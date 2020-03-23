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本日の ソラナ のライブ価格は 76.39 JPY です。SOL の時価総額は 44,301,730,271.6292285502 JPY です。日本 のリアルタイムの SOL から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の ソラナ のライブ価格は 76.39 JPY です。SOL の時価総額は 44,301,730,271.6292285502 JPY です。日本 のリアルタイムの SOL から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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ソラナ価格(SOL)

1 SOL から JPY へのライブ価格：

¥11,988.52
¥11,988.52¥11,988.52
-0.05%1D
JPY
ソラナ (SOL) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 01:00:57 (UTC+8)

ソラナ 本日の価格

ソラナ (SOL) の本日のライブ価格は ¥ 76.39 で、直近24時間で 0.05% 変動しました。現在の SOL から JPY への変換レートは、¥ 76.39 につき SOL です。

ソラナ は現在、時価総額 ¥ 44.30B#7 位、循環供給量は 579.94M SOL です。直近24時間の SOL は、¥ 73.2 (安値) から ¥ 76.77 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 46,210.58694735790828、史上最安値は ¥ 79.315400976187 です。

短期的なパフォーマンスでは、SOL は直近1時間で -0.02%、直近7日間で +5.07% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 38.10M に達しました。

ソラナ (SOL) 市場情報

No.7

¥ 44.30B
¥ 44.30B¥ 44.30B

¥ 38.10M
¥ 38.10M¥ 38.10M

¥ 48.01B
¥ 48.01B¥ 48.01B

579.94M
579.94M 579.94M

--
----

628,433,495.50211251
628,433,495.50211251 628,433,495.50211251

1.84%

2020-03-23 00:00:00

SOL

ソラナ の現在の時価総額は ¥ 44.30B、24時間取引高は ¥ 38.10M です。SOL の循環供給量は 579.94M、総供給量は 628433495.50211251 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 48.01B です。

ソラナ 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 73.2
¥ 73.2¥ 73.2
24H 最安値
¥ 76.77
¥ 76.77¥ 76.77
24H 最高値

¥ 73.2
¥ 73.2¥ 73.2

¥ 76.77
¥ 76.77¥ 76.77

¥ 46,210.58694735790828
¥ 46,210.58694735790828¥ 46,210.58694735790828

¥ 79.315400976187
¥ 79.315400976187¥ 79.315400976187

-0.02%

-0.05%

+5.07%

+5.07%

ソラナ (SOL) 価格履歴 JPY

ソラナ の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -5.9973-0.05%
30日¥ -1.31-1.69%
60日¥ +10.97+16.76%
90日¥ -20.09-20.83%
ソラナ 本日の価格変動

本日 SOL は、 ¥ -5.9973 (-0.05%) の変動を記録しました。

ソラナ 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -1.31 (-1.69%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

ソラナ 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、SOL は、 ¥ +10.97 (+16.76%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

ソラナ 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -20.09 (-20.83%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

ソラナ (SOL) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

ソラナ 価格履歴ページ を今すぐチェック。

ソラナ の分析

この分析では、AIモデルを活用して ソラナ の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

ソラナ 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の SOL 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)価格 < 下限バンド下限バンドに接触または突破「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS2 ≤ 価格 < S1S2‑S1の間中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

SOL_USDTは4時間足の現値72.42で推移しています。価格はS2ハブポイントである72.41を上回る極めて狭いレンジ内に位置しており、中枢軸心となる73.21が上方の構造的境界を形成しています。短期移動平均線群は買い優勢の並びを見せていますが、長期トレンド指標は中立的な横ばい相場を維持しています。MACDはデッドクロスのシグナルを示し、勢いの弱まりを確認しています。RSIは中立ゾーンにあり、方向性が明確ではありません。また、ストロング・スローインジケーターには層状のダイバージェンスが見られます。ボラティリティの収縮は、相場変動の局面が近づいていることを示唆しています。 直近のサポートレベル72.41は現値から0.01%の差で、即時的な守りの目安となります。一方、上方の第一抵抗レベル72.84は現値から0.58%の差にあり、これを突破すれば中枢軸心である73.21へのテストが行われる可能性があります。さらに遠方の抵抗レベル73.64は現値から1.68%の差に位置し、その上には74.01付近に更なる高水準の抵抗が存在します。下側の次級サポートについては、前底の構造を注視する必要があります。重要な価格帯間の距離が非常にタイトであり、一方向への動きが限定されています。多空双方が72.40～73.20のレンジ内で激しい攻防を繰り広げている状況です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

