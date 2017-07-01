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2026-08-09 01:44:55 (UTC+8) トロン 本日の価格
トロン (TRX) の本日のライブ価格は
¥ 0.3289 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の TRX から JPY への変換レートは、 ¥ 0.3289 につき TRX です。
トロン は現在、時価総額
¥ 31.19B で #8 位、循環供給量は 94.83B TRX です。直近24時間の TRX は、 ¥ 0.327 (安値) から ¥ 0.3296 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 69.18593030232252081、史上最安値は ¥ 0.17132781958207542 です。
短期的なパフォーマンスでは、TRX は直近1時間で
-0.04%、直近7日間で +0.06% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 2.70M に達しました。 トロン (TRX) 市場情報 総供給量 94,831,167,511.389864 94,831,167,511.389864 94,831,167,511.389864
トロン の現在の時価総額は
¥ 31.19B、24時間取引高は ¥ 2.70M です。TRX の循環供給量は 94.83B、総供給量は 94831167511.389864 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 31.19B です。 購入 トロン トロン 価格履歴 JPY 過去最高値 ¥ 69.18593030232252081 ¥ 69.18593030232252081 ¥ 69.18593030232252081 最安値 ¥ 0.17132781958207542 ¥ 0.17132781958207542 ¥ 0.17132781958207542 トロン (TRX) 価格履歴 JPY
トロン の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ 0 0.00% 30日 ¥ -0.0032 -0.97% 60日 ¥ +0.0054 +1.66% 90日 ¥ -0.0226 -6.43% トロン 本日の価格変動
本日 TRX は、
¥ 0 (0.00%) の変動を記録しました。 トロン 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ -0.0032 (-0.97%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 トロン 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、TRX は、
¥ +0.0054 (+1.66%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 トロン 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -0.0226 (-6.43%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
トロン (TRX) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
トロン 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の TRX 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気
45% | 弱気 55%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。
TRX_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.3272という価格帯で推移しています。現在の価格は中枢ポイントである0.32747をわずかに下回る狭いレンジ内に位置しています。S1のサポートラインである0.32683は現行価格と非常に近い距離にあり、このエリアでは相場が一時的に買いと売りのバランスを保っている状況です。なお、全体的な構造としては明確なブレイクやブレイクダウンの兆候は見られません。
短期移動平均線群は買いシグナルを示す並びとなっており、EMA（指数平滑移動平均）も同様に短期的な買い圧力の存在を確認しています。一方でMACD指標はデッドクロスの形態を形成しており、速い線と遅い線の乖離から勢いが分散していることを示唆しています。RSI値は中立ゾーンに位置し、ボラティリティは低水準で推移しています。また、長期・短期の各指標間で方向性に不一致が見られるため、市場には単独の強いトレンドを牽引する要因が欠如している状況です。
上値方面では、R1レジスタンスである0.3280までが現行価格から0.0008の僅差にあります。このレベルは近隣の主要なテスト目標となっています。さらにR2レジスタンスである0.32864は遠方の参考水準として機能します。一方、下値側ではS2サポートである0.3263が現行価格から0.0009の距離にあり、ここが下落時の緩衝スペースを提供しています。重要な価格帯が現在の価格周辺に密集しており、取引レンジの幅は限定的です。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
トロン の価格に影響を与える要因は何ですか？
Tron（TRX）の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています：
