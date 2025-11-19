VitaDAO (VITA) תחזית מחיר (USD)

קבל VitaDAO תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה VITA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של VitaDAO % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. VitaDAO תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) VitaDAO (VITA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, VitaDAO ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.572847 בשנת 2025. VitaDAO (VITA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, VitaDAO ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.601489 בשנת 2026. VitaDAO (VITA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של VITA הוא $ 0.631563 עם 10.25% שיעור צמיחה. VitaDAO (VITA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של VITA הוא $ 0.663142 עם 15.76% שיעור צמיחה. VitaDAO (VITA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של VITA הוא $ 0.696299 עם 21.55% שיעור צמיחה. VitaDAO (VITA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של VITA הוא $ 0.731114 עם 27.63% שיעור צמיחה. VitaDAO (VITA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של VitaDAO עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.1909. VitaDAO (VITA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של VitaDAO עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.9398. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.572847 0.00%

2026 $ 0.601489 5.00%

2027 $ 0.631563 10.25%

2028 $ 0.663142 15.76%

2029 $ 0.696299 21.55%

2030 $ 0.731114 27.63%

2031 $ 0.767669 34.01%

2032 $ 0.806053 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.846355 47.75%

2034 $ 0.888673 55.13%

2035 $ 0.933107 62.89%

2036 $ 0.979762 71.03%

2037 $ 1.0287 79.59%

2038 $ 1.0801 88.56%

2039 $ 1.1341 97.99%

2040 $ 1.1909 107.89% הצג עוד לטווח קצר VitaDAO תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.572847 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.572925 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.573396 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.575201 0.41% VitaDAO (VITA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורVITAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.572847 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. VitaDAO (VITA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורVITA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.572925 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. VitaDAO (VITA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורVITA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.573396 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. VitaDAO (VITA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורVITA הוא $0.575201 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית VitaDAO מחיר נוכחי שינוי מחיר (24 שעות) שווי שוק $ 14.34M אספקת מחזור 25.88M נפח (24 שעות) המחיר VITA העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, VITA יש כמות במעגל של 25.88M ושווי שוק כולל של $ 14.34M. צפה VITA במחיר חי

VitaDAO מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בVitaDAOדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלVitaDAO הוא 0.572847USD. היצע במחזור של VitaDAO(VITA) הוא 25.88M VITA , מה שמעניק לו שווי שוק של $14,337,107 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.71% $ 0.004031 $ 0.572856 $ 0.542698

7 ימים -20.62% $ -0.118138 $ 0.785890 $ 0.542698

30 ימים -26.54% $ -0.152052 $ 0.785890 $ 0.542698 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,VitaDAO הראה תנועת מחירים של $0.004031 , המשקפת 0.71% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,VitaDAO נסחר בשיא של $0.785890 ושפל של $0.542698 . נרשם שינוי במחיר של -20.62% . מגמה אחרונה זו מציגה אתVITA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,VitaDAO חווה -26.54% שינוי, המשקף בערך $-0.152052 לערכו. זה מצביע על כך ש VITA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך VitaDAO (VITA) מודול חיזוי מחיר עובד? VitaDAO מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של VITAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךVitaDAO לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של VITA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של VitaDAO. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלVITA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלVITA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של VitaDAO.

מדוע VITA חיזוי מחירים חשוב?

VITA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

