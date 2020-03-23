ソラナ価格(SOL)
ソラナ (SOL) の本日のライブ価格は ¥ 76.39 で、直近24時間で 0.05% 変動しました。現在の SOL から JPY への変換レートは、¥ 76.39 につき SOL です。
ソラナ は現在、時価総額 ¥ 44.30B で #7 位、循環供給量は 579.94M SOL です。直近24時間の SOL は、¥ 73.2 (安値) から ¥ 76.77 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 46,210.58694735790828、史上最安値は ¥ 79.315400976187 です。
短期的なパフォーマンスでは、SOL は直近1時間で -0.02%、直近7日間で +5.07% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 38.10M に達しました。
No.7
1.84%
2020-03-23 00:00:00
SOL
ソラナ の現在の時価総額は ¥ 44.30B、24時間取引高は ¥ 38.10M です。SOL の循環供給量は 579.94M、総供給量は 628433495.50211251 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 48.01B です。
-0.02%
-0.05%
+5.07%
+5.07%
ソラナ の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ -5.9973
|-0.05%
|30日
|¥ -1.31
|-1.69%
|60日
|¥ +10.97
|+16.76%
|90日
|¥ -20.09
|-20.83%
本日 SOL は、 ¥ -5.9973 (-0.05%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -1.31 (-1.69%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、SOL は、 ¥ +10.97 (+16.76%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -20.09 (-20.83%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して ソラナ の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の SOL 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|StochRSI
|< 20
|売られ過ぎゾーン
|短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|BOLL (20,2)
|価格 < 下限バンド
|下限バンドに接触または突破
|「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|S2 ≤ 価格 < S1
|S2‑S1の間
|中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。
SOL_USDTは4時間足の現値72.42で推移しています。価格はS2ハブポイントである72.41を上回る極めて狭いレンジ内に位置しており、中枢軸心となる73.21が上方の構造的境界を形成しています。短期移動平均線群は買い優勢の並びを見せていますが、長期トレンド指標は中立的な横ばい相場を維持しています。MACDはデッドクロスのシグナルを示し、勢いの弱まりを確認しています。RSIは中立ゾーンにあり、方向性が明確ではありません。また、ストロング・スローインジケーターには層状のダイバージェンスが見られます。ボラティリティの収縮は、相場変動の局面が近づいていることを示唆しています。 直近のサポートレベル72.41は現値から0.01%の差で、即時的な守りの目安となります。一方、上方の第一抵抗レベル72.84は現値から0.58%の差にあり、これを突破すれば中枢軸心である73.21へのテストが行われる可能性があります。さらに遠方の抵抗レベル73.64は現値から1.68%の差に位置し、その上には74.01付近に更なる高水準の抵抗が存在します。下側の次級サポートについては、前底の構造を注視する必要があります。重要な価格帯間の距離が非常にタイトであり、一方向への動きが限定されています。多空双方が72.40～73.20のレンジ内で激しい攻防を繰り広げている状況です。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、ソラナ の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Solana (SOL)は、分散型アプリケーションや暗号通貨のために設計された高性能なオープンソースのブロックチェーンです。独自のタイムスタンプシステムであるProof of History (PoH)と、委任されたProof of Stake (dPoS)合意アルゴリズムを使用して、高速なトランザクション処理を実現し、1秒あたり最大65,000件のトランザクションをサポートできると主張しています。Solanaネットワークのネイティブ暗号通貨であるSOLは、トランザクション手数料とステーキングに使用され、ネットワークの安全性を確保します。Solanaのエコシステムは、分散型金融(DeFi)、web3アプリケーション、分散型取引所(DEXs)など、さまざまなアプリケーションをサポートしています。その高速で低コストのトランザクションは、複雑なアプリケーションを開発する開発者にとって人気の選択肢となっています。
