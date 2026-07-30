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dogwifhat sol (WIF) 本日のテクニカル分析

dogwifhat sol (WIF) 本日のテクニカル分析

dogwifhat sol 分析ページでは、AIによって生成された WIF の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で dogwifhat sol の分析内容について詳しくご覧ください。

dogwifhat sol (WIF) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.1424--+2.81%-10.89%-39.72%
dogwifhat sol 価格について詳しく知る

Dogwifhat sol テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Dogwifhat sol の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 17
中立 2
購入 7
移動平均:強い売り売却 14中立 0購入 0
テクニカル指標:購入売却 3中立 2購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.1425
0.1424
R2
0.1424
0.1424
R1
0.1424
0.1424
PP
0.1423
0.1423
S1
0.1423
0.1423
S2
0.1422
0.1423
S3
0.1422
0.1422

Dogwifhat sol 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.17M
$29.71 M
$29.88 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.39M
3日間のアクティブ購入額
$3.38 M
3日間のアクティブ売却額
$3.77 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.23M
7日間のアクティブ購入額
$16.31 M
7日間のアクティブ売却額
$16.54 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Dogwifhat sol 資本フロー

純流入WIFUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09-$0.03 M0.14
2026-08-08$0.05 M0.14
2026-08-07-$0.03 M0.14
2026-08-06-$0.14 M0.14
2026-08-05$0.01 M0.14

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

dogwifhat sol についてさらに詳しく知る

MEXCの dogwifhat sol (WIF) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、dogwifhat sol ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
WIF/USDT
$0.1424
$0.1424$0.1424
-0.83%
1.32M (USDT)
WIF/USDC
$0.1422
$0.1422$0.1422
-0.76%
414.38K (USDT)
WIF/EUR
$0.1232
$0.1232$0.1232
-0.72%
457.90K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

WIF
WIF
USD
USD

1 WIF = 0.1424 USD

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