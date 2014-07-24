イーサリアム価格(ETH)
イーサリアム (ETH) の本日のライブ価格は ¥ 1,920.71 で、直近24時間で 0.14% 変動しました。現在の ETH から JPY への変換レートは、¥ 1,920.71 につき ETH です。
イーサリアム は現在、時価総額 ¥ 231.80B で #2 位、循環供給量は 120.68M ETH です。直近24時間の ETH は、¥ 1,905.31 (安値) から ¥ 1,941.82 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 777,736.067461664391、史上最安値は ¥ 66.0808300971984878 です。
短期的なパフォーマンスでは、ETH は直近1時間で +0.02%、直近7日間で +2.83% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 123.53M に達しました。
No.2
9.26%
2014-07-24 00:00:00
ETH
イーサリアム の現在の時価総額は ¥ 231.80B、24時間取引高は ¥ 123.53M です。ETH の循環供給量は 120.68M、総供給量は 120684182.88203797 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 231.80B です。
+0.02%
+0.14%
+2.83%
+2.83%
イーサリアム の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +421.5357
|+0.14%
|30日
|¥ +178.87
|+10.26%
|60日
|¥ +284.24
|+17.36%
|90日
|¥ -426.77
|-18.18%
本日 ETH は、 ¥ +421.5357 (+0.14%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ +178.87 (+10.26%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、ETH は、 ¥ +284.24 (+17.36%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -426.77 (-18.18%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して イーサリアム の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の ETH 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|BOLL (20,2)
|ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン
|ミドルバンドと上限バンドの間
|比較的強いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|R1 < 価格 ≤ R2
|R1‑R2の間
|中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。
ETH_USDTは4時間足のチャートにおいて、1899.96という中枢価格を上回る展開となっています。現在の価格である1906.45は、R1レジスタンスである1904.52を突破しており、価格は中枢体系における上昇トレンドチャンネル内に位置しています。 移動平均線群およびEMA（指数平滑移動平均線）群はゼロバイイングシグナルを示しており、指標の一貫性からも、現時点では買いと売りの勢力が高値圏で拮抗していることが窺えます。構造的な位置づけから見ても、価格は下落局面から脱し、ボトムでのレンジ相場を抜け出していることが確認されます。 MACDはゴールデンクロスの形態を形成しており、デッドクロスした短期的なモメンタムが上向きに転じています。一方、RSIは中立ゾーンに位置しており、過買や過売の極端な状況には至っていません。KDJおよびStochRSIの数値は依然として振れ幅の大きい横ばい状態を維持しており、ボラティリティはボリンジャーバンドの収束により圧縮された状態です。また、モメンタム分布は分散しており、短期的な加速を示す明確な量的増加の兆候は見られません。 近隣の参考レジスタンスレベルとしては、R1の1904.52があり、現在の価格から3.97ドルの差があります。一方、下方のサポートレベルS1は1891.97で、現価格から14.48ドルの距離にあります。さらに遠方の重要なレジスタンスであるR2は1912.51で、現価格から6.06ドルの差があります。