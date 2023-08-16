Loading...
MEXC 株式先物：米国株を暗号資産で
暗号資産を証拠金として利用して米国株を取引—障壁ゼロ、最大限の柔軟性
株式先物ペア
多様なニーズに応えるため、取引ペアは今後も追加される予定です。
24 時間
48 時間
72 時間
主な特徴
最安値の取引手数料
米国株式先物ペアでは、メイカー手数料が最低 0.00%、テイカー手数料が最低 0.00% という超低取引手数料をご利用いただけます。
米国の取引時間と連動
実際の米国株式市場と連動した取引で、本格的なトレーディング体験をお楽しみください。
業界をリードする市場の深さ
総合的な流動性により、市場の変動時にも安定した価格を実現し、スリッページを最小限に抑え、より良い取引の執行を可能にします。
無期限先物の取引体験と同じ
スムーズな移行 - 無期限先物と同じ取引体験で、追加学習は必要ありません。
よくある質問
Q1：資金調達手数料はどのように徴収されますか？
MEXC 株式先物は現在、資金調達手数料を無料にしており、保有コストはかかりません。
Q2. 損益はどのように計算されますか？
計算式：損益 = (決済価格 - エントリー価格) × レバレッジ × 株数 × 方向 (ロング = +1、ショート = -1)
例：
1) ロングポジションからの利益：アップル（AAPL）株を1株$100で買い（1契約が1株を表すと仮定）、$105で決済。利益＝（105 - 100）× 1 × 1 = $5
2) ショートポジションからの利益：テスラ（TSLA）株を1株$200で売り、$195で決済。利益＝（195 - 200）× 1 × 1 ×（−1）＝$5
Q3：強制決済はどのようにトリガーされますか？
MEXCは、主流の無期限先物と一致するリスクコントロールメカニズムを採用しています：
1) システムは維持証拠金率を継続的に監視します。
2) 証拠金は公正価格に基づいて計算されます。
3) 証拠金率があらかじめ設定された強制決済基準額を下回ると、システムは自動的に強制決済を発動し、損失が大きくなるのを抑えます。
Q4：株式先物の公正価格はどのように決定されますか？
公正価格は、対象となる米国株の直近の取引価格に基づいています。
Q5：株式先物ではどのマージン（証拠金）モードに対応していますか？
分離マージンモードのみ対応しています。
Q6：市場の閉場中に株式先物を取引できますか？
市場の閉場中は、未約定注文のキャンセルや証拠金の追加は可能ですが、新規注文の発注や既存ポジションの決済はできません。価格変動による損失を回避するため、市場が閉場する前にポジションを決済することをお勧めします。取引時間は、祝日を含め、NYSEおよびNASDAQの取引スケジュールに準じます。
Q7：株式先物はレバレッジに対応していますか？
MEXC株式先物は最大5倍のレバレッジに対応しています。レバレッジ取引は、潜在的な利益と、強制決済またはマイナス残高の可能性を含むリスクの両方を増加させます。レバレッジ倍率を選択する際にはよくご注意ください。
Q8：株式分割や株式併合の際、ポジションはどのように処理されますか？
株式分割、株式併合、配当調整などが発生した場合の、予期せぬ価格変動を防ぐため、プラットフォームは未決済ポジションの早期決済を実施いたします。決済後、取引は通常通り再開されます。最新情報については、公式のお知らせをご確認いただくようお願いいたします。