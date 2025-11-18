VIVA מחיר היום

מחיר VIVA (VIVA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00416655, עם שינוי של 9.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VIVA ל USD הוא $ 0.00416655 לכל VIVA.

VIVA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,167,031, עם היצע במחזור של 1000.00M VIVA. ב‑24 השעות האחרונות, VIVA סחר בין $ 0.00397942 (נמוך) ל $ 0.0045885 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01138801, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00199132.

ביצועים לטווח קצר, VIVA נע ב +0.60% בשעה האחרונה ו -16.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

VIVA (VIVA) מידע שוק

שווי שוק $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,995,808.7905446 999,995,808.7905446 999,995,808.7905446

