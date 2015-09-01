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本日の カルダノ のライブ価格は 0.1989 JPY です。ADA の時価総額は 7,234,626,242.1922847865 JPY です。日本 のリアルタイムの ADA から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の カルダノ のライブ価格は 0.1989 JPY です。ADA の時価総額は 7,234,626,242.1922847865 JPY です。日本 のリアルタイムの ADA から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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カルダノ価格(ADA)

1 ADA から JPY へのライブ価格：

¥31.2116
¥31.2116¥31.2116
-1.04%1D
JPY
カルダノ (ADA) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 17:56:27 (UTC+8)

カルダノ 本日の価格

カルダノ (ADA) の本日のライブ価格は ¥ 0.1989 で、直近24時間で 1.04% 変動しました。現在の ADA から JPY への変換レートは、¥ 0.1989 につき ADA です。

カルダノ は現在、時価総額 ¥ 7.23B#13 位、循環供給量は 36.37B ADA です。直近24時間の ADA は、¥ 0.1966 (安値) から ¥ 0.2033 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 486.57224125、史上最安値は ¥ 2.72459355555474835 です。

短期的なパフォーマンスでは、ADA は直近1時間で -0.46%、直近7日間で +15.57% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 3.85M に達しました。

カルダノ (ADA) 市場情報

No.13

¥ 7.23B
¥ 7.23B¥ 7.23B

¥ 3.85M
¥ 3.85M¥ 3.85M

¥ 8.95B
¥ 8.95B¥ 8.95B

36.37B
36.37B 36.37B

45,000,000,000
45,000,000,000 45,000,000,000

44,993,823,497.474743
44,993,823,497.474743 44,993,823,497.474743

80.82%

0.29%

2015-09-01 00:00:00

¥ 0.314
¥ 0.314¥ 0.314

ADA

カルダノ の現在の時価総額は ¥ 7.23B、24時間取引高は ¥ 3.85M です。ADA の循環供給量は 36.37B、総供給量は 44993823497.474743 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 8.95B です。

カルダノ 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.1966
¥ 0.1966¥ 0.1966
24H 最安値
¥ 0.2033
¥ 0.2033¥ 0.2033
24H 最高値

¥ 0.1966
¥ 0.1966¥ 0.1966

¥ 0.2033
¥ 0.2033¥ 0.2033

¥ 486.57224125
¥ 486.57224125¥ 486.57224125

¥ 2.72459355555474835
¥ 2.72459355555474835¥ 2.72459355555474835

-0.46%

-1.04%

+15.57%

+15.57%

カルダノ (ADA) 価格履歴 JPY

カルダノ の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.328012-1.04%
30日¥ +0.0303+17.97%
60日¥ +0.0314+18.74%
90日¥ -0.074-27.12%
カルダノ 本日の価格変動

本日 ADA は、 ¥ -0.328012 (-1.04%) の変動を記録しました。

カルダノ 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.0303 (+17.97%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

カルダノ 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、ADA は、 ¥ +0.0314 (+18.74%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

カルダノ 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.074 (-27.12%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

カルダノ (ADA) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

カルダノ 価格履歴ページ を今すぐチェック。

カルダノ の分析

この分析では、AIモデルを活用して カルダノ の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

カルダノ 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の ADA 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントR1 < 価格 ≤ R2R1‑R2の間中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

ADA_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.2024ドルの水準で推移しています。価格は中枢となる0.2003ドルを上回り、R1レジスタンスである0.2018ドルを突破しました。現在はS2からR2のレンジの中盤から上部に位置しており、ハブ体系からは価格が下値圧力帯から脱したことが確認されています。 短期的なポジションでは、強気勢力が短期的な枢軸レベルを上回る形で確立されており、一方で弱気勢力の防衛ラインはR2付近まで後退しています。市場構造は上向きに拡張する形態を示しています。 MACD指標はゴールデンクロスのシグナルを記録しており、移動平均線群やEMA群も明確な方向性を示していません。RSIは中立ゾーンに位置し、モメンタムは均等に分布しています。また、ストロングインジケーターとスローインジケーターの間で層状の動きが見られ、短期的なモメンタムが長期トレンドよりも若干強いことを示唆しています。 ボラティリティは安定した状態を維持しており、極端な拡大や収縮は観測されていません。買い圧力はR1を突破した後、一定の集中を見せています。一方で売り圧力は高値圏で徐々に蓄積されつつあります。現行価格周辺では、買いと売りの勢力が一時的に拮抗している状況です。 近い将来の重要なレジスタンスはR2の0.2043ドルであり、現在の価格から約0.9%の距離に位置します。一方、下方の第一サポートはR1の転換ポイントである0.2018ドルで、現在の価格から約0.3%の距離にあります。さらに遠方の参考サポートは中枢の0.2003ドルで、現在の価格から約1.0%の距離に設定されています。その先の深い守りのラインはS1の0.1978ドルにあり、価格が中枢へ戻る場合、このラインでの構造の有効性が試されることになります。 上昇局面では、R2付近での出来高の伴った動きが注目されるでしょう。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