1. 市場のセンチメントおよび暗号資産市場全体の動向 2. Tronのブロックチェーンプラットフォームの採用状況とdAppの利用状況 3. 大手企業との提携や統合 4. 仮想通貨に対する規制関連のニュースや政府の方針 5. 技術的な進展およびネットワークアップグレード 6. 交易所での取引量と流動性 7. Ethereumなどの他のブロックチェーンプラットフォームとの競争 8. Justin Sun氏の公的な発言やマーケティング活動 9. トークンの焼却および供給量の変動 10. 機関投資家による投資動向やホリーウォールの動き 人はなぜ今日 トロン の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、取引判断、ポートフォリオ管理、投資タイミングのために、今日のTRXの価格を知りたいと考えています。変動の激しい暗号通貨であるTRXの価格は急速に変動するため、リアルタイムのデータは、売買のチャンスを捉えたり、利益確定や損失回避の戦略を立てるうえで極めて重要です。
トロン の価格予測 トロン (TRX) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の TRX の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 トロン (TRX) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、トロン の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
トロン が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？TRX の 2026–2027 年の価格予測は
トロン 価格予測
ページでご確認いただけます。
トロン について
TRON（TRX）は、分散ストレージ技術を用いて、デジタルコンテンツの簡単かつコスト効率的な共有を可能にする、無料のグローバルデジタルコンテンツエンターテイメントシステムの構築を目指すブロックチェーンベースの分散型プラットフォームです。これは、シンガポールに拠点を置く非営利団体であるTron Foundationによって設立されました。TRONは、TRONエコシステム内のすべての分散型アプリケーション（dApps）に対して高いスループット、高いスケーラビリティ、高い可用性を提供することに専念しています。TRONプロトコルは、Delegated Proof-of-Stake（DPoS）という合意形成メカニズムを使用しており、これにより取引の速度と効率が大幅に向上します。TRONネットワークのネイティブ暗号通貨であるTRXは、エコシステム内の取引や計算サービスに使用されます。
日本 で トロン を購入して投資する方法
トロン を使用する準備はできていますか？MEXCでは、TRX の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
トロン の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、トロン (TRX) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、トロン が即座にあなたのウォレットに入金されます。
トロン でできること
トロン を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで トロン (TRX) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
トロン ( TRX ) とは何か
TRON: Decentralize the Web TRONは、真に分散化されたインターネットのためのインフラストラクチャを構築することに専念しています。TRONプロトコルは、スケーラビリティ、高可用性、高スループットコンピューティング（HTC）サポートを提供する世界最大のブロックチェーンベースのオペレーティングシステムの1つで、TRONエコシステムのすべての分散型アプリケーションの基盤として機能しています。また、革新的でプラグイン可能なスマートコントラクトプラットフォームを通じて、Ethereumスマートコントラクトのより良い互換性を提供します。2018年7月24日以降、TRONはサンフランシスコに拠点を置くインターネット技術企業であるBitTorrent Inc.を買収しました。効率的にスケールし、エッジでインテリジェンスを維持し、クリエイターと消費者がコンテンツとデータをコントロールできる分散技術を設計しています。毎月1億7千万人以上の人々がBitTorrent Inc.の開発した製品を利用しています。そのプロトコルは、毎日、世界のインターネットトラフィックの40%もの量を動かしています。現在、TRONは1億人以上のユーザーを持つ世界最大のブロックチェーンベースのオペレーティングシステムの1つとなっています。
ホワイトペーパー
TRONは、リップルで以前に勤務していた暗号資産分野で有名な人物・ジャスティン・サン氏によって設立されました。現在、このプラットフォームはTRON DAO（分散型自律組織）によって運営されており、コミュニティがTRONの今後の方向性に関する重要な意思決定に参加できるようになっています。開発は、効率性およびユーザビリティの向上に焦点を当てた世界中のブロックチェーンエンジニアおよび開発者によって支えられています。また、チームは他のブロックチェーンプロジェクトとも連携し、TRONをより洗練され、使いやすいものにするための貢献を行っています。創設当初から、TRONは主要テクノロジー企業および金融機関との戦略的パートナーシップを複数築いてきました。TRON DAOの枠組み内では、サブ組織が開発、マーケティング、コミュニティエンゲージメントなどエコシステムの特定分野に集中しています。
高スループット向けに設計されたTRONは、多くの従来のブロックチェーンよりもはるかに多くの活動を処理可能な高速デジタルネットワークとして機能します。そのコンセンサス方式にはDPOS（委任型プルーフ・オブ・ステーク）を採用しており、数千台のマシンがトランザクションの検証を競い合う代わりに、ユーザーが27名の「スーパーレプレゼンテイティブ（Super Representatives）」を選出することで、その役割を担わせます。TRON上の活動は、2つのリソースに依存しています。帯域幅（Bandwidth）はトランザクションのサイズに関連し、スマートコントラクトの実行にはエネルギー（Energy）が必要です。またTRONは、Ethereumの開発者ツールおよびSolidityプログラミング言語と完全互換性を維持しており、プロジェクトの移行をより容易にします。ローンチ以降、ネットワークでは主要な改善が次々と実施されており、その例として、強化されたスマートコントラクト機能や、異なるブロックチェーン間でのよりスムーズなアセット転送を可能にするアップグレード済みのクロスチェーンブリッジがあります。