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暗号資産の世界において、ソラナ（SOL）は高速性、低コスト、高いスケーラビリティで際立っています。分散型ブロックチェーンプラットフォームとして、ソラナは分散型アプリケーション（dApps）や暗号資産取引のための高速で安全、かつ低コストな環境を提供することを目指しています。
ソラナは、従来のブロックチェーンが抱えるスケーラビリティや速度の制限を克服するために設計された高性能ブロックチェーンプラットフォームです。ネイティブトークンであるSOLは、トランザクション手数料の支払いやスマートコントラクトの実行、ネットワークガバナンスへの参加、報酬獲得のためのステーキングなどに使用されます。
ソラナの特徴は、Proof of History（PoH）とProof of Stake（PoS）のコンセンサスメカニズムを組み合わせている点にあり、これによりネットワークはセキュリティを維持しながら、毎秒数千件ものトランザクションを処理できます。この特性により、ソラナはDeFi、NFT、ゲーム、Web3アプリケーションにおいて人気の高いプラットフォームとなっています。
ソラナのブロックチェーンは、すべてのトランザクションを記録する公開台帳のように機能します。独自のPoH（Proof of History）メカニズムにより、トランザクションの順序と不変性が保証されます。ネットワーク内のバリデーターは、トランザクションの検証や台帳の維持に対して報酬を得ます。一方、ユーザーはSOLをステーキングすることでネットワークのコンセンサスに参加し、追加報酬を獲得できます。
- 速度：従来の銀行振込は数日かかり、クレジットカード決済は数秒で承認されるものの、決済には数日を要します。一方、ソラナのトランザクションは1秒未満で完了し、リアルタイムの体験を実現します。
- コスト：ソラナのトランザクション手数料は通常約$0.00025と非常に低く、少額かつ頻繁な支払いにも実用的です。
- スケーラビリティ：ソラナは毎秒数千件のトランザクションを処理可能で、利用が増えてもネットワークは高速かつ低コストを維持します。
- グローバルなアクセシビリティ：銀行口座や信用審査、地理的制限がなく、インターネット接続環境さえあれば誰でもソラナを利用できます。
ソラナ（SOL）の購入は簡単です。MEXCでSOLを購入する方法は以下の通りです：
- 新規登録し、KYC認証を完了する
- 資金を入金する（銀行カード、クレジットカードなど）
- SOLを検索し、購入したい数量を入力する
- 注文を確認してSOLを保有
MEXCを使えば、ソラナのリアルタイム価格を追跡し、市場動向をチェックしながら、安全に投資を管理できます。
ソラナでは、SOLをステーキングしてネットワークのコンセンサスに参加することで、報酬を得られます。ステーキングの手順は簡単です：
- ステーキング対応のウォレットまたは取引所にSOLを送金する
- ステーキングするバリデーターを選択する
- ステーキングした金額と期間に基づいて定期的に報酬を受け取る
ステーキングはソラナネットワークのセキュリティ強化に貢献するとともに、受動的収入を生み出すため、長期保有者に人気の戦略です。
ソラナが優れた投資対象かどうかは、投資家のリスク許容度や戦略によります。その高速性、低手数料、活発なエコシステムは、多くの開発者やユーザーを惹きつけています。SOLはDeFi、NFT、Web3プロジェクトで広く利用されており、主要な暗号資産の一つです。ただし、ソラナの価格は変動しやすい傾向があります。技術力やエコシステムの潜在力は高いものの、ネットワーク維持コストや市場のセンチメント、競合状況が価格変動に影響を与える可能性があります。投資を検討する際は、自身のリスク許容度を十分に評価し、慎重に判断することが重要です。
ソラナ価格は、需給や市場のセンチメント、技術アップグレード、エコシステムの発展などの要因によって変動します。歴史的には価格の変動が大きいものの、エコシステムの成熟に伴い、SOLの長期的な潜在力は広く認識されています。MEXCでは、リアルタイムの市場データを追跡し、売買のタイミングを最適化することができます。
ソラナ についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
SOL をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの SOL USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
現物市場と先物市場を探索し、ソラナ ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。
MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産
現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。