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ドージコイン (DOGE) 本日のテクニカル分析

ドージコイン (DOGE) 本日のテクニカル分析

ドージコイン 分析ページでは、AIによって生成された DOGE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ドージコイン の分析内容について詳しくご覧ください。

ドージコイン (DOGE) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.07044--+0.80%-2.55%-35.46%
ドージコイン 価格について詳しく知る

ドージコイン テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ドージコイン の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 2
購入 17
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 7中立 2購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.07044
0.07043
R2
0.07043
0.07043
R1
0.07043
0.07043
PP
0.07042
0.07042
S1
0.07042
0.07042
S2
0.07041
0.07042
S3
0.07041
0.07041

ドージコイン 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-1.30M
$87.15 M
$88.45 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
1.81M
3日間のアクティブ購入額
$76.90 M
3日間のアクティブ売却額
$75.09 M
7日間のアクティブ売買差額
5.32M
7日間のアクティブ購入額
$196.55 M
7日間のアクティブ売却額
$191.23 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ドージコイン 資本フロー

純流入DOGEUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.89 M0.07
2026-08-07-$3.95 M0.07
2026-08-06-$3.72 M0.07
2026-08-05-$4.58 M0.07
2026-08-04-$2.22 M0.07

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの ドージコイン (DOGE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、ドージコイン ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
DOGE/USDT
$0.07043
$0.07043$0.07043
+0.65%
47.28M (USDT)
DOGE/USDC
$0.07041
$0.07041$0.07041
+0.74%
475.74K (USDT)
DOGE/USD1
$0.07043
$0.07043$0.07043
+0.72%
4.14M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

DOGE
DOGE
USD
USD

1 DOGE = 0.07044 USD

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