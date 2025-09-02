Više o SEI

SEI Cijena(SEI)

1 SEI u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena SEI (SEI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:40:26 (UTC+8)

SEI (SEI) Informacije o cijeni (USD)

-5.16%

-5.16%

SEI (SEI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2703. Tijekom protekla 24 sata, SEItrgovalo je između najniže cijene $ 0.2687 i najviše cijene $ 0.2891, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SEI je $ 1.1417381468228582, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.007989041448526595.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SEI se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, -2.97% u posljednjih 24 sata i -5.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SEI (SEI)

Trenutačna tržišna kapitalizacija SEI je $ 1.62B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 6.11M. Količina u optjecaju SEI je 6.01B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.70B.

SEI (SEI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SEI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.008274-2.97%
30 dana$ -0.0004-0.15%
60 dana$ -0.0017-0.63%
90 dana$ +0.0719+36.23%
SEI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SEI od $ -0.008274 (-2.97%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SEI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0004 (-0.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SEI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SEI od $ -0.0017 (-0.63%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SEI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0719 (+36.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SEI (SEI)?

Pogledajte SEI stranicu Povijest cijena sada.

Što je SEI (SEI)

Sei is a Layer 1 optimized for the exchange of digital assets, a fully open source, general purpose blockchain. The advancements Sei has made to the underlying consensus mechanism and transaction processing enables parallel execution, industry-leading finality, and a smooth user experience for apps built on the Sei blockchain.

SEI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SEI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SEI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SEI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SEI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SEI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SEI (SEI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SEI (SEI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SEI.

Provjerite SEI predviđanje cijene sada!

SEI (SEI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SEI (SEI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SEI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SEI (SEI)

Tražiš kako kupiti SEI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SEI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SEI u lokalnim valutama

SEI Resurs

Za dublje razumijevanje SEI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena SEI web-stranica

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SEI

Koliko SEI (SEI) vrijedi danas?
Cijena SEI uživo u USD je 0.2703 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SEI u USD?
Trenutačna cijena SEI u USD je $ 0.2703. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SEI?
Tržišna kapitalizacija za SEI je $ 1.62B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SEI?
Količina u optjecaju za SEI je 6.01B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SEI?
SEI je postigao ATH cijenu od 1.1417381468228582 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SEI?
SEI je vidio ATL cijenu od 0.007989041448526595 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SEI?
24-satni obujam trgovanja za SEI je $ 6.11M USD.
Hoće li SEI još narasti ove godine?
SEI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SEI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:40:26 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

