ビットコイン (BTC) 本日のテクニカル分析
ビットコイン 分析ページでは、AIによって生成された BTC の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ビットコイン の分析内容について詳しくご覧ください。
ビットコイン (BTC) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$64,999.48
|--
|+3.06%
|+3.52%
|-19.58%
ビットコイン テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ビットコイン の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
売却
売却 16
中立 1
購入 9
|移動平均:
|強い売り
|売却 12
|中立 0
|購入 2
|テクニカル指標:
|購入
|売却 4
|中立 1
|購入 7
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
64,974.5666
64,974.5333
R2
64,974.5333
64,974.4951
R1
64,974.4666
64,974.4715
PP
64,974.4333
64,974.4333
S1
64,974.3666
64,974.3951
S2
64,974.3333
64,974.3715
S3
64,974.2666
64,974.3333
ビットコイン 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-12.16M
$299.47 M
$311.62 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-15.10M
3日間のアクティブ購入額
$5,440.79 M
3日間のアクティブ売却額
$5,455.89 M
7日間のアクティブ売買差額
-190.40M
7日間のアクティブ購入額
$14,393.21 M
7日間のアクティブ売却額
$14,583.62 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
ビットコイン 資本フロー
純流入BTCUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|$19.92 M
|64,990.60
|2026-08-07
|-$26.11 M
|64,924.01
|2026-08-06
|$88.01 M
|64,641.01
|2026-08-05
|$147.36 M
|64,395.26
|2026-08-04
|$65.33 M
|64,127.55
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
$64,999.84
$64,999.84$64,999.84
+0.09%
4.91K (USDT)
$64,970.58
$64,970.58$64,970.58
+0.13%
71.06 (USDT)
$64,970.93
$64,970.93$64,970.93
+0.02%
4.57 (USDT)
$65,253.56
$65,253.56$65,253.56
-0.01%
1.17 (USDT)
$56,275.23
$56,275.23$56,275.23
+0.09%
1.36 (USDT)
$65,071.01
$65,071.01$65,071.01
+0.13%
0.89 (USDT)
$331,974
$331,974$331,974
+0.07%
0.87 (USDT)
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