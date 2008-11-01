ビットコイン価格(BTC)
ビットコイン (BTC) の本日のライブ価格は ¥ 64,999.48 で、直近24時間で 0.11% 変動しました。現在の BTC から JPY への変換レートは、¥ 64,999.48 につき BTC です。
ビットコイン は現在、時価総額 ¥ 1.30T で #1 位、循環供給量は 20.04M BTC です。直近24時間の BTC は、¥ 64,537 (安値) から ¥ 65,366.58 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 19,813,096.92773911602、史上最安値は ¥ 7.63750678 です。
短期的なパフォーマンスでは、BTC は直近1時間で +0.01%、直近7日間で +3.06% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 318.67M に達しました。
No.1
95.44%
58.77%
2008-11-01 00:00:00
BTC
ビットコイン の現在の時価総額は ¥ 1.30T、24時間取引高は ¥ 318.67M です。BTC の循環供給量は 20.04M、総供給量は 20042850 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.36T です。
+0.01%
+0.11%
+3.06%
+3.06%
ビットコイン の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +11,213.1379
|+0.11%
|30日
|¥ +2,210.99
|+3.52%
|60日
|¥ +2,286.3
|+3.64%
|90日
|¥ -15,819.5
|-19.58%
本日 BTC は、 ¥ +11,213.1379 (+0.11%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ +2,210.99 (+3.52%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、BTC は、 ¥ +2,286.3 (+3.64%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -15,819.5 (-19.58%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
ビットコイン (BTC) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
ビットコイン 価格履歴ページ を今すぐチェック。
この分析では、AIモデルを活用して ビットコイン の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の BTC 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|BOLL (20,2)
|ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン
|ミドルバンドと上限バンドの間
|比較的強いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|S1 ≤ 価格 < ピボット
|S1‑ピボットの間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。
BTC_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢ポイント64,517.87を下回る展開となっており、現在の価格64,322.62はS1と中枢の間にある過渡的なエリアに位置しています。価格構造は狭いレンジでのボックス相場を示しており、短期移動平均線群およびEMA群ともに買いシグナルを発しています。指標の方向性も一致しており、市場全体としては重要な中枢レジスタンスを突破できていない状況で、依然としてレンジ内の調整局面にあります。 MACDではゴールデンクロスが形成され、デッドクロスから転じて短中期的に上昇トレンドへと向かう動きを見せています。これにより、短期的な強気勢力のエネルギーが着実に蓄積されていることが確認できます。一方、RSIは中立ゾーンに位置しており、現時点では極端な買われ過ぎや売られ過ぎの状態には至っていないことを示しています。また、ボラティリティは低水準を維持しており、KDJやStochRSIの数値とブローチングバンドの収束パターンが連動して、市場の勢いが集中かつ安定した状態であることを表しています。 上値の近辺にはR1レベル64,710.03があり、現在の価格から約387ポイント離れた位置に存在します。さらに遠方の参考レジスタンスとなるR2レベルは65,000.07です。一方、下値の近辺にはS1レベル64,227.83があり、現在の価格から約95ポイントの距離に位置しています。さらに重要なサポートラインとなるS2レベルは64,035.67です。これらの中枢ポイント間での価格変動が、短期的なトレンドの有効性を左右する鍵となります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、ビットコイン の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
ビットコイン（BTC）は、創設された暗号通貨であり、また暗号通貨の頂点でもあります。2009年にサトシ・ナカモトという個人によって立ち上げられたビットコインは、仲介者を必要としない最初のピアツーピアネットワークとなりました。ビットコインはブロックチェーン技術を基に動作し、取引はネットワークノードによって検証され、公開分散台帳を使用して記録されます。総供給量は2100万BTCに上限が設定されており、希少性と価値の保存を維持しています。ビットコインの創設以来、多くのアルトコインが市場から現れ始めました。最も注目すべきトークンのいくつかには、イーサリアム（ETH）、ソラナ（SOL）、さらにはDOGE、PEPEなどの様々なメームコインが含まれます。
