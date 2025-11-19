VIVA (VIVA) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של VIVA % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה VIVA תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) VIVA (VIVA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, VIVA ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004318 בשנת 2025. VIVA (VIVA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, VIVA ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004534 בשנת 2026. VIVA (VIVA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של VIVA הוא $ 0.004761 עם 10.25% שיעור צמיחה. VIVA (VIVA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של VIVA הוא $ 0.004999 עם 15.76% שיעור צמיחה. VIVA (VIVA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של VIVA הוא $ 0.005249 עם 21.55% שיעור צמיחה. VIVA (VIVA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של VIVA הוא $ 0.005511 עם 27.63% שיעור צמיחה. VIVA (VIVA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של VIVA עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.008977. VIVA (VIVA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של VIVA עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.014623. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.004318 0.00%

2026 $ 0.004534 5.00%

2027 $ 0.004761 10.25%

2028 $ 0.004999 15.76%

2029 $ 0.005249 21.55%

2030 $ 0.005511 27.63%

2031 $ 0.005787 34.01%

2032 $ 0.006076 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.006380 47.75%

2034 $ 0.006699 55.13%

2035 $ 0.007034 62.89%

2036 $ 0.007386 71.03%

2037 $ 0.007755 79.59%

2038 $ 0.008143 88.56%

2039 $ 0.008550 97.99%

2040 $ 0.008977 107.89% הצג עוד לטווח קצר VIVA תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.004318 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.004319 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.004322 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.004336 0.41% VIVA (VIVA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורVIVAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.004318 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. VIVA (VIVA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורVIVA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.004319 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. VIVA (VIVA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורVIVA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.004322 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. VIVA (VIVA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורVIVA הוא $0.004336 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית VIVA מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר VIVA העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, VIVA יש כמות במעגל של 1000.00M ושווי שוק כולל של $ 4.32M. צפה VIVA במחיר חי

VIVA מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בVIVAדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלVIVA הוא 0.004318USD. היצע במחזור של VIVA(VIVA) הוא 1000.00M VIVA , מה שמעניק לו שווי שוק של $4,318,437 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 4.14% $ 0.000171 $ 0.004507 $ 0.003979

7 ימים -9.21% $ -0.000398 $ 0.005791 $ 0.003985

30 ימים -12.81% $ -0.000553 $ 0.005791 $ 0.003985 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,VIVA הראה תנועת מחירים של $0.000171 , המשקפת 4.14% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,VIVA נסחר בשיא של $0.005791 ושפל של $0.003985 . נרשם שינוי במחיר של -9.21% . מגמה אחרונה זו מציגה אתVIVA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,VIVA חווה -12.81% שינוי, המשקף בערך $-0.000553 לערכו. זה מצביע על כך ש VIVA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך VIVA (VIVA) מודול חיזוי מחיר עובד? VIVA מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של VIVAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךVIVA לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של VIVA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של VIVA. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלVIVA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלVIVA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של VIVA.

מדוע VIVA חיזוי מחירים חשוב?

VIVA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם VIVA כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, VIVA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של VIVA בחודש הבא? על פי VIVA (VIVA) כלי תחזית המחירים, המחיר VIVA הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 VIVA בשנת 2026? המחיר של 1 VIVA (VIVA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, VIVA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של VIVA בשנת 2027? VIVA (VIVA) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 VIVA עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של VIVA בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, VIVA (VIVA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של VIVA בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, VIVA (VIVA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 VIVA בשנת 2030? המחיר של 1 VIVA (VIVA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, VIVA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי VIVA תחזית המחיר בשנת 2040? VIVA (VIVA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 VIVA עד שנת 2040.