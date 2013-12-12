ドージコイン価格(DOGE)
ドージコイン (DOGE) の本日のライブ価格は ¥ 0.07044 で、直近24時間で 0.68% 変動しました。現在の DOGE から JPY への変換レートは、¥ 0.07044 につき DOGE です。
ドージコイン は現在、時価総額 ¥ 12.00B で #10 位、循環供給量は 170.38B DOGE です。直近24時間の DOGE は、¥ 0.06941 (安値) から ¥ 0.07061 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 115.7979562、史上最安値は ¥ 0.01341948070330527 です。
短期的なパフォーマンスでは、DOGE は直近1時間で +0.01%、直近7日間で +0.80% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 3.31M に達しました。
No.10
0.67%
2013-12-12 00:00:00
DOGE
ドージコイン の現在の時価総額は ¥ 12.00B、24時間取引高は ¥ 3.31M です。DOGE の循環供給量は 170.38B、総供給量は 170376123126.57908 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 12.00B です。
+0.01%
+0.68%
+0.80%
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ドージコイン の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.0746938
|+0.68%
|30日
|¥ -0.00184
|-2.55%
|60日
|¥ -0.01367
|-16.26%
|90日
|¥ -0.03869
|-35.46%
本日 DOGE は、 ¥ +0.0746938 (+0.68%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.00184 (-2.55%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、DOGE は、 ¥ -0.01367 (-16.26%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.03869 (-35.46%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して ドージコイン の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の DOGE 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|3-4 買い
|40-60% 中立
|移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|R1 < 価格 ≤ R2
|R1‑R2の間
|中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。
DOGE_USDTは4時間足チャートにおいて、0.06914の中枢上側で推移しており、現在の価格0.0696はR2レジスタンス水準である0.06965に接近しています。価格は中枢帯の上端付近に位置し、短期移動平均線群は買いシグナルを示していますが、長期トレンドは依然として横ばい・調整局面を維持しています。 市場構造からは、0.06914から0.06965のレンジ内で多空両勢力が拮抗している状況が見て取れ、明確な一方的なブレイクアウトの兆候はまだ確認されていません。 MACD指標ではデッドクロスが発生しており、モメンタムにはダイバージェンスの兆候が見られます。RSIは中立ゾーンにあり、KDJおよびStochRSIの数値からは短期的な買われ過ぎからの修正需要が窺えます。ボリンジャーバンドは幅が収縮しており、ボラティリティは低下傾向にあります。また、マクロ指標の分層が顕著であり、強気勢力のエネルギーは分散され、弱気勢力の力が徐々に蓄積されている状況です。 出来高の伴わない動きが続いており、価格上昇には継続的な押し上げ要因が不足しています。 直近の重要なレジスタンスレベルはR2の0.06965で、現行価格との差は1%未満です。下方向のサポートラインとしてはS1の0.06883が存在し、こちらは現行価格から約1.1%の距離に位置します。さらに遠方の参考水準としてはS2の0.06863があり、これが下落局面における第二の防衛ラインとなります。 上昇局面での突破には0.06965をしっかりと維持する必要があります。そうでない場合、価格は中枢帯である0.06914付近へと戻り、再び調整局面に入る可能性があります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、ドージコイン の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Dogecoin（DOGE）は、ユーザーがオンラインでお金を送ることを可能にする分散型のピアツーピアデジタル通貨です。2013年に楽しくフレンドリーなインターネット通貨として作られたDOGEは、人気の「Doge」インターネットミームに触発され、そのロゴには柴犬が描かれています。ビットコインと同様のプルーフ・オブ・ワークモデルを採用していますが、ブロック時間が短く、供給量に制限がありません。このコインの主な用途はオンラインでのチップやマイクロトランザクションでしたが、慈善目的や他の注目すべき目的にも使用されてきました。軽快な起源にもかかわらず、Dogecoinは暗号通貨スペースで重要なプレイヤーに成長しました。
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Dogecoin（DOGE）は、ソフトウェアエンジニアのBilly Markus氏とJackson Palmer氏によって2013年12月に立ち上げられた、オープンソースのP2P暗号資産です。人気のインターネットミーム「Doge」から着想を得て始まった気軽なプロジェクトであり、柴犬の画像がその象徴的なシンボルとなりました。
ビットコインがよりフォーマルな位置づけを目指したのとは異なり、Dogecoinは意図的に親しみやすく、コミュニティ主導で設計され、楽しくアクセスしやすいデジタル通貨として機能することを目指しています。ライトコイン（LTC）のコードベースを基盤に構築され、プルーフオブワーク（PoW）コンセンサスメカニズムを採用しています。ブロックタイムは約1分と短く、比較的高速なトランザクション承認と低い手数料で知られています。
Dogecoinの特徴のひとつは、供給に上限がないことです。毎年約50億枚のDOGEが新たに流通に加わります。発行枚数が2,100万枚に制限されているビットコインとは異なり、DOGEはインフレ型の資産であり、これがその価値動向や長期的な見通しに大きな影響を与えています。
主な技術的特徴
ユースケース
DOGEの市場への影響
Dogecoinの暗号資産市場における影響力は年々拡大しています。当初は軽い実験的な存在と見なされていましたが、その価値は急速に上昇しました。2013年12月のローンチから2週間で、DOGEは$0.00026から$0.00098へ急騰。しかし、その有望なスタートはDogecoinブロックチェーンの大規模なハッキングにより数千万DOGEが盗まれたことで影を落としました。
驚くべきことに、この危機は崩壊にはつながらず、むしろさらなる注目を集め、Twitter上で爆発的な人気を博し、新規ユーザーの流入を促しました。これに応じてDogecoinコミュニティは「Save Dogecoin」キャンペーンを立ち上げ、被害者救済を目的に活動。この取り組みは最終的に成功し、コミュニティの回復力と結束を示し、Dogecoinを特徴づける強い文化の確立に寄与しました。
2014年1月までにDOGEの価格は再びほぼ2倍となり、$0.0018に到達。同時期、Dogecoinチームはユーモアと包摂性を打ち出したプロモーション動画を公開しました。これを契機にDogecoinは単なるミームコインの枠を超え、独自の暗号資産として認識されるようになっていきました。
DOGEは投資対象として適切か
Dogecoin（DOGE）が投資に値するかどうかは長らく投資家の間で議論されてきました。主要なミームコインとして、その価値はコミュニティの熱量、市場全体のセンチメント、著名人の発言（特にElon Musk氏）に大きく左右されます。技術的には新しいブロックチェーンに比べて優位性は乏しいものの、強力なコミュニティ、高いブランド認知度、拡大する決済ユースケースによって独自の投資魅力を持っています。ただし、DOGEの価格変動は非常に大きいため、比較的リスクの高い資産である点には注意が必要です。
DOGEの価格動向と市場要因
DOGEの価格に影響を与える主な要因は以下の通りです：
ドージコイン についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
DOGE をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの DOGE USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
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現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。