ビットコイン を使用する準備はできていますか？MEXCでは、BTC の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は ビットコイン の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、ビットコイン (BTC) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ビットコイン を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCで ビットコイン (BTC) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください
さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。
ビットコインは、政府や銀行によって発行されたり、凍結されたり、管理されたりすることのないデジタル通貨です。このデジタル通貨であるビットコインは、2009年にサトシ・ナカモトの発想から誕生しました。従来の金融システムに代わる存在として登場しましたが、彼の正体はいまだ不明です。
ビットコインと、あなたの財布の中にある現金との大きな違いは、その総供給量が2,100万枚と固定されている点です。この希少性がテスラのような企業の投資を引き寄せ、エルサルバドルがビットコインを法定通貨として採用する決め手にもなりました。ビットコインを保有するということは、仲介者を必要とせずインターネットマネーとして機能するデジタル通貨の単位を所有することを意味します。
ビットコインの機能とは？ビットコインを理解するのに高度な技術知識は不要ですが、基本原理を知っておくと安心して使えるようになります。ブロックチェーンとは、誰でも閲覧できるが改ざんはできない公開台帳のことです。
数千台のコンピュータがこの台帳のコピーを維持し、トランザクションを検証し、新しいビットコインをマイニングするマイナーに報酬を与えます。この仕組みは、数千人の独立した検証者が互いに監視しながら、不正を防ぐ自動化システムのようなものです。
今日ではビットコインの購入は、オンラインで食事を注文するくらい簡単です。スマートフォンやPCを使用し、本人確認書類と決済手段があればすぐに始められます。
まずMEXCでアカウントを作成してください。シンプルなプロセスで、追加のセキュリティ保護も備わっています。次に、本人確認を行い、資産を守ると同時に金融規制にも準拠します。
最後に、MEXCが提供するさまざまな入金方法の中から資金を入金し、ビットコインを購入します。
ビットコインの価格は非常に変動が激しく、投資家にとってはチャンスとリスクの両方をもたらします。ビットコインは、ほとんど価値のないデジタル通貨として始まりましたが、時間の経過とともに大きな市場評価を獲得しました。現在の価格は、需給の力学や投資家の心理・行動に基づき、世界中の市場参加者によって決定されています。
ビットコイン全体の時価総額は$2兆を超えており、多くの国の経済規模を上回っています。ビットコインの価格変動は主に、企業による採用、政府の規制、基本的な需給要因、この3つによって左右されます。
MEXCは、ユーザーにリアルタイムの市場データと分析ツールを提供し、ビットコイン価格を追跡し、十分な情報に基づいた投資判断を下せるよう支援しています。
金融専門家は今や、ビットコインを分散投資ポートフォリオの一部とすべき有効な投資対象と認めています。主要な金融機関やエルサルバドルも、インフレや通貨価値の下落に対するヘッジとしてビットコインを準備金に採用し始めました。ビットコインの供給制限と世界的な利用拡大は、長期的な投資価値を裏付けています。ただし、その価値は依然として予測不能で、急激な価格変動を見せます。1か月で投資額が50%増える可能性もあれば、翌月に30%減る可能性もあります。そのため多くの金融専門家は「失ってもよい金額だけ投資すること」を推奨し、総投資資金の5〜10%を目安に抑えることを勧めています。デジタルマネーの普及を支持し、市場の変動に耐えられるのであれば、ビットコイン投資はあなたの目標に合致します。
ビットコインへの投資には、自身の金融目標に合わせた計画が必要です。投資アプローチは、投資家の性格や金融上の目的によって異なります。なぜなら、利用可能な投資手段が複数存在するからです。ドルコスト平均法を用いれば、市場価格に関わらず一定の間隔でビットコインを購入することができます。この「デジタルセービングアカウント」の価値は予測不可能な形で変動します。
一方で、一部の投資家は市場環境が最適だと判断した際に、大量のビットコインを購入することを選びます。保有者は、その持続的な価値を信じ、長期にわたりビットコインを保有し続けます。積極的にビットコインを取引したいユーザーは、MEXCの高度なツールを活用し、低い価格で買い注文を出し、高い価格で売却することが可能です。
ビットコインの価格は、世界中の投資家の判断や市場心理によって左右されます。大企業がビットコイン購入を発表したり、政府が前向きな規制を導入したりすると上昇傾向になります。一方で、規制強化や取引所のセキュリティ問題が起きると下落しがちです。
また、ビットコインは半減期という約4年周期のイベントに影響されます。新規発行ペースが半減するため、供給が減少し価格に影響します。短期的には、投機的取引や投資家行動、SNSのトレンドが価格変動を引き起こします。
MEXCは、新規ユーザーから経験豊富な投資家まで幅広く利用できる、包括的なビットコイン取引プラットフォームを提供する世界有数の取引所です。競争力のある手数料、透明性の高い価格設定、銀行振込・クレジットカード・地域の決済プロバイダーを含む多様な入金方法により、ユーザーは簡単に投資を始められます。
セキュリティは最優先事項です。MEXCは銀行レベルの対策を導入し、資産と個人情報を保護しています。上級トレーダーは、リアルタイムチャート、市場分析、強化された注文タイプといったプロフェッショナル向け機能を利用できます。
さらに、迅速で丁寧なカスタマーサポートにより、アカウントや取引に関する問い合わせにも安心して対応できるため、MEXCはビットコイン投資において信頼できるプラットフォームとなっています。
ビットコイン についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
BTC をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの BTC USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
現物市場と先物市場を探索し、ビットコイン ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。
MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産
現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。