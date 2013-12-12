ドージコイン (DOGE) 本日のテクニカル分析 ドージコイン 分析ページでは、AIによって生成された DOGE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ドージコイン の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

ドージコイン (DOGE) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.07044 -- +0.80% -2.55% -35.46%

ドージコイン テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ドージコイン の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 7 中立 2 購入 17 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 0 購入 14 テクニカル指標 : 売却 売却 7 中立 2 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.07044 0.07043 R2 0.07043 0.07043 R1 0.07043 0.07043 PP 0.07042 0.07042 S1 0.07042 0.07042 S2 0.07041 0.07042 S3 0.07041 0.07041

ドージコイン 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -1.30M $87.15 M $88.45 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 1.81M 3日間のアクティブ購入額 $76.90 M 3日間のアクティブ売却額 $75.09 M 7日間のアクティブ売買差額 5.32M 7日間のアクティブ購入額 $196.55 M 7日間のアクティブ売却額 $191.23 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 ドージコイン 資本フロー 純流入 DOGEUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.89 M 0.07 2026-08-07 -$3.95 M 0.07 2026-08-06 -$3.72 M 0.07 2026-08-05 -$4.58 M 0.07 2026-08-04 -$2.22 M 0.07 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。