カルダノ の価格に影響を与える要因は何ですか？

カルダノ（ADA）の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています。

1. 開発の進捗状況 - ブロックチェーンのアップデート、スマートコントラクト機能、およびエコシステムの成長
2. 市場のセンチメント - 仮想通貨市場全体の動向と投資家の信頼感
3. 採用率 - 実際の利用事例やパートナーシップの数
4. 規制関連のニュース - 仮想通貨に影響を与える政府の方針
5. 競合状況 - イーサリアムなどの他のブロックチェーンプラットフォームとのパフォーマンス比較
6. ステーキング報酬 - 吸引的な利回りが保有を促す
7. 取引量と流動性
8. 創設者チャールズ・ホスキンソン氏の公の発言およびロードマップの発表

人はなぜ今日 カルダノ の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、Cardano（ADA）の今日の価格を知りたいと考えています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、売買のタイミングの把握、投資パフォーマンスの追跡、そして市場動向の最新情報の入手が含まれます。リアルタイムの価格データは、投資家がボラティリティを評価し、戦略を立て、市場の変動に迅速に対応するのに役立ちます。

カルダノ の価格予測

カルダノ (ADA) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の ADA の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
カルダノ (ADA) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、カルダノ の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
カルダノ が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？ADA の 2026–2027 年の価格予測は カルダノ 価格予測 ページでご確認いただけます。

カルダノ について

Cardano（ADA）は、Ethereumと同様のスマートコントラクトのためのブロックチェーンプラットフォームです。しかし、Cardanoのアプローチは、科学的な哲学とピアレビューに基づく学術研究に基づいて構築されているという点でユニークです。このプラットフォームは、Ouroborosというプルーフ・オブ・ステーク（PoS）合意プロトコルを使用して運用されており、これはプルーフ・オブ・ワーク（PoW）プロトコルよりもエネルギー効率が高いとされています。ADAは、Cardanoプラットフォームのネイティブ暗号通貨であり、トランザクションの検証、プロトコルの合意メカニズムへの参加、スマートコントラクト内の計算単位として使用されます。Cardanoの目指すところは、ユーザーのニーズと規制者のニーズのバランスをとりながら、プライバシーと規制を組み合わせることです。さらに広範なビジョンとしては、新たな分散型経済を提供し、新興市場での金融を民主化することを目指しています。

日本 で カルダノ を購入して投資する方法

カルダノ を使用する準備はできていますか？MEXCでは、ADA の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は カルダノ の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、カルダノ (ADA) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、カルダノ が即座にあなたのウォレットに入金されます。
カルダノ (ADA) の購入ガイド

カルダノ でできること

カルダノ を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

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    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

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    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

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    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで カルダノ (ADA) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

カルダノ ( ADA ) とは何か

Cardanoは分散型パブリックブロックチェーンおよび暗号資産プロジェクトであり、完全なオープンソースです。

ホワイトペーパー

カルダノ資料

カルダノ についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式カルダノウェブサイト
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よくある質問： カルダノ に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 17:56:27 (UTC+8)

カルダノ (ADA) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

カルダノ についてさらに詳しく知る

ADA USDT（先物取引）

ADA をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの ADA USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの カルダノ (ADA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、カルダノ ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ADA/USDT
¥31.2116
¥31.2116¥31.2116
-1.09%
19.23M (USDT)
ADA/USDC
¥31.1802
¥31.1802¥31.1802
-1.04%
316.42K (USDT)
ADA/BTC
¥0.000479792
¥0.000479792¥0.000479792
-1.35%
53.87K (USDT)
ADA/EUR
¥26.9726
¥26.9726¥26.9726
-1.09%
298.10K (USDT)
ADA/USD1
¥31.1959
¥31.1959¥31.1959
-1.09%
276.41K (USDT)

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¥48.19900¥48.19900

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¥245.0927¥245.0927

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JMDT

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¥151.4736¥151.4736

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STONK

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¥1.272642¥1.272642

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¥8.526042¥8.526042

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免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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