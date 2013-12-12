ドージコイン (DOGE) 本日のテクニカル分析
ドージコイン 分析ページでは、AIによって生成された DOGE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ドージコイン の分析内容について詳しくご覧ください。
ドージコイン (DOGE) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$0.07044
|--
|+0.80%
|-2.55%
|-35.46%
ドージコイン テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ドージコイン の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
購入
売却 7
中立 2
購入 17
|移動平均:
|強い買い
|売却 0
|中立 0
|購入 14
|テクニカル指標:
|売却
|売却 7
|中立 2
|購入 3
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.07044
0.07043
R2
0.07043
0.07043
R1
0.07043
0.07043
PP
0.07042
0.07042
S1
0.07042
0.07042
S2
0.07041
0.07042
S3
0.07041
0.07041
ドージコイン 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-1.30M
$87.15 M
$88.45 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
1.81M
3日間のアクティブ購入額
$76.90 M
3日間のアクティブ売却額
$75.09 M
7日間のアクティブ売買差額
5.32M
7日間のアクティブ購入額
$196.55 M
7日間のアクティブ売却額
$191.23 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
ドージコイン 資本フロー
純流入DOGEUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|$0.89 M
|0.07
|2026-08-07
|-$3.95 M
|0.07
|2026-08-06
|-$3.72 M
|0.07
|2026-08-05
|-$4.58 M
|0.07
|2026-08-04
|-$2.22 M
|0.07
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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