TRXはTRONのネイティブトークンであり、ネットワーク活動の基盤を支えています。ユーザーは、価値の送金、スマートコントラクトのデプロイ、DAppとのインタラクションといったコア操作を行う際にTRXを必要とします。Ethereum方式のガス料金ではなく、TRONは帯域幅（bandwidth）およびエネルギー（energy）に基づくリソースモデルを採用しています。これらのリソースは、TRXをフリーズ（一時的にロック）すること、あるいは少量のTRXを支払うことで取得できます。TRONは、デジタル通貨向けのTRC-20や、ユニークなデジタルアイテム（NFT）向けのTRC-721など、複数のトークン標準をサポートしており、他のネットワークで広く認識されているフォーマットと整合しています。また、このチェーンは特にUSDT（Tether）の利用で知られており、低手数料と高速処理を背景に、TRON上で流通しているUSDTの量は、他のいかなるブロックチェーンよりも多いです。さらに、エコシステムにはDeFiプロトコルやイールドファーミングのオプションが含まれており、TRX保有者はステーキングや流動性提供を通じて受動的収入を得ることが可能です。
TRONの継続的な開発は、ブロックチェーンを日常的な利用においてよりアクセスしやすく、実用的にすることを目指しています。ネットワークがより高いトランザクション量を処理できるようインフラを強化するとともに、より高度なアプリケーションをサポートするための作業が続いています。主要な優先事項には、TRONのDeFiエコシステムの拡大、クロスチェーン互換性の向上、および開発者がTRON上でより容易に構築できるよう支援するツールセットの拡充が含まれます。また、プラットフォームはWeb3インフラの開発、メタバースとの統合、および安定したステーブルコインのサポート強化といった分野へもその範囲を広げています。最近の取り組みには、ブロックチェーン上での人工知能（AI）アプリケーションの開発や、ネットワーク全体のパフォーマンスのさらなる最適化が含まれます。TRONは、機関投資家の採用や規制対応といった進化する暗号資産（Crypto）のトレンドにも対応しつつ、インターネットの分散化というより広範な目標を引き続き追求しています。
TRONは、分散型アプリケーション（DApps）の作成および利用を容易にするために構築された、ユーザーフレンドリーなブロックチェーンプラットフォームです。TRONは、イーサリアムよりも高速で効率的な選択肢として位置付けられており、開発者がより低い手数料と短いトランザクション処理時間でスマートコントラクトおよびデジタル資産を展開できるようにします。このネットワークは1秒間に2500件以上のトランザクションを処理可能であり、暗号資産市場において最大規模のDeFiエコシステムの1つをサポートしています。全体として、TRONは、ビルドする人や一般ユーザーの双方にとってブロックチェーン技術をより身近なものにする取り組みを行っており、特にステーブルコインおよびDeFiに特化したユースケースにおいて著しい勢いを見せています。
トロン資料
トロン についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： トロン に関するその他の質問
トロン が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 トロン の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の トロン の価格は ¥ 51.6373 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
トロン は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、TRX への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の トロン がMEXCで取引されました。
TRX ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の トロン 価格を確認するには、TRX 価格のページにアクセスしてください。
TRX の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,143.47
+0.08%
ETH
1,925.49
+0.14%
GOLD(XAUT)
4,328.26
-0.08%
SOL
76.44
+0.06%
XMR
384.65
+0.27%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、TRX/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、トロン の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
トロン 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については トロン (TRX) の価格予測をご覧ください。
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2026-08-09 01:44:55 (UTC+8) トロン (TRX) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
TRX USDT（先物取引）
TRX をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの TRX USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥0.000793164 ¥0.000793164 ¥0.000793164 0.00% 29.90K (USDT) 免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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