ビットコインに次いで注目されているブロックチェーンプロジェクトが、イーサリアム（ETH）です。世界第2位の暗号資産であるイーサリアムは、単なる暗号資産にとどまらず、多様なアプリケーションを支える分散型プラットフォームとしても機能しています。分散型金融（DeFi）やNFT、ゲーム、メタバースなど、多くの著名なブロックチェーンアプリケーションがイーサリアム上で展開されています。

イーサリアム（Ethereum）とは？

イーサリアムは2015年に誕生し、ゲームや金融商品をはじめとする幅広いアプリケーションやサービスをサポートできるよう設計されています。わかりやすく言えば、BTCが「デジタルゴールド」と呼ばれるのに対し、イーサリアムは多様なブロックチェーンアプリケーションを実行できる「グローバルコンピューター」として機能します。開発者はイーサリアム上でスマートコントラクトを構築でき、これにより分散型アプリケーション（dApps）が仲介者を介さず自動的に稼働することが可能になります。

現在、イーサリアムはDeFi、NFT、DAOなどの分野における中核的なインフラとして成長しています。そのネイティブトークンであるETHは、ネットワーク手数料（ガス代）の支払いに使われるだけでなく、投資やステーキング、さらに広範なエコシステム内でも幅広く活用されています。

イーサリアムは誰が作ったのか？

イーサリアムは2013年、ロシア系カナダ人プログラマーのヴィタリック・ブテリン氏によって提案・開発されました。ビットコインに触発されたヴィタリック氏は、スマートコントラクトや分散型アプリケーションを支えるプラットフォームの構想を描きました。2014年にはクラウドファンディングを開始し、イーサリアムネットワークは2015年に正式に稼働しました。

イーサリアムはどのように機能するのか？

イーサリアムは、ブロックチェーン、スマートコントラクト、イーサリアム仮想マシン（EVM）、トランザクション手数料といった主要コンポーネントを中心に構築されています。

- ブロックチェーン：イーサリアムの基盤である分散型台帳は、世界中の何千ものノードによって維持され、データの改ざんを防ぎます。

- スマートコントラクト：イーサリアムの最も革新的な機能であるスマートコントラクトは、開発者があらかじめ条件を設定できる仕組みです。条件が満たされると、契約は人間の介入なしに自動で実行されます。

- イーサリアム仮想マシン（EVM）：イーサリアムの「頭脳」と称されるEVMは、ネットワーク上のすべてのノードで構成される仮想コンピューターです。開発者がスマートコントラクトやアプリケーションを展開すると、EVMがプログラムを実行し、ルール通りに動作することを保証します。

- トランザクション手数料：イーサリアム上での各操作（例：ETHの送金）には、ガスと呼ばれる少額の手数料が必要です。ガスはETHの小数単位であるGweiで支払われます。

Bitcoin vs. Ethereum：何が違うのか？

ビットコインとイーサリアムは、目的も機能もまったく異なります：

- 立ち位置：BTCは主に価値の保存に焦点を当てた暗号資産であるのに対し、イーサリアムはアプリケーションプラットフォームであり、ETHは通貨としてだけでなくエコシステムの燃料としても機能します。

- 供給量：BTCの供給量は2100万枚に上限が設定されています。ETHには固定供給上限はありませんが、2021年のEIP-1559アップグレード以降、バーンメカニズムが導入され、流通量が減少する傾向にあります。

- 機能性：BTCは単一の機能（主に送金と価値保存）に特化しています。一方、イーサリアムはDeFi、NFT、GameFiなど、多様なエコシステムアプリケーションをサポートする広範な機能を提供します。

- コンセンサスメカニズム：ビットコインは依然としてプルーフ・オブ・ワーク（PoW）を採用しています。イーサリアムは2022年に「The Merge」を完了し、エネルギー効率とスケーラビリティに優れたプルーフ・オブ・ステーク（PoS）に完全移行しました。