S2のサポートレベルは1887.41で、現価格から19.04ドルの距離に位置しています。上下のスペース比率は概ね均衡しており、全体的にバランスの取れた相場環境と言えます。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、イーサリアム の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Ethereum（ETH）またはEtherは、暗号通貨市場で最も人気のあるトークンの一つです。これはProof-of-Stake（PoS）という合意形成モデルを採用しており、バリデーターはセキュリティ対策として何か価値のあるものをステーキングする必要があります。もしバリデーターが不正直に行動した場合、ステーキングしたアイテムは破壊されます。Ethereumエコシステムは最大のLayer 1ブロックチェーンの一つで、スマートコントラクトやDappsを不正や悪意ある第三者からの干渉なしに構築することができます。さらに、EtherはTuring Completeというブロックチェーン上で動作するプログラミング言語でもあります。これは開発者がDeFiや新しい暗号通貨プロジェクトなど、さまざまなDappsを構築し公開するのを助けます。
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ビットコインに次いで注目されているブロックチェーンプロジェクトが、イーサリアム（ETH）です。世界第2位の暗号資産であるイーサリアムは、単なる暗号資産にとどまらず、多様なアプリケーションを支える分散型プラットフォームとしても機能しています。分散型金融（DeFi）やNFT、ゲーム、メタバースなど、多くの著名なブロックチェーンアプリケーションがイーサリアム上で展開されています。
イーサリアムは2015年に誕生し、ゲームや金融商品をはじめとする幅広いアプリケーションやサービスをサポートできるよう設計されています。わかりやすく言えば、BTCが「デジタルゴールド」と呼ばれるのに対し、イーサリアムは多様なブロックチェーンアプリケーションを実行できる「グローバルコンピューター」として機能します。開発者はイーサリアム上でスマートコントラクトを構築でき、これにより分散型アプリケーション（dApps）が仲介者を介さず自動的に稼働することが可能になります。
現在、イーサリアムはDeFi、NFT、DAOなどの分野における中核的なインフラとして成長しています。そのネイティブトークンであるETHは、ネットワーク手数料（ガス代）の支払いに使われるだけでなく、投資やステーキング、さらに広範なエコシステム内でも幅広く活用されています。
イーサリアムは2013年、ロシア系カナダ人プログラマーのヴィタリック・ブテリン氏によって提案・開発されました。ビットコインに触発されたヴィタリック氏は、スマートコントラクトや分散型アプリケーションを支えるプラットフォームの構想を描きました。2014年にはクラウドファンディングを開始し、イーサリアムネットワークは2015年に正式に稼働しました。
イーサリアムは、ブロックチェーン、スマートコントラクト、イーサリアム仮想マシン（EVM）、トランザクション手数料といった主要コンポーネントを中心に構築されています。
- ブロックチェーン：イーサリアムの基盤である分散型台帳は、世界中の何千ものノードによって維持され、データの改ざんを防ぎます。
- スマートコントラクト：イーサリアムの最も革新的な機能であるスマートコントラクトは、開発者があらかじめ条件を設定できる仕組みです。条件が満たされると、契約は人間の介入なしに自動で実行されます。
- イーサリアム仮想マシン（EVM）：イーサリアムの「頭脳」と称されるEVMは、ネットワーク上のすべてのノードで構成される仮想コンピューターです。開発者がスマートコントラクトやアプリケーションを展開すると、EVMがプログラムを実行し、ルール通りに動作することを保証します。
- トランザクション手数料：イーサリアム上での各操作（例：ETHの送金）には、ガスと呼ばれる少額の手数料が必要です。ガスはETHの小数単位であるGweiで支払われます。
ビットコインとイーサリアムは、目的も機能もまったく異なります：
- 立ち位置：BTCは主に価値の保存に焦点を当てた暗号資産であるのに対し、イーサリアムはアプリケーションプラットフォームであり、ETHは通貨としてだけでなくエコシステムの燃料としても機能します。
- 供給量：BTCの供給量は2100万枚に上限が設定されています。ETHには固定供給上限はありませんが、2021年のEIP-1559アップグレード以降、バーンメカニズムが導入され、流通量が減少する傾向にあります。
- 機能性：BTCは単一の機能（主に送金と価値保存）に特化しています。一方、イーサリアムはDeFi、NFT、GameFiなど、多様なエコシステムアプリケーションをサポートする広範な機能を提供します。
- コンセンサスメカニズム：ビットコインは依然としてプルーフ・オブ・ワーク（PoW）を採用しています。イーサリアムは2022年に「The Merge」を完了し、エネルギー効率とスケーラビリティに優れたプルーフ・オブ・ステーク（PoS）に完全移行しました。
