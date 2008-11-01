ビットコイン (BTC) 本日のテクニカル分析 ビットコイン 分析ページでは、AIによって生成された BTC の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ビットコイン の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

ビットコイン (BTC) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $64,999.48 -- +3.06% +3.52% -19.58%

ビットコイン テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ビットコイン の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 16 中立 1 購入 9 移動平均 : 強い売り 売却 12 中立 0 購入 2 テクニカル指標 : 購入 売却 4 中立 1 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 64,974.5666 64,974.5333 R2 64,974.5333 64,974.4951 R1 64,974.4666 64,974.4715 PP 64,974.4333 64,974.4333 S1 64,974.3666 64,974.3951 S2 64,974.3333 64,974.3715 S3 64,974.2666 64,974.3333

ビットコイン 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -12.16M $299.47 M $311.62 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -15.10M 3日間のアクティブ購入額 $5,440.79 M 3日間のアクティブ売却額 $5,455.89 M 7日間のアクティブ売買差額 -190.40M 7日間のアクティブ購入額 $14,393.21 M 7日間のアクティブ売却額 $14,583.62 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 ビットコイン 資本フロー 純流入 BTCUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $19.92 M 64,990.60 2026-08-07 -$26.11 M 64,924.01 2026-08-06 $88.01 M 64,641.01 2026-08-05 $147.36 M 64,395.26 2026-08-04 $65.33 M 64,127.55 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。