イーサリアムの購入方法

MEXCやその他の取引プラットフォームでETHを購入する手順は、BTCを購入する場合とほぼ同じです：

- アカウントの新規登録を行い、KYC認証を完了します

- 資金を入金します（銀行カード、クレジットカード、その他の方法が利用可能）

- ETHを検索し、購入したい金額を入力します

- 注文内容を確認して確定すると、ETHを所有できます

イーサリアムの価値はいくらですか？

ETH価格は非常に変動が激しく、まるでジェットコースターのように上下します。わずか数ドルから史上最高値の約$5,000まで上昇しました。現在、その時価総額はBTCに次ぐ、全暗号資産の中で確固たる第2位を占めています。

ETH価格に影響を与える主な要因は以下の通りです：

- DeFiやNFTなどのエコシステムの成長

- イーサリアムのアップグレード（ETH 2.0やレイヤー2のスケーリングソリューションなど）

- 機関投資家の資金流入およびイーサリアムETFの導入

- 世界的な政策や規制の動向

ETHのリアルタイムの価格変動や取引高は、MEXCのプラットフォーム上で直接確認できます。

イーサリアムは投資に向いているか？

多くの専門家や機関投資家は、イーサリアムに長期的な投資価値があると考えています：

- 多様なユースケース：ETHは単なる通貨ではなく、Web3エコシステム全体を動かす燃料でもあります。

- エコシステムの成長：ほとんどのDeFiおよびNFTプロジェクトはイーサリアム上で運用されています。

- 希少性の増加：EIP-1559により、トランザクション手数料の一部がバーンされることでETHはデフレ的な性質を持つようになりました。

- 機関投資家の認知：イーサリアムETFの導入により、より多くの機関投資家が合法的にETHに投資できるようになりました。

イーサリアムのマイニング方法

注意点として、2022年に実施された「The Merge」以降、イーサリアムはマイニングをサポートしておらず、コンセンサス方式はプルーフ・オブ・ワーク（PoW）からプルーフ・オブ・ステーク（PoS）に移行しています。

- 2022年以前：ユーザーはグラフィックカードを使ってETHをマイニングし、報酬を得ていました。

- 2022年以降：ETHはステーキングによって獲得できます。ユーザーは取引の検証を支援するため、ネットワークノードにETHを預け、見返りとして報酬を受け取ります。

イーサリアムETFとは？

イーサリアムのエコシステムが成熟するにつれ、複数の国でイーサリアムETF（上場投資信託）が導入されました。イーサリアムETFは、ETHの価格に連動するファンドで、暗号資産ウォレットや取引所アカウントを管理することなく、ETHの価格変動に投資できます。投資家はイーサリアムETFの株式を購入することで、証券口座など慣れ親しんだチャネルを通じてETHにアクセスできます。

ETFの主な利点は以下の通りです：

- 投資家は従来の証券口座を通じてETHにアクセスできます

- ウォレットを管理したり、セキュリティリスクを心配する必要がありません

- イーサリアムを機関投資家のポートフォリオに組み込みやすくなります

イーサリアムETFの導入は、ETHが主流の金融市場で広く受け入れられるための一歩となります。

Etherscanとは？

Etherscanは、イーサリアムブロックチェーン上の公開データ（トランザクション、スマートコントラクト、アドレスなど）にアクセスできるブロックチェーンエクスプローラーです。イーサリアム上でのすべてのやり取りは透明性があり、トランザクションハッシュ（トランザクションID）を入力することで、トークンやスマートコントラクト、ウォレットアドレスなど、関連するすべての活動を確認できます。

なぜイーサリアムの価格は上下するのか？

ETHの価格変動には、いくつかの要因が影響しています：

- ポジティブなニュース：イーサリアムのアップグレードの成功、ETF承認、機関投資家の買い

- ネガティブなニュース：規制当局の取り締まり強化、ハッキング被害、ガス代の高騰

- 市場のサイクル：ETHはビットコインの4年周期に似たサイクルを辿りますが、DeFi、NFT、レイヤー2ソリューションなどの市場要因によってボラティリティが増幅されます。

MEXCでは、リアルタイムチャートや市場分析ツールを使用して、ETHの短期および長期トレンドを確認できます。