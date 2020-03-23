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ソラナ (SOL) 本日のテクニカル分析

ソラナ (SOL) 本日のテクニカル分析

ソラナ 分析ページでは、AIによって生成された SOL の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ソラナ の分析内容について詳しくご覧ください。

ソラナ (SOL) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$76.37--+5.35%-2.16%-20.85%
ソラナ 価格について詳しく知る

ソラナ テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ソラナ の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 1
購入 18
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 7中立 1購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
76.3733
76.3666
R2
76.3666
76.3628
R1
76.3633
76.3604
PP
76.3566
76.3566
S1
76.3533
76.3528
S2
76.3466
76.3504
S3
76.3433
76.3466

ソラナ 市場シグナル

現在の未約定注文数量
3.72M
$255.79 M
$252.07 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-32.17M
3日間のアクティブ購入額
$1,033.16 M
3日間のアクティブ売却額
$1,065.33 M
7日間のアクティブ売買差額
-21.54M
7日間のアクティブ購入額
$2,969.81 M
7日間のアクティブ売却額
$2,991.36 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ソラナ 資本フロー

純流入SOLUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$18.02 M76.40
2026-08-07-$2.95 M73.89
2026-08-06-$1.44 M73.32
2026-08-05-$1.46 M73.96
2026-08-04-$2.90 M73.98

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ソラナ についてさらに詳しく知る

MEXCの ソラナ (SOL) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、ソラナ ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SOL/USDT
$76.37
$76.37$76.37
-0.02%
509.29K (USDT)
SOL/USDC
$76.3
$76.3$76.3
-0.06%
1.91K (USDT)
SOL/USD1
$76.45
$76.45$76.45
+0.13%
3.06K (USDT)
SOL/BTC
$0.00117211
$0.00117211$0.00117211
-0.13%
913.98 (USDT)
SOL/EUR
$66.06
$66.06$66.06
-0.01%
1.04K (USDT)
SOL/USDE
$76.31
$76.31$76.31
+0.01%
701.83 (USDT)
SOL/BRL
$389.43
$389.43$389.43
-0.13%
729.64 (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

SOL
SOL
USD
USD

1 SOL = 76.37 USD

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