リップルコイン価格(XRP)
リップルコイン (XRP) の本日のライブ価格は ¥ 1,0431 で、直近24時間で 0,21% 変動しました。現在の XRP から JPY への変換レートは、¥ 1,0431 につき XRP です。
リップルコイン は現在、時価総額 ¥ 64.73B で #6 位、循環供給量は 62.05B XRP です。直近24時間の XRP は、¥ 1,0147 (安値) から ¥ 1,049 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 603,184568405151377、史上最安値は ¥ 0,43996896455064382 です。
短期的なパフォーマンスでは、XRP は直近1時間で -%0,40、直近7日間で -%1,10 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 10.23M に達しました。
No.6
%62,05
%3,28
2011-04-18 00:00:00
XRP
リップルコイン の現在の時価総額は ¥ 64.73B、24時間取引高は ¥ 10.23M です。XRP の循環供給量は 62.05B、総供給量は 99985653167 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 104,31B です。
-%0,40
-%0,21
-%1,10
-%1,10
リップルコイン の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ -0,344634
|-%0,21
|30日
|¥ -0,0518
|-%4,74
|60日
|¥ -0,0974
|-%8,55
|90日
|¥ -0,4436
|-%29,84
本日 XRP は、 ¥ -0,344634 (-%0,21) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0,0518 (-%4,74) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、XRP は、 ¥ -0,0974 (-%8,55) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0,4436 (-%29,84) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して リップルコイン の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の XRP 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|中立
|K ≈ D (±1%)
|短期的な方向感が明確ではなく、様子見の局面です。
|MAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|BOLL (20,2)
|価格 < 下限バンド
|下限バンドに接触または突破
|「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|価格 < S2
|S2の下方
|直近の「最安価格帯」を下回る安値圏にあります。
XRP_USDTは4時間足の現行価格1.0361で推移しています。価格はS2のハブポイントである1.0362をわずかに下回る位置にあります。中心軸心は1.0481に設定されています。現在の価格はレンジの下限付近に位置しており、買いと売りの構造は低位での調整局面を示しています。 テクニカル指標の整合性を見ると、短期移動平均線群はすべて買い方向を示しています。一方、MACDはデッドクロスの状態を呈しており、RSIは中立域を維持しています。また、速い指標と遅い指標の間で分層現象が見られます。短期的な買い勢力の勢いと中期的な調整シグナルが同時に存在している状況です。ボラティリティは収束段階にあります。 近隣の上値抵抗はS1の水準である1.0425にあり、この価格は現行価格から約0.6%離れた位置にあります。遠方の参考水準は中心軸心である1.0481です。一方、下値の最近のサポートはR2の逆投影エリアまたは前安値付近に位置しています。重要な観察ポイントは、1.0362付近での成否に集約されます。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、リップルコイン の価格は %0,00 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Ripple (XRP)は、リアルタイムのグロス決済システムの開発と配布を専門とするテクノロジー企業、Ripple Labs Inc.によって作られたデジタル資産および暗号通貨です。XRPは、暗号通貨としても、クロスボーダートランザクションを促進する技術プロトコルとしても機能します。これは、異なるフィアット通貨間の橋渡しとして機能し、迅速かつ低コストの国際送金を可能にするように設計されています。XRPは、トランザクションを検証し、ネットワークの完全性を維持するために、Ripple Protocol consensus algorithm (RPCA)という合意形成アルゴリズムを使用しています。最大供給量は1000億コインで、その一部はRipple Labs Inc.が保有しています。この資産は、Rippleの支払いエコシステムの流動性において重要な役割を果たし、より迅速で効率的なクロスボーダートランザクションに貢献しています。