ソラナ の価格に影響を与える要因は何ですか？

ソラナ（SOL）の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. ネットワークの採用状況とエコシステムの成長 — さらに多くのdApp、DeFiプロトコル、NFTプロジェクトが登場することで需要が増加します。
2. 取引量とネットワークの利用状況 — 活動量の増加はユーティリティ価値を押し上げます。
3. 市場センチメントとビットコインとの相関 — 仮想通貨市場のトレンドがSOLの価格に影響を与えます。
4. 技術的な開発とアップグレード — ネットワークの改善により信頼感が高まります。
5. 機関投資家の採用とパートナーシップ — 企業によるバックアップが正当性を強化します。
6. 他のブロックチェーンとの競争 — イーサリアムやカルダノとのライバル関係がポジショニングに影響を及ぼします。
7. 規制に関するニュースとコンプライアンス — 政府の政策が取引に影響を及ぼします。
8. トークン供給の動向 — ステーキング報酬やインフレ率が価格に影響を及ぼします。
9. ネットワークのダウンタイムや技術的問題 — ダウンタイムは価格に悪影響を及ぼします。
10. 全体的なDeFiおよびWeb3市場のトレンド

人はなぜ今日 ソラナ の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のSolana（SOL）の価格を知りたがっています。

1. トレーディングの意思決定 - 活発なトレーダーは、買い・売り、またはポジションの保有を行うために現在の価格を必要としています。
2. ポートフォリオの追跡 - 投資家は保有資産の価値とパフォーマンスを常にモニタリングしています。
3. マーケットタイミング - 価格の変動は、最適なエントリーおよびエグジットポイントを判断するのに役立ちます。
4. DeFi活動 - SOLは、Solanaネットワーク上のステーキングやレンディング、その他の分散型金融取引に使用されています。
5. 投資計画 - 現在の価格は、今後の投資戦略やリスク管理に影響を及ぼします。

ソラナ の価格予測

ソラナ (SOL) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の SOL の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
ソラナ (SOL) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、ソラナ の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
ソラナ が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？SOL の 2026–2027 年の価格予測は ソラナ 価格予測 ページでご確認いただけます。

ソラナ について

Solana (SOL)は、分散型アプリケーションや暗号通貨のために設計された高性能なオープンソースのブロックチェーンです。独自のタイムスタンプシステムであるProof of History (PoH)と、委任されたProof of Stake (dPoS)合意アルゴリズムを使用して、高速なトランザクション処理を実現し、1秒あたり最大65,000件のトランザクションをサポートできると主張しています。Solanaネットワークのネイティブ暗号通貨であるSOLは、トランザクション手数料とステーキングに使用され、ネットワークの安全性を確保します。Solanaのエコシステムは、分散型金融(DeFi)、web3アプリケーション、分散型取引所(DEXs)など、さまざまなアプリケーションをサポートしています。その高速で低コストのトランザクションは、複雑なアプリケーションを開発する開発者にとって人気の選択肢となっています。

日本 で ソラナ を購入して投資する方法

ソラナ を使用する準備はできていますか？MEXCでは、SOL の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は ソラナ の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、ソラナ (SOL) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、ソラナ が即座にあなたのウォレットに入金されます。
ソラナ (SOL) の購入ガイド

ソラナ でできること

ソラナ を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

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    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

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    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

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    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで ソラナ (SOL) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

ソラナ ( SOL ) とは何か

暗号資産の世界において、ソラナ（SOL）は高速性、低コスト、高いスケーラビリティで際立っています。分散型ブロックチェーンプラットフォームとして、ソラナは分散型アプリケーション（dApps）や暗号資産取引のための高速で安全、かつ低コストな環境を提供することを目指しています。

ソラナとは？

ソラナは、従来のブロックチェーンが抱えるスケーラビリティや速度の制限を克服するために設計された高性能ブロックチェーンプラットフォームです。ネイティブトークンであるSOLは、トランザクション手数料の支払いやスマートコントラクトの実行、ネットワークガバナンスへの参加、報酬獲得のためのステーキングなどに使用されます。

ソラナの特徴は、Proof of History（PoH）とProof of Stake（PoS）のコンセンサスメカニズムを組み合わせている点にあり、これによりネットワークはセキュリティを維持しながら、毎秒数千件ものトランザクションを処理できます。この特性により、ソラナはDeFi、NFT、ゲーム、Web3アプリケーションにおいて人気の高いプラットフォームとなっています。

ソラナの仕組み

ソラナのブロックチェーンは、すべてのトランザクションを記録する公開台帳のように機能します。独自のPoH（Proof of History）メカニズムにより、トランザクションの順序と不変性が保証されます。ネットワーク内のバリデーターは、トランザクションの検証や台帳の維持に対して報酬を得ます。一方、ユーザーはSOLをステーキングすることでネットワークのコンセンサスに参加し、追加報酬を獲得できます。

