプロトコル「Ouroboros」上で動作します。ネットワークへの参加は、Cardanoの暗号資産「ada」の保有およびステーキングと関連付けられており、ユーザーはステークプールを通じてネットワーク運用をサポートできます。ネットワークは、それぞれ5日間続く「エポック」という単位で時間を測定し、各エポックにおいてステークプールが順番に新しいトランザクションブロックを生成します。Cardanoの大きな特徴の1つは、そのレイヤード構造です：セトルメント層（決済層）が基本的なトランザクションを管理し、コンピュテーション層（計算層）がスマートコントラクトやその他の高度な機能をサポートします。セキュリティは、学術専門家によるピアレビューを経たOuroborosプロトコルによって強化されており、プラットフォーム自体は信頼性と安全性を確保するためHaskellで実装されています。また、Cardanoは2022年のVasilハードフォークにより、トランザクションスループットおよびスマートコントラクトのパフォーマンスを向上させ、ネットワークをより高速かつ効率的にするとともに、その根幹となるセキュリティ原則を維持しています。
Adaは、Cardanoのネイティブ暗号資産であり、Adaを保有することは、単なるデジタル資産の所有にとどまらず、ネットワークの運用に参加する権利とも結びついています。このネットワークは、円滑な運用に貢献する者に対して報酬を付与することで、参加をインセンティブ付けしています。これらの報酬の資金源は、ユーザーが支払うトランザクション手数料および準備金から放出される新規のadaです。保有者が自身のadaをステーキングすると、追加のadaを獲得できます。その報酬額は、ステーキングされたadaの量および選択したステークプールのパフォーマンスによって決定されます。また、ステークプール運営者は、自身のadaをプールに「プルージング（pledging）」することにより、プールの信頼性・競争力を高めることができます。より大きなプルージングは、他の保有者がどこにadaをステーキングするかを判断する際の指標となり得ます。このモデルは、公平かつ持続可能であることを意図しており、トランザクション手数料はステークプール運営者とadaをステーキングする委任者（delegator）の間で共有されます。2023年時点で、Cardanoは報酬メカニズムの改善を導入しており、これにはステークプールのパラメーター強化およびより効率的な手数料分配システムの採用が含まれます。
Cardanoの開発は、歴史上の人物にちなんだ主要な「エラ」（時代）に分けられており、機能の導入が意図的かつ段階的に進められています。プラットフォームはすでに重要なマイルストーンを達成しており、例えば分散化を実現したシェリー（Shelley）エラや、スマートコントラクトを追加したゴーエン（Goguen）エラなどがあります。現在の重点課題には、CIP-1694の実装が含まれており、これにより新しいオンチェーンガバナンスメカニズムが導入され、コミュニティがネットワークの今後の進化をより大きく左右できるようになります。同時に、CardanoはHydraプロトコルを通じてスケーラビリティの向上を目指しており、最大で1秒あたり100万トランザクションの処理を実現することを目指しています。これらのアップグレードは、より多くのユーザーとより複雑なアプリケーションをサポートしつつ、ネットワークを高速かつ低コストに保つことを目的としています。今後予定されているボルテール（Voltaire）エラでは、ネットワークを自己持続可能にするガバナンスシステムおよびトレジャーアプローチが導入される予定であり、ADAホルダーが今後の開発に影響を与える力を強化します。
Cardano（カルダノ）は、金融サービスへのアクセス拡大を目的として構築された、持続可能なプルーフ・オブ・ステーク（PoS）方式のブロックチェーン・プラットフォームです。その評判は、セキュリティの強固さと高いエネルギー効率性を重視した、研究主導・科学的なアプローチに基づいています。このプロジェクトは、従来の銀行サービスを利用できない人々を含め、誰もが信頼できる金融サービスを利用できるようにすることを目指しています。ローンチ以来、Cardanoは数百万件のトランザクションを処理する、業界を代表するブロックチェーン・プラットフォームへと成長し続けており、同時に持続可能性と学術的厳密性を最優先事項としています。
カルダノ資料
カルダノ についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： カルダノ に関するその他の質問
カルダノ が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 カルダノ の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の カルダノ の価格は ¥ 31.2273 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
カルダノ は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、ADA への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の カルダノ がMEXCで取引されました。
ADA ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の カルダノ 価格を確認するには、ADA 価格のページにアクセスしてください。
ADA の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,009.85
+0.11%
ETH
1,919.31
+0.07%
GOLD(XAUT)
4,330.74
+0.22%
SOL
74.85
+1.28%
XMR
380.82
+3.04%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、ADA/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、カルダノ の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
カルダノ 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については カルダノ (ADA) の価格予測をご覧ください。
ページの最終更新日：2026-08-08 17:56:27 (UTC+8)
カルダノ (ADA) 業界の重要最新情報
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
ADA USDT（先物取引）
ADA をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの ADA USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥0.000479792
¥0.000479792¥0.000479792
-1.35%
53.87K (USDT)
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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