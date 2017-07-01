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本日の トロン のライブ価格は 0.3289 JPY です。TRX の時価総額は 31,189,956,748.3100435696 JPY です。日本 のリアルタイムの TRX から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の トロン のライブ価格は 0.3289 JPY です。TRX の時価総額は 31,189,956,748.3100435696 JPY です。日本 のリアルタイムの TRX から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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トロン価格(TRX)

1 TRX から JPY へのライブ価格：

¥51.6373
¥51.6373¥51.6373
0.00%1D
JPY
トロン (TRX) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 01:44:55 (UTC+8)

トロン 本日の価格

トロン (TRX) の本日のライブ価格は ¥ 0.3289 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の TRX から JPY への変換レートは、¥ 0.3289 につき TRX です。

トロン は現在、時価総額 ¥ 31.19B#8 位、循環供給量は 94.83B TRX です。直近24時間の TRX は、¥ 0.327 (安値) から ¥ 0.3296 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 69.18593030232252081、史上最安値は ¥ 0.17132781958207542 です。

短期的なパフォーマンスでは、TRX は直近1時間で -0.04%、直近7日間で +0.06% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 2.70M に達しました。

トロン (TRX) 市場情報

No.8

¥ 31.19B
¥ 31.19B¥ 31.19B

¥ 2.70M
¥ 2.70M¥ 2.70M

¥ 31.19B
¥ 31.19B¥ 31.19B

94.83B
94.83B 94.83B

--
----

94,831,167,511.389864
94,831,167,511.389864 94,831,167,511.389864

1.35%

2017-07-01 00:00:00

¥ 0.2355
¥ 0.2355¥ 0.2355

TRX

トロン の現在の時価総額は ¥ 31.19B、24時間取引高は ¥ 2.70M です。TRX の循環供給量は 94.83B、総供給量は 94831167511.389864 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 31.19B です。

トロン 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.327
¥ 0.327¥ 0.327
24H 最安値
¥ 0.3296
¥ 0.3296¥ 0.3296
24H 最高値

¥ 0.327
¥ 0.327¥ 0.327

¥ 0.3296
¥ 0.3296¥ 0.3296

¥ 69.18593030232252081
¥ 69.18593030232252081¥ 69.18593030232252081

¥ 0.17132781958207542
¥ 0.17132781958207542¥ 0.17132781958207542

-0.04%

0.00%

+0.06%

+0.06%

トロン (TRX) 価格履歴 JPY

トロン の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ 00.00%
30日¥ -0.0032-0.97%
60日¥ +0.0054+1.66%
90日¥ -0.0226-6.43%
トロン 本日の価格変動

本日 TRX は、 ¥ 0 (0.00%) の変動を記録しました。

トロン 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.0032 (-0.97%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

トロン 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、TRX は、 ¥ +0.0054 (+1.66%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

トロン 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0226 (-6.43%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

トロン (TRX) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

トロン 価格履歴ページ を今すぐチェック。

トロン の分析

この分析では、AIモデルを活用して トロン の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

トロン 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の TRX 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS1 ≤ 価格 < ピボットS1‑ピボットの間中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

TRX_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.3272という価格帯で推移しています。現在の価格は中枢ポイントである0.32747をわずかに下回る狭いレンジ内に位置しています。S1のサポートラインである0.32683は現行価格と非常に近い距離にあり、このエリアでは相場が一時的に買いと売りのバランスを保っている状況です。なお、全体的な構造としては明確なブレイクやブレイクダウンの兆候は見られません。 短期移動平均線群は買いシグナルを示す並びとなっており、EMA（指数平滑移動平均）も同様に短期的な買い圧力の存在を確認しています。一方でMACD指標はデッドクロスの形態を形成しており、速い線と遅い線の乖離から勢いが分散していることを示唆しています。RSI値は中立ゾーンに位置し、ボラティリティは低水準で推移しています。また、長期・短期の各指標間で方向性に不一致が見られるため、市場には単独の強いトレンドを牽引する要因が欠如している状況です。 上値方面では、R1レジスタンスである0.3280までが現行価格から0.0008の僅差にあります。このレベルは近隣の主要なテスト目標となっています。さらにR2レジスタンスである0.32864は遠方の参考水準として機能します。一方、下値側ではS2サポートである0.3263が現行価格から0.0009の距離にあり、ここが下落時の緩衝スペースを提供しています。重要な価格帯が現在の価格周辺に密集しており、取引レンジの幅は限定的です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

トロン の価格に影響を与える要因は何ですか？

Tron（TRX）の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています：

1. 市場のセンチメントおよび暗号資産市場全体の動向
2. Tronのブロックチェーンプラットフォームの採用状況とdAppの利用状況
3. 大手企業との提携や統合
4. 仮想通貨に対する規制関連のニュースや政府の方針
5. 技術的な進展およびネットワークアップグレード
6. 交易所での取引量と流動性
7. Ethereumなどの他のブロックチェーンプラットフォームとの競争
8. Justin Sun氏の公的な発言やマーケティング活動
9. トークンの焼却および供給量の変動
10. 機関投資家による投資動向やホリーウォールの動き