ソラナの独自性

- 速度：従来の銀行振込は数日かかり、クレジットカード決済は数秒で承認されるものの、決済には数日を要します。一方、ソラナのトランザクションは1秒未満で完了し、リアルタイムの体験を実現します。

- コスト：ソラナのトランザクション手数料は通常約$0.00025と非常に低く、少額かつ頻繁な支払いにも実用的です。

- スケーラビリティ：ソラナは毎秒数千件のトランザクションを処理可能で、利用が増えてもネットワークは高速かつ低コストを維持します。

- グローバルなアクセシビリティ：銀行口座や信用審査、地理的制限がなく、インターネット接続環境さえあれば誰でもソラナを利用できます。

ソラナ（SOL）の購入方法

ソラナ（SOL）の購入は簡単です。MEXCでSOLを購入する方法は以下の通りです：

- 新規登録し、KYC認証を完了する

- 資金を入金する（銀行カード、クレジットカードなど）

- SOLを検索し、購入したい数量を入力する

- 注文を確認してSOLを保有

MEXCを使えば、ソラナのリアルタイム価格を追跡し、市場動向をチェックしながら、安全に投資を管理できます。

ソラナのステーキング方法

ソラナでは、SOLをステーキングしてネットワークのコンセンサスに参加することで、報酬を得られます。ステーキングの手順は簡単です：

- ステーキング対応のウォレットまたは取引所にSOLを送金する

- ステーキングするバリデーターを選択する

- ステーキングした金額と期間に基づいて定期的に報酬を受け取る

ステーキングはソラナネットワークのセキュリティ強化に貢献するとともに、受動的収入を生み出すため、長期保有者に人気の戦略です。

ソラナは投資する価値があるか？

ソラナが優れた投資対象かどうかは、投資家のリスク許容度や戦略によります。その高速性、低手数料、活発なエコシステムは、多くの開発者やユーザーを惹きつけています。SOLはDeFi、NFT、Web3プロジェクトで広く利用されており、主要な暗号資産の一つです。ただし、ソラナの価格は変動しやすい傾向があります。技術力やエコシステムの潜在力は高いものの、ネットワーク維持コストや市場のセンチメント、競合状況が価格変動に影響を与える可能性があります。投資を検討する際は、自身のリスク許容度を十分に評価し、慎重に判断することが重要です。

ソラナの価格動向

ソラナ価格は、需給や市場のセンチメント、技術アップグレード、エコシステムの発展などの要因によって変動します。歴史的には価格の変動が大きいものの、エコシステムの成熟に伴い、SOLの長期的な潜在力は広く認識されています。MEXCでは、リアルタイムの市場データを追跡し、売買のタイミングを最適化することができます。

ホワイトペーパー

ソラナ資料

ソラナ についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式ソラナウェブサイト
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カテゴリー :

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よくある質問： ソラナ に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 01:00:57 (UTC+8)

ソラナ (SOL) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

ソラナ についてさらに詳しく知る

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SOL をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの SOL USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの ソラナ (SOL) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、ソラナ ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SOL/USDT
¥11,990.09
¥11,990.09¥11,990.09
-0.02%
509.23K (USDT)
SOL/USDC
¥11,977.53
¥11,977.53¥11,977.53
-0.09%
1.91K (USDT)
SOL/USD1
¥12,004.22
¥12,004.22¥12,004.22
+0.14%
3.06K (USDT)
SOL/BTC
¥0.18403383
¥0.18403383¥0.18403383
-0.12%
913.91 (USDT)
SOL/EUR
¥10,377.7
¥10,377.7¥10,377.7
+0.04%
1.04K (USDT)
SOL/USDE
¥11,980.67
¥11,980.67¥11,980.67
+0.01%
701.83 (USDT)
SOL/BRL
¥61,143.65
¥61,143.65¥61,143.65
-0.13%
729.21 (USDT)

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¥39.62680¥39.62680

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ZKcandy

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¥208.2762
¥208.2762¥208.2762

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JMDT

JMDT

¥149.1814
¥149.1814¥149.1814

-1.87%

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STONK

STONK

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¥1.085655¥1.085655

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¥14.30270¥14.30270

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¥0.779976¥0.779976

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¥3.9250¥3.9250

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¥5.7305
¥5.7305¥5.7305

+39.31%

ZKcandy

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¥208.2762
¥208.2762¥208.2762

+12.66%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

¥0.0316826
¥0.0316826¥0.0316826

+34.53%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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金額

SOL
SOL
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JPY

1 SOL = 11,993.23 JPY