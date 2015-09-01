カルダノ (ADA) 本日のテクニカル分析 カルダノ 分析ページでは、AIによって生成された ADA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で カルダノ の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

カルダノ (ADA) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.1989 -- +15.57% +17.97% -27.12%

カルダノ テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる カルダノ の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い売り 売却 15 中立 9 購入 2 移動平均 : 強い売り 売却 8 中立 5 購入 1 テクニカル指標 : 強い売り 売却 7 中立 4 購入 1 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.1989 0.1988 R2 0.1988 0.1988 R1 0.1988 0.1988 PP 0.1987 0.1987 S1 0.1987 0.1987 S2 0.1986 0.1987 S3 0.1986 0.1986

カルダノ 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.94M $41.22 M $42.16 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -1.07M 3日間のアクティブ購入額 $58.05 M 3日間のアクティブ売却額 $59.11 M 7日間のアクティブ売買差額 -1.37M 7日間のアクティブ購入額 $173.53 M 7日間のアクティブ売却額 $174.90 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 カルダノ 資本フロー 純流入 ADAUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.80 M 0.20 2026-08-07 -$1.14 M 0.20 2026-08-06 $1.44 M 0.21 2026-08-05 -$0.08 M 0.19 2026-08-04 $3.42 M 0.19 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。