MEXCやその他の取引プラットフォームでETHを購入する手順は、BTCを購入する場合とほぼ同じです：
- アカウントの新規登録を行い、KYC認証を完了します
- 資金を入金します（銀行カード、クレジットカード、その他の方法が利用可能）
- ETHを検索し、購入したい金額を入力します
- 注文内容を確認して確定すると、ETHを所有できます
ETH価格は非常に変動が激しく、まるでジェットコースターのように上下します。わずか数ドルから史上最高値の約$5,000まで上昇しました。現在、その時価総額はBTCに次ぐ、全暗号資産の中で確固たる第2位を占めています。
ETH価格に影響を与える主な要因は以下の通りです：
- DeFiやNFTなどのエコシステムの成長
- イーサリアムのアップグレード（ETH 2.0やレイヤー2のスケーリングソリューションなど）
- 機関投資家の資金流入およびイーサリアムETFの導入
- 世界的な政策や規制の動向
ETHのリアルタイムの価格変動や取引高は、MEXCのプラットフォーム上で直接確認できます。
多くの専門家や機関投資家は、イーサリアムに長期的な投資価値があると考えています：
- 多様なユースケース：ETHは単なる通貨ではなく、Web3エコシステム全体を動かす燃料でもあります。
- エコシステムの成長：ほとんどのDeFiおよびNFTプロジェクトはイーサリアム上で運用されています。
- 希少性の増加：EIP-1559により、トランザクション手数料の一部がバーンされることでETHはデフレ的な性質を持つようになりました。
- 機関投資家の認知：イーサリアムETFの導入により、より多くの機関投資家が合法的にETHに投資できるようになりました。
注意点として、2022年に実施された「The Merge」以降、イーサリアムはマイニングをサポートしておらず、コンセンサス方式はプルーフ・オブ・ワーク（PoW）からプルーフ・オブ・ステーク（PoS）に移行しています。
- 2022年以前：ユーザーはグラフィックカードを使ってETHをマイニングし、報酬を得ていました。
- 2022年以降：ETHはステーキングによって獲得できます。ユーザーは取引の検証を支援するため、ネットワークノードにETHを預け、見返りとして報酬を受け取ります。
イーサリアムのエコシステムが成熟するにつれ、複数の国でイーサリアムETF（上場投資信託）が導入されました。イーサリアムETFは、ETHの価格に連動するファンドで、暗号資産ウォレットや取引所アカウントを管理することなく、ETHの価格変動に投資できます。投資家はイーサリアムETFの株式を購入することで、証券口座など慣れ親しんだチャネルを通じてETHにアクセスできます。
ETFの主な利点は以下の通りです：
- 投資家は従来の証券口座を通じてETHにアクセスできます
- ウォレットを管理したり、セキュリティリスクを心配する必要がありません
- イーサリアムを機関投資家のポートフォリオに組み込みやすくなります
イーサリアムETFの導入は、ETHが主流の金融市場で広く受け入れられるための一歩となります。
Etherscanは、イーサリアムブロックチェーン上の公開データ（トランザクション、スマートコントラクト、アドレスなど）にアクセスできるブロックチェーンエクスプローラーです。イーサリアム上でのすべてのやり取りは透明性があり、トランザクションハッシュ（トランザクションID）を入力することで、トークンやスマートコントラクト、ウォレットアドレスなど、関連するすべての活動を確認できます。
ETHの価格変動には、いくつかの要因が影響しています：
- ポジティブなニュース：イーサリアムのアップグレードの成功、ETF承認、機関投資家の買い
- ネガティブなニュース：規制当局の取り締まり強化、ハッキング被害、ガス代の高騰
- 市場のサイクル：ETHはビットコインの4年周期に似たサイクルを辿りますが、DeFi、NFT、レイヤー2ソリューションなどの市場要因によってボラティリティが増幅されます。
MEXCでは、リアルタイムチャートや市場分析ツールを使用して、ETHの短期および長期トレンドを確認できます。
イーサリアム についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
ETH をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの ETH USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
現物市場と先物市場を探索し、イーサリアム ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。
MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産
現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。