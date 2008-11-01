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ビットコイン (BTC) 本日のテクニカル分析

ビットコイン (BTC) 本日のテクニカル分析

ビットコイン 分析ページでは、AIによって生成された BTC の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ビットコイン の分析内容について詳しくご覧ください。

ビットコイン (BTC) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$64,999.48--+3.06%+3.52%-19.58%
ビットコイン 価格について詳しく知る

ビットコイン テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ビットコイン の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 16
中立 1
購入 9
移動平均:強い売り売却 12中立 0購入 2
テクニカル指標:購入売却 4中立 1購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
64,974.5666
64,974.5333
R2
64,974.5333
64,974.4951
R1
64,974.4666
64,974.4715
PP
64,974.4333
64,974.4333
S1
64,974.3666
64,974.3951
S2
64,974.3333
64,974.3715
S3
64,974.2666
64,974.3333

ビットコイン 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-12.16M
$299.47 M
$311.62 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-15.10M
3日間のアクティブ購入額
$5,440.79 M
3日間のアクティブ売却額
$5,455.89 M
7日間のアクティブ売買差額
-190.40M
7日間のアクティブ購入額
$14,393.21 M
7日間のアクティブ売却額
$14,583.62 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ビットコイン 資本フロー

純流入BTCUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$19.92 M64,990.60
2026-08-07-$26.11 M64,924.01
2026-08-06$88.01 M64,641.01
2026-08-05$147.36 M64,395.26
2026-08-04$65.33 M64,127.55

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの ビットコイン (BTC) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、ビットコイン ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BTC/USDT
$64,999.84
$64,999.84$64,999.84
+0.09%
4.91K (USDT)
BTC/USDC
$64,970.58
$64,970.58$64,970.58
+0.13%
71.06 (USDT)
BTC/USD1
$64,970.93
$64,970.93$64,970.93
+0.02%
4.57 (USDT)
BTC/USDF
$65,253.56
$65,253.56$65,253.56
-0.01%
1.17 (USDT)
BTC/EUR
$56,275.23
$56,275.23$56,275.23
+0.09%
1.36 (USDT)
BTC/USDE
$65,071.01
$65,071.01$65,071.01
+0.13%
0.89 (USDT)
BTC/BRL
$331,974
$331,974$331,974
+0.07%
0.87 (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

BTC
BTC
USD
USD

1 BTC = 64,999.48 USD

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