人はなぜ今日 トロン の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、取引判断、ポートフォリオ管理、投資タイミングのために、今日のTRXの価格を知りたいと考えています。変動の激しい暗号通貨であるTRXの価格は急速に変動するため、リアルタイムのデータは、売買のチャンスを捉えたり、利益確定や損失回避の戦略を立てるうえで極めて重要です。

トロン の価格予測

トロン (TRX) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の TRX の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
トロン (TRX) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、トロン の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
トロン が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？TRX の 2026–2027 年の価格予測は トロン 価格予測 ページでご確認いただけます。

トロン について

TRON（TRX）は、分散ストレージ技術を用いて、デジタルコンテンツの簡単かつコスト効率的な共有を可能にする、無料のグローバルデジタルコンテンツエンターテイメントシステムの構築を目指すブロックチェーンベースの分散型プラットフォームです。これは、シンガポールに拠点を置く非営利団体であるTron Foundationによって設立されました。TRONは、TRONエコシステム内のすべての分散型アプリケーション（dApps）に対して高いスループット、高いスケーラビリティ、高い可用性を提供することに専念しています。TRONプロトコルは、Delegated Proof-of-Stake（DPoS）という合意形成メカニズムを使用しており、これにより取引の速度と効率が大幅に向上します。TRONネットワークのネイティブ暗号通貨であるTRXは、エコシステム内の取引や計算サービスに使用されます。

日本 で トロン を購入して投資する方法

トロン を使用する準備はできていますか？MEXCでは、TRX の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は トロン の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、トロン (TRX) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、トロン が即座にあなたのウォレットに入金されます。
トロン (TRX) の購入ガイド

トロン でできること

トロン を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで トロン (TRX) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

トロン ( TRX ) とは何か

TRON: Decentralize the Web TRONは、真に分散化されたインターネットのためのインフラストラクチャを構築することに専念しています。TRONプロトコルは、スケーラビリティ、高可用性、高スループットコンピューティング（HTC）サポートを提供する世界最大のブロックチェーンベースのオペレーティングシステムの1つで、TRONエコシステムのすべての分散型アプリケーションの基盤として機能しています。また、革新的でプラグイン可能なスマートコントラクトプラットフォームを通じて、Ethereumスマートコントラクトのより良い互換性を提供します。2018年7月24日以降、TRONはサンフランシスコに拠点を置くインターネット技術企業であるBitTorrent Inc.を買収しました。効率的にスケールし、エッジでインテリジェンスを維持し、クリエイターと消費者がコンテンツとデータをコントロールできる分散技術を設計しています。毎月1億7千万人以上の人々がBitTorrent Inc.の開発した製品を利用しています。そのプロトコルは、毎日、世界のインターネットトラフィックの40%もの量を動かしています。現在、TRONは1億人以上のユーザーを持つ世界最大のブロックチェーンベースのオペレーティングシステムの1つとなっています。

ホワイトペーパー

トロン資料

トロン についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式トロンウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Alleged SEC SecuritiesBNB Chain EcosystemBridged-Tokens

よくある質問： トロン に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 01:44:55 (UTC+8)

トロン (TRX) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

トロン についてさらに詳しく知る

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TRX をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの TRX USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

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現物市場と先物市場を探索し、トロン ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
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24H 変動率
24H 取引高
TRX/USDT
¥51.6373
¥51.6373¥51.6373
-0.03%
8.35M (USDT)
TRX/USDC
¥51.5902
¥51.5902¥51.5902
+0.03%
82.76K (USDT)
TRX/BTC
¥0.000793164
¥0.000793164¥0.000793164
0.00%
29.90K (USDT)
TRX/EUR
¥44.6665
¥44.6665¥44.6665
0.00%
195.48K (USDT)
TRX/USD1
¥51.6844
¥51.6844¥51.6844
+0.09%
624.30K (USDT)

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¥41.54220
¥41.54220¥41.54220

+5.46%

ZKcandy

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ZAY

¥199.6255
¥199.6255¥199.6255

+7.98%

JMDT

JMDT

JMDT

¥148.2080
¥148.2080¥148.2080

-2.51%

STONK

STONK

STONK

¥1.050801
¥1.050801¥1.050801

-4.61%

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Squid

QUID

¥14.23519
¥14.23519¥14.23519

-0.08%

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Isekai Blade

ISEK

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¥0.830687¥0.830687

+203.03%

Aether Network

Aether Network

AET

¥7.4261
¥7.4261¥7.4261

+80.53%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

¥0.0373660
¥0.0373660¥0.0373660

+58.66%

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¥199.6255¥199.6255

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CASHCAT

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¥17.81636¥17.81636

+7.39%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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1 TRX = 51.6373 JPY