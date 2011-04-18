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リップルコイン (XRP) 本日のテクニカル分析

リップルコイン (XRP) 本日のテクニカル分析

リップルコイン 分析ページでは、AIによって生成された XRP の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で リップルコイン の分析内容について詳しくご覧ください。

リップルコイン (XRP) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1.0432---0.98%-4.73%-29.84%
リップルコイン 価格について詳しく知る

リップルコイン テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる リップルコイン の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 14
中立 5
購入 7
移動平均:中立売却 7中立 2購入 5
テクニカル指標:売却売却 7中立 3購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1.043
1.0429
R2
1.0429
1.0429
R1
1.0429
1.0429
PP
1.0428
1.0428
S1
1.0428
1.0428
S2
1.0427
1.0428
S3
1.0427
1.0427

リップルコイン 市場シグナル

現在の未約定注文数量
2.94M
$156.69 M
$153.76 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-1.45M
3日間のアクティブ購入額
$272.07 M
3日間のアクティブ売却額
$273.53 M
7日間のアクティブ売買差額
9.43M
7日間のアクティブ購入額
$698.52 M
7日間のアクティブ売却額
$689.09 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

リップルコイン 資本フロー

純流入XRPUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09-$0.89 M1.05
2026-08-08-$0.11 M1.05
2026-08-07-$4.86 M1.03
2026-08-06-$8.24 M1.05
2026-08-05-$8.14 M1.06

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの リップルコイン (XRP) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、リップルコイン ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
XRP/USDT
$1.0432
$1.0432$1.0432
-0.19%
9.89M (USDT)
XRP/USDC
$1.0424
$1.0424$1.0424
-0.22%
949.21K (USDT)
XRP/USD1
$1.0422
$1.0422$1.0422
-0.36%
184.28K (USDT)
XRP/ETH
$0.0005432
$0.0005432$0.0005432
-0.12%
5.85K (USDT)
XRP/BTC
$0.000016042
$0.000016042$0.000016042
-0.04%
9.43K (USDT)
XRP/EUR
$0.9009
$0.9009$0.9009
-0.36%
61.10K (USDT)
XRP/BRL
$5.322
$5.322$5.322
-0.31%
53.59K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

XRP
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