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XRPは、実用的な決済資産として機能するよう設計された暗号資産です。その決済システムは24時間稼働しており、銀行や決済会社が従来の銀行送金よりもはるかに高速に国際送金を行えるようにしています。XRPを用いた国際送金は、通常1セント未満の手数料で、5秒以内に完了します。
総供給量1000億XRPトークンは2012年に生成され、マイニングは必要ありません。現在、約590億XRPトークンが流通しており、リップル社はロックされた準備金から追加トークンを随時放出しています。多くの金融機関は、この技術の単なる検討段階を超え、実際の顧客取引の処理に積極的に活用しています。
XRPは、ビットコインのマイニング型モデルとは根本的に異なるシステムで動作します。マイナーの代わりに、ネットワークは世界中の150以上の独立したバリデーターに依存して、取引の正当性を維持しています。
検証プロセスはコンセンサス方式に基づき、バリデーターはどのトランザクションを承認すべきか合意します。この設計により、XRP Ledgerは1秒あたり約1,500件のトランザクションを処理でき、ビットコインの平均処理速度である1秒あたり約7件を大きく上回ります。速度で例えるなら、XRPネットワークはラッシュ時の高速道路のように機能する一方、ビットコインは同じ時間帯の田舎道に近い状態と言えます。
さらにXRP Ledgerには組み込みの通貨交換機能があり、ユーザーは異なる通貨間で直接取引を行うことができます。マイニングを必要としないため、XRPネットワークの環境負荷は非常に小さく、ビットコインが消費するエネルギーのごく一部で運用可能です。
XRPは依然として時価総額上位の暗号資産の一つで、現在は約$3で取引されています。2020年に始まったSECの訴訟は大きな注目を集め、今年ついに解決に至りました。
日次取引高は常に数十億ドル規模を超えており、個人投資家と機関投資家の双方が活発に取引に参加していることがわかります。現在のXRP価格は、2025年初頭に記録された直近高値の$3.03に近い水準です。市場のセンチメントは慎重ながらも楽観的ですが、価格は依然として高いボラティリティを示しており、急激な変動の影響を受けやすい状況です。
XRPが良い投資対象かどうかは、さまざまな要因によって異なります。一部の投資家にとっては魅力的な投資機会となる一方、長期的な価値に慎重な見方をする人もいます。資金配分は個人の財務状況に応じて判断すべきであり、当サイトは金融アドバイスを提供するものではありません。ここでは、XRPを評価する際に投資家が考慮する主なポイントを紹介します。
規制問題の解決により、長年投資家心理に影を落としていた不確実性の多くは解消されました。XRPは単なる投機対象にとどまらず、実際の金融取引でも積極的に活用されています。主要な金融機関がリップルの技術プラットフォームを採用しており、XRP ETFの可能性についても議論が続いています。
一方で、決済業界の競争はますます激化しており、従来の銀行も既存システムのアップグレードを進めています。また、リップル社の所有構造も議論の対象であり、同社はXRP総供給量の大部分を管理し、定期的にトークンを放出しています。
他の暗号資産と同様に、XRPには固有のリスクがあります。投資家は損失を許容できる範囲の資金のみを投入し、市場に慣れるまでは少額から投資を始めることが一般的に推奨されます。
初めてXRPを入手する手順は非常に簡単で、ソーシャルメディアアカウントの作成よりも簡便な場合が多いです。
- MEXCに新規登録
- 本人確認を完了：金融サービスの標準プロトコルに従い、必要な本人確認書類をアップロードします。
- アカウントに入金：銀行振込、デビットカード、または他の暗号資産から資金を入金できます。
- 取引ペアを選択：一般的な例としてXRP/USDTがあり、市場へのスムーズなアクセスが可能です。
- 注文を発注：成行注文は即時に執行され、指値注文では希望する購入価格を設定できます。
- 資産を安全に保管：少額であれば取引所での保管も可能ですが、大きな額を保有する場合はハードウェアウォレットでの管理が安全です。
プラットフォームに慣れるまでは、自分が安心して投資できる金額から始めるのが最適です。多くの投資家は、ドルコスト平均法を活用し、市場のタイミングを完璧に狙うのではなく、定期的に少額ずつXRPを購入しています。
MEXCは、XRPを購入するのに最適なプラットフォームの一つです。手頃な手数料、安全性、使いやすさのバランスが取れており、初心者から経験者まで効率的にXRP取引を行える機能を提供しています。
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- 24時間365日のカスタマーサポートにより、必要なときにいつでも支援が受けられます。
さらに、MEXCは二段階認証（2FA）や定期的なセキュリティ監査、モニタリングにより、取引中のユーザー資産の安全性を確保しています。
プラットフォーム上ではXRPをUSDTやその他の主要な暗号資産と取引できます。新規ユーザー向けの基本的な売買オプションに加え、より高度な戦略を求めるトレーダー向けのチャートツールも利用可能です。
どの金融サービスでも同様ですが、利用開始前にはプラットフォームの手数料体系やセキュリティプロトコルを確認することが重要です。
リップルコイン についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
XRP をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの XRP USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
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