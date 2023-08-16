Loading...

MEXC 株式先物：米国株を暗号資産で

暗号資産を証拠金として利用して米国株を取引—障壁ゼロ、最大限の柔軟性

多様なニーズに応えるため、取引ペアは今後も追加される予定です。
主な特徴

最安値の取引手数料

米国株式先物ペアでは、メイカー手数料が最低 0.00%、テイカー手数料が最低 0.00% という超低取引手数料をご利用いただけます。

米国の取引時間と連動

実際の米国株式市場と連動した取引で、本格的なトレーディング体験をお楽しみください。

業界をリードする市場の深さ

総合的な流動性により、市場の変動時にも安定した価格を実現し、スリッページを最小限に抑え、より良い取引の執行を可能にします。

無期限先物の取引体験と同じ

スムーズな移行 - 無期限先物と同じ取引体験で、追加学習は必要ありません。

