MX Token 本日の価格

MX Token (MX) の本日のライブ価格は ¥ 1,6233 で、直近24時間で 0,62% 変動しました。現在の MX から JPY への変換レートは、¥ 1,6233 につき MX です。

MX Token は現在、時価総額 ¥ 149.08M で #148 位、循環供給量は 91.84M MX です。直近24時間の MX は、¥ 1,6218 (安値) から ¥ 1,6386 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 918,97689742446461、史上最安値は ¥ 6,6028970390288 です。

短期的なパフォーマンスでは、MX は直近1時間で -%0,10、直近7日間で +%0,47 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 1.50M に達しました。

MX Token (MX) 市場情報

ランキング No.148 時価総額 ¥ 149.08M¥ 149.08M ¥ 149.08M 取引高 (24H) ¥ 1.50M¥ 1.50M ¥ 1.50M 完全希薄化後時価総額 ¥ 671,70M¥ 671,70M ¥ 671,70M 循環供給量 91.84M 91.84M 91.84M 最大供給量 413.787.834 413.787.834 413.787.834 総供給量 409.024.834 409.024.834 409.024.834 循環率 %22,19 発行日 2018-06-30 00:00:00 発行価額 ¥ 1,4444¥ 1,4444 ¥ 1,4444 パブリックブロックチェーン ETH

MX Token の現在の時価総額は ¥ 149.08M、24時間取引高は ¥ 1.50M です。MX の循環供給量は 91.84M、総供給量は 409024834 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 671,70M です。