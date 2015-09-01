暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、カルダノ のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、カルダノ のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

ADA についての詳細

ADA 価格情報

ADA とは

ADA ホワイトペーパー

ADA 公式ウェブサイト

ADA トケノミクス

ADA 価格予測

ADA 履歴

ADA 購入ガイド

ADA から法定通貨への変換

ADA 現物

ADA Coin-M 先物

ADA USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

カルダノ (ADA) 本日のテクニカル分析

カルダノ (ADA) 本日のテクニカル分析

カルダノ 分析ページでは、AIによって生成された ADA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で カルダノ の分析内容について詳しくご覧ください。

カルダノ (ADA) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.1989--+15.57%+17.97%-27.12%
カルダノ 価格について詳しく知る

カルダノ テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる カルダノ の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い売り
売却 15
中立 9
購入 2
移動平均:強い売り売却 8中立 5購入 1
テクニカル指標:強い売り売却 7中立 4購入 1
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.1989
0.1988
R2
0.1988
0.1988
R1
0.1988
0.1988
PP
0.1987
0.1987
S1
0.1987
0.1987
S2
0.1986
0.1987
S3
0.1986
0.1986

カルダノ 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.94M
$41.22 M
$42.16 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-1.07M
3日間のアクティブ購入額
$58.05 M
3日間のアクティブ売却額
$59.11 M
7日間のアクティブ売買差額
-1.37M
7日間のアクティブ購入額
$173.53 M
7日間のアクティブ売却額
$174.90 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

カルダノ 資本フロー

純流入ADAUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.80 M0.20
2026-08-07-$1.14 M0.20
2026-08-06$1.44 M0.21
2026-08-05-$0.08 M0.19
2026-08-04$3.42 M0.19

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

カルダノ についてさらに詳しく知る

MEXCの カルダノ (ADA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、カルダノ ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ADA/USDT
$0.1987
$0.1987$0.1987
-1.14%
19.33M (USDT)
ADA/USDC
$0.1989
$0.1989$0.1989
-0.89%
316.72K (USDT)
ADA/BTC
$0.000003059
$0.000003059$0.000003059
-1.25%
53.93K (USDT)
ADA/EUR
$0.1722
$0.1722$0.1722
-0.86%
297.67K (USDT)
ADA/USD1
$0.1989
$0.1989$0.1989
-0.99%
275.81K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

ADA から USD の計算機

金額

ADA
ADA
USD
USD

1 ADA = 